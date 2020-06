Accra, 4. lipanj 2020.

Vijeće biskupskih konferencija Afrike i Madagaskara poslalo je niz apela za Afriku koja se suočava s krizom koronavirusa. U priopćenju o pandemiji Covida-19 i o njezinim posljedicama, koje je 31. svibnja potpisao kardinal Philippe Ouedraogo, predsjednik vijeća, biskupi ističu nedostatak sredstava u borbi protiv pandemije i pomoći za one koji su morali obustaviti svoje aktivnosti. Bez sumnje, već su poduzete inicijative za upravljanje utjecajem pandemije, no željeli bismo ići dalje i tražiti potpuno ukidanje dugova afričkih zemalja, kako bi se omogućilo oživljavanje gospodarstva – napisali su biskupi i napomenuli – Osim toga, tražimo konkretnu pomoć, kako bi se stvorili kvalitetni zdravstveni sustavi, promicalo stvaranje malih i srednjih poduzeća, kako bi se smanjila nezaposlenost i zajamčila prehrambena sigurnost.

Vijeće biskupskih konferencija Afrike i Madagaskara osobito se osvrnulo na multinacionalne kompanije i poduzetnike, podsjećajući da je Afrika rudnik sirovina za industrijske zemlje. Zbog toga su biskupi zatražili od velikih poduzeća koja iskorištavaju te sirovine, da daju svoj doprinos, kako bi zemlje koje ih opskrbljuju mogle jamčiti osnovne socijalne usluge, kao što su bolnice, škole i odgovarajući smještaj. Biskupi su, osim toga, potaknuli poduzetnike i farmaceutska poduzeća da ne iskorištavaju trenutnu situaciju kako bi ostvarili zaradu, nego da sudjeluju u naporima kako bi se najranjivijim ljudima osigurala pomoć.

Biskupi su potom napomenuli da bi nas zdravstvena kriza, koju je prouzročila bolest Covid-19, morala potaknuti da zajedno tražimo načine i sredstva za iskorjenjenje bolesti, kao što su malarija i tuberkuloza koje i dalje pogađaju kontinent. Tražimo od Afričke unije da podigne svijest svojih država članica da trebaju doprinositi stvaranju Fonda solidarnosti koji bi se koristio za zdravlje stanovništva – napisali su biskupi i pozvali političke vođe da zajamče kako bi se ograničena sredstva koja su na raspolaganju, koristila za pomoć onima kojima stvarno treba pomoć, te da ne završe, kroz korumpirane postupke, u pogrešnim džepovima.

Biskupi su na kraju uputili apel svim crkvenim ustanovama da u svojem poslanju ostanu čvrste i surađuju s drugim ustanovama u promicanju općega dobra za sve narode Afrike i Madagaskara. Sve su pak pozvali da ponovo aktiviraju vrijednost solidarnosti da bi se bolje suočili s pandemijom i kako bi pomogli bolesnima od Covida-19, te onima koji su ozdravili. Vijeće biskupskih konferencija Afrike i Madagaskara također je izrazilo solidarnost svim narodima Afrike i bolesnima od koronavirusa na svih 5 kontinenata. U posljednjih se 6 mjeseci svijet suočio s nevidljivim neprijateljem – piše u priopćenju koje trenutnu stvarnost opisuje kao do sada neviđenu, koja je pogodila sve društvene slojeve i vlade raznih zemalja svijeta, a koje su bile prisiljene uvesti stroge mjere.

Ograničenje se kretanja u Africi više-manje poštovalo, no posljedice su bile značajne za većinu ljudi koji su preživljavali s dnevnim primanjima – napisali su biskupi u priopćenju i primijetili – Na gospodarskoj razini, recesija je očita zbog obustave aktivnosti osobito na ključnim područjima proizvodnje, turizma, zračnoga prijevoza i hotelijerstva. Biskupi su izrazili strah od socijalnih posljedica u mnogim zemljama, a osobito u Africi koja je već opterećena dugom i stopom nezaposlenosti koja se neprestano povećava te će dovesti do još većeg siromaštva. No potaknuli su da pandemiju ne gledamo kao Božju kaznu, nego da se umjesto toga prisjetimo da je Bog ljubio svijet do te mjere da je dao jedinorođenoga Sina koji je vlastiti život dao na križu.

Ono što čovječanstvo sada doživljava, može se usporediti s onim što su nakon Isusove smrti, uskrsnuća i uzašašća iskusili njegovi učenici koji su obeshrabreni i uplašeni, bili preobraženi silaskom Duha Svetoga. Isusovo ime Emanuel, znači da je Bog s nama. Dakle, ako se radi o zatvorenoj crkvi, o zatvorenosti u kući, gladi ili bolesti, Bog je neprestano sa svima, svuda u svijetu. Biskupi podsjećaju da u ovom posebnom trenutku, kao što je rekao papa Franjo 27. ožujka na Trgu svetoga Petra, molitva i tiho služenje, naše su pobjedničko oružje.

Vijeće biskupskih konferencija Afrike i Madagaskara na kraju ističe da je pandemija Covida-19 otkrila granice globalizacije, usredotočujući se isključivo na gospodarstvo i na promicanje konzumizma i individualizma na štetu etičkih i duhovnih vrijednosti. Međutim, primjer liječnika i zdravstvenih djelatnika koji su u svojem zvanju pokazali predanost i ljubav prema bližnjemu uz rizik vlastitih života, doveo je do svijesti da svijet nakon koronavirusa neće moći biti kao prije. Pravednost je važnija od bijesnog nadmetanja za uspjeh i zaradu – zaključili su biskupi, podsjetivši na socijalni nauk Crkve o općem dobru, solidarnosti, poštovanju ljudskoga dostojanstva, pravdi i cjelovitom razvoju. (kta/rv)