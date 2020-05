Sarajevo, 31. svibanj 2020.

Na svetkovinu Duhova, 31. svibnja 2020. nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić slavio je Euharistiju u svečano ukrašenoj katedrali Srca Isusova u Sarajevu te podijelio sakrament potvrde za troje krizmanika, a iz njegovih ruku Prvu svetu pričest primilo je sedmero prvopričesnika odjevenih u bijele haljine. Budući da posljednjih dana polako popuštaju mjere uvedene u vrijeme pandemija koronavirusa, bila je ovo, nakon više od dva mjeseca, prva svečanija Misa u sarajevskoj prvostolnici s većim brojem vjernika na čijim je licima bilo vidljivo da su se uželjeli zajedničkog sudjelovanja na Euharistiji.

Nakon što je katedralni župnik preč. Mato Majić dočekao kardinala Puljića na ulazu u katedralu, dobrodošlicu mu je poželjela jedna krizmanica, a potom je uslijedila svečana procesija i recitacija prvopričesnika. Pozdrav i zahvalnu riječ kardinalu Puljiću uputio je župnik Majić istaknuvši divno svjedočanstvo pastira Crkve vrhbosanske u vremenu rata i poraća kao i u danima nedavne hajke na njega i na katolike posebno u Sarajevu.

Pošto su krizmanici pročitali misna čitanja, a rektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa preč. Zdenko Spajić navijestio evanđelje, župnik Majić predstavio je krizmanike i prvopričesnike.

Zahvalivši župniku Majiću na predstavljanju, kardinal Puljić u prigodnoj propovijedi ukazao je na bogatstvo ovoga slavlja te najprije progovorio o svetkovini Duhova. „Svetkovinom Duhova zaokružujemo otajstvo našeg spasenja; ono što je Krist svojim utjelovljenjem, mukom, smrću i uskrsnućem zaslužio – to je povjerio Crkvi koju će Duh Sveti voditi kroz povijest jer snagom ljudskom čovjek se ne može oduprijeti svim izazovima koje proživljava“, kazao je kardinal Puljić podsjećajući da je ljudska krhkost bila posebno vidljiva kod apostola koji su se, iako su vidjeli Isusa živoga, uplašili križa i nosili u sebi nesigurnost. „Tek silaskom Duha Svetoga ti apostoli, krhki ljudi, postaju neustrašivi navjestitelji svjedoci Krista Uskrsloga. To je snaga Duha Svetoga“, rekao je kardinal Puljić ističući da su apostoli od Isusova Uzašašća do silaska Duha Svetoga zajedno s Blaženom Djevicom Marijom i drugim ženama molili prvu devetnicu. Kazao je i da se silazak Duha Svetoga dogodio na vidljiv način iako se Duha Svetoga ne može vidjeti pa se predstavlja u simbolima kao što se to dogodilo prigodom Isusova krštenja. Spomenuo je i vanjske znakove prigodom silaska Duha Svetoga kao što su ognjeni jezici i šum vjetra. „Današnjim danom Crkva se predstavila; ona je Božje djelo snagom Duha Svetoga. Taj Duh Sveti osposobljava čovjeka da bude pun pouzdanja u Boga… Danas, svetkujući svetkovinu Duha Svetoga želimo prepoznati njegovo djelovanje“, rekao je kardinal Puljić.

Podsjećajući da je vremenom Crkva uistinu postala zajednica raznih naroda i raznih jezika, kardinal Puljić istaknuo je da jedan jezik svi razumiju, a to je jezik ljubavi. Spomenuo je i da posljednjih mjeseci pandemija koronavirusa odnosi brojne ljudske živote, ali i da smrt nema zadnju riječ nego uskrsnuće i život vječni. „Ima jedna zaraza koja truje čovječanstvo, a to je zaraza mržnje. Ona iznutra truje čovjeka, obitelji i čovječanstvo. Iz te mržnje niknuli su toliki ratovi jer rat se ne može povesti dok se ne stvori ozračje mržnje“, rekao je kardinal Puljić ističući da primiti Duha Svetoga znači govoriti drugačije nego što govori svijet, a to je govor Božje ljubavi. „Danas, slaveći Duha Svetoga, svi želimo toga Duha koji će nas osloboditi od svjetovnoga duha, duha mržnje, sebičnosti i oholosti da bi unijeli u srce Božju ljubav i zračili tim govorim koji svi razumiju“, kazao je kardinal Puljić.

Obraćajući se prvopričesnicima kardinal Puljić istaknuo je da je važno naučiti i shvatiti koga primaju u svetoj Pričesti u svoje srce i dušu. Istaknuo je da na zemlji nema većeg gosta od Isusa Krista koji je ostavio sebe pod prilikama kruha. „Kruh je hrana tijelu. Time je Isus htio biti hrana našoj duši“, pojasnio je kardinal Puljić ističući da se nitko ne može sjediniti tako kako se sjedinjuje Isus s osobom koja ga prima u svetoj Pričesti. Potaknuo je i odrasle da ovom prigodom obnove svoju vjeru i poštovanje kada primaju Isusa u svetoj Pričesti.

Kardinal Puljić progovorio je i krizmanicima podsjećajući da su apostoli, nakon što su primili Duha Svetoga, od plašljivih ljudi postali hrabri svjedoci Isusa Krista. „Dragi krizmanici, mi na zemlji nemamo raj; na zemlji su, rekao bih, skoro svaki dan neke kušnje. I vi ćete prolaziti kušnju… Samom krizmom vi dobivate poseban zadatak koji je Isus dao učenicima rekavši: 'Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju'. Vi danas preuzimate snagu Duha Svetoga, sposobnost da govorite jezikom koji svatko razumije – govorom ljubavi“, rekao je kardinal Puljić potičući također kumove na ovoj krizmi, ali i sve koji su nekad bili kumovi da budu potpora onima na čije su desno rame položili ruku.

„Ovih dana kad je govor mržnje bio jako prisutan ovdje u Sarajevu, puno mi je značilo to što su mi brojni ljudi, koji nisu katolici, rekli: kardinale, s vama smo! Bili su mi podrška. Ovi mladi trebaju vašu podršku. Kumstvo znači biti im podrška da budu postojani u vjeri, da se ne izgube u svijetu“, poručio je kardinal Puljić posvješćujući svima da im je Isus Krist dao poslanje svjedočenja i prenošenja vjere ne samo riječima nego životom.

Nakon podjele sakramenta potvrde, krizmanici, prvopričesnici i njihovi roditelji i kumovi čitali su molitvu vjernika, a potom je uslijedio prinos darova.

Tijekom Svete mise liturgijsko pjevanje animirao je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića.

Krizmanike i prvopričesnike pripremali su župnik Majić uz svesrdnu pomoć Školske sestre franjevke Ljubice Stjepanović, a uoči Duhova upriličena je ispovijed i svibanjska pobožnost, a sve je završeno Misom uočnicom. (kta)