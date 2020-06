Belfast, 4. lipanj 2020.

Zastupnici u Sjevernoj Irskoj podržali su 2. lipnja apel Heidi Crowter, djevojke sa sindromom Down, za ukidanje zakona o pobačaju koji je 2019. nametnuo Parlament Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, objavila je CNA a prenio portal Bitno.

“Ova skupština usvaja važnu intervenciju aktivistkinje za prava osoba s invaliditetom Heidi Crowter te odbija nametanje abortivnog zakona koji obuhvaća sve nesmrtonosne invaliditete, uključujući sindrom Down”, glasi prijedlog Skupštine Sjeverne Irske. Prijedlog su zastupnici izglasovali u utorak sa 46 glasova “za”, naspram 40 “protiv”.

Premda glasovanje nema obvezujuć učinak, tj. neće promijeniti zakon u Sjevernoj Irskoj, prijedlog je značajan zbog dvije stvari. Njime se, naime, šalje signal zastupnicima koji će o potvrdi regulacija glasati u Westminsteru te se daje vjetar u leđa onima koji se zalažu da pitanje pobačaja određuje sjevernoirski parlament.

“Naši zastupnici potaknut će raspravu o ovom rezultatu u Westminsteru. O ovakvim supsidijarnim pitanjima trebala bi odlučivati Skupština Sjeverne Irske”, poručila je na Twitteru Arlene Foster, prva ministrica Sjeverne Irske i predsjednica Demokratske unionističke stranke, koja je prijedlog stavila na glasovanje.

Parlament Ujedinjene Kraljevine donio je u srpnju 2019. Zakon o Sjevernoj Irskoj, s amandmanima kojima se omogućava legalizacija pobačaja i istospolnih brakova. Zakon je stupio na snagu 22. listopada jer se čak dvije godine Skupština Sjeverne Irske nije uspjela sastaviti zbog neslaganja između dvije najveće stranke: Demokratske unionističke stranke i Sinn Féina, irske republikanske stranke lijevog centra.

Pravne regulacije o pobačaju uvedene su, u skladu sa Zakonom o Sjevernoj Irskoj, 31. ožujka ove godine, a prema njima dopušten je pobačaj na zahtjev do 12. tjedna trudnoće. Međutim, ako trudnoća prijeti fizičkom i mentalnom zdravlju majke, onda je pobačaj moguće učiniti do 24. tjedna trudnoće, dok je pobačaj bez vremenskog ograničenja (do poroda) moguć u slučajevima jakog oštećenja ili abnormalnosti djeteta. Prijašnji zakon dopuštao je pobačaj samo u slučaju životne ugroženosti majke te ako je postojao rizik od dugotrajne ili trajne ozbiljne štete za njeno psihičko ili fizičko zdravlje.

Ministar zdravlja Robin Swann istaknuo je kako je u sedam tjedana između 31. ožujka i 22. svibnja u Sjevernoj Irskoj napravljeno 129 pobačaja. Za usporedbu, prošle godine bilo ih je osam.

Ipak, zahvaljujući Heidi Crowter, napravljen je korak naprijed u borbi protiv nepravednog zakona. Njezinu borbu podržali su 1. lipnja i katolički biskupi. Pozvali su političare i sve ljude dobre volje da uvide ekstremističku narav toga zakona i ne prijeđu šutke preko njegovog donošenja, nego poduzmu korake za sastavljanje novog zakona koji će odražavati volju većine građana i zaštititi majke i nerođenu djecu.

Poručili su kako je ovaj zakon „nepravedan i nametnut bez pristanka građana Sjeverne Irske, a naša je moralna dužnost, kada god je to moguće, činiti sve što je u našim mogućnostima kako bismo spasili živote nerođene djece, koja bi se mogla pogubiti pobačajem, ali i majke od pritisaka koje bi mogle doživjeti tijekom neplanirane trudnoće”, prenio je portal Bitno. (kta/ika)