Bejrut, 1. lipanj 2020.

Austrijska „Inicijativa kršćanski Istok” (ICO) upozorava da zbog nedostatka financija 80 posto kršćanskih privatnih škola u Libanonu ove jeseni neće otvoriti vrata učenicima, prenosi Vatican News.

Generalno tajništvo katoličkih škola u Libanonu u otvorenom pismu libanonskim vlastima upozorilo je na dramatične posljedice takvoga stanja. ICO smatra da su uzroci višestruki – od gospodarske i bankarske krize preko zatvaranja škola uslijed pandemije koronavirusa, novih Vladinih propisa i istodobnoga uskraćivanja državnih subvencija.

Državna pomoć osnovnim i srednjim privatnim školama u zaostatku je već pet godina. Dramatična gospodarska situacija u zemlji, koja je između ostaloga dovela do propasti nacionalne valute, rasta nezaposlenosti i zatvaranja škola dovela je do toga da malo tko još može ili hoće platiti školarine. Usto je država još prije nekog vremena naložila povećanja plaća učiteljima, što doduše ima smisla ali za to nema novaca, ističe ICO.

Dvije trećine libanonskih učenika pohađa privatne škole. Suočeni s njihovim masovnim zatvaranjem stotine tisuća djece bit će prisiljeni tražiti mjesto na prepunim i loše opremljenim državnim školama. Javno školstvo takav porast sigurno neće savladati, upozorava ICO.

Procijenjeno je da 710.000 učenika pohađa ukupno 1556 privatnih škola, a samo 260.000 djece javne škole. Posao će se izgubiti i desetine tisuća učitelja i školskoga osoblja.

Politički sustav u Libanonu od nezavisnosti 1943. počiva na diobi vlasti između različitih konfesionalnih skupina u zemlji. Tako je predsjednik maronitski kršćanin, predsjednik Vlade sunitski musliman, a predsjednik Nacionalne skupštine šijitski musliman. U parlamentu muslimani i kršćani predstavljeni su s po 64 mjesta. (kta/ika)