Washington/Minneapolis, 1. lipanj 2020.

Sedmorica biskupa koji predsjedaju odborima Konferencije katoličkih biskupa Sjedinjenih Američkih Država, objavila su 29. svibnja priopćenje zbog ubojstva Afroamerikanca Georgea Floyda u Minneapolisu te nereda koji su uslijedili diljem SAD-a, prenio je Vatican News. U neredima je lakše oštećena bazilika u Minneapolisu.

„Slomljena smo srca, zgroženi i ogorčeni zbog videa u kojem je još jedan Afroamerikanac ubijen pred našim očima“, izjavili su američki biskupi. Založili su se za „mirne nenasilne prosvjede“ te izrazili podršku „zajednicama koje su razumljivo ogorčene“.

Istaknuli su kako „rasizam nije stvar prošlosti, odnosno nije prolazno političko pitanje koje se spominje kada je to prikladno. To je realna i postojeća opasnost s kojom se moramo direktno suočiti.“ Izrazili su svoju molitvenu blizinu preminulom i svima koji su „izgubili život na sličan način“ te tugujućim obiteljima i prijateljima. Također su se založili za zaustavljanje nasilja, izražavajući nadu da će potpuna istraga dovesti do utvrđivanja odgovornosti i do stvarne pravde.

Podsjetivši na svoje posljednje pismo protiv rasizma, biskupi su rekli kako „ljudi dobre savjesti nikada ne smiju zatvoriti oči kada su građani lišeni ljudskog dostojanstva, pa čak i života. Nezainteresiranost nije opcija.“ „Kao biskupi nedvosmisleno tvrdimo da je rasizam životno pitanje.“

Uputili su katolicima poziv na molitvu za „novo izlijevanje Duha Svetoga“ i „vrhunaravnu želju da se oslobodimo štete koju uzrokuju pristranost i predrasude.“ Na kraju, američki biskupi pozvali su sve katolike na molitvu za „izlječenje naših duboko slomljenih pogleda na druge i isto tako duboko slomljenog društva“, prenio je Vatican News.

U Minneapolisu je istoga dana u požaru oštećena bazilika, koja se nalazi nešto više od 1.5 km od središta nereda. „Bazilika Svete Marije jučer je lakše oštećena. U incidentu nitko nije ozlijeđen“, rekla je glasnogovornica bazilike. „Naša šteta u odnosu na ono što se događa u gradu stvarno je minimalna.“ Glasnogovornica je dodala kako će sigurnosno osoblje bazilike surađivati u policijskoj istrazi, te s osiguravateljem planirati popravak štete.

Papa Pio XI. dodijelio je 1926. crkvi Svete Marije, prvoj u SAD-u, naslov manje bazilike, objavila je CNA. (kta/ika)