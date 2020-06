Križevci, 2. lipanj 2020.

Na Duhovski ponedjeljak, 1. lipnja 2020., kada se u Grkokatoličkoj Crkvi slavi blagdan Presvete Trojice, svečano je proslavljen blagdan naslovnika grkokatoličke katedrale Presvete Trojice.

Tom prigodom služena je svečana Božanska liturgija sv. Ivana Zlatoustoga koju je predvodio apostolski administrator Križevačke eparhije mons. Milan Stipić zajedno s grkokatoličkim i rimokatoličkim svećenicima, a liturgiji je bio nazočan ‘ad coram’ i varaždinski biskup Bože Radoš koji je i propovijedao.

Na liturgiji koja je okupila mnoštvo vjernika pjevao je Katedralni zbor Križevci pod ravnanjem mo Ozrena Bogdanovića. U homiliji je mons. Radoš govorio o temeljnoj istini kršćanske vjere, a to je vjera u troosobnoga i jednoga Boga kojega poznajemo i slavimo kao Presvetu Trojicu Oca i Sina i Svetoga Duha. Tu vjeru izražavamo stalno kada na sebe stavljamo znak križa, kada započinjemo bogoslužja i molitve ‘U ime Oca i Sina i Svetoga Duha’. “Otajstvo je to nama nedokučivo, ali jasno izraženo u Svetom Pismu i objavi, kao što smo čuli u svetom Evanđelju gdje Isus šalje učenike da idu i krste sve narode u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Bog Otac i Stvoritelj otkrio nam je svoje milosno lice u Sinu Isusu Kristu i obdario nas svime što nam je potrebno za spasenje u Duhu Svetom. Duh Sveti nas posvećuje, nadahnjuje i krijepi u našem životu. On nas čini Crkvom, zajednicom vjere i ljubavi. On je životvorni i posvećujući dah života i svetosti. Ta je vjera među kršćanima izražena brojnim gestama i simboličkim znakovima u svetom bogoslužju. Poznata je drevna tradicija u istočnim Crkvama gdje su biskupi jedni drugima prigodom imenovanja i posvećenja slali taj ‘dah’ Svetoga Duha čak i tako da bi u mješinu udahnuli svoj dah i slali ga onom drugom da ga udahne. Jer Duh se prenosi u Crkvi s pokoljenja na pokoljenje. On je taj koji vodi i izgrađuje Crkvu. Po njemu postajemo novi ljudi, novi Narod Božji, narod proročki i sveti, da navješćujemo veličanstvena djela Božja i svojim životima svjedočimo u svijetu da je Bog živ, da je Bog spasitelj i da smo kao ljudi pozvani u njegovo zajedništvo vječnoga života. Stoga kršćani uvijek moraju biti otvoreni Duhu i uvijek moraju živjeti u Duhu Božjemu”, istaknuo je biskup Radoš. Mons. Stipić na kraju liturgije zahvalio je dragom gostu na izrečenoj homiliji i najavio svoj povratak u Križevce, u biskupsku rezidenciju koja se obnavlja i gdje se ovih dana vraća središnji biskupski ured i ordinarijat, što je u katedrali popraćeno velikim pljeskom odobravanja i oduševljenja. Zahvalio je svećenstvu, na poseban način katedralnom župniku o. Mihajlu Simunoviću i križevačkom rimokatoličkom župniku preč. Stjepanu Sovičeku, bazilijankama koje imaju uz katedralu svoj samostan gdje brinu i o domu za djecu i o domu za starije i nemoćne te članovima Pokreta fokolara – Djela Marijina, koji žive i djeluju u sklopu biskupske rezidencije. Nakon liturgije zajedništvo je nastavljeno oko bratskog stola. (kta/ika)

