Križevci, 29. svibanj 2020.

Molitvenim, književnim i glazbenim programom posvećenim sv. Marku Križevčaninu, Misnim slavljem koje je predvodio rektor Nacionalnog svetišta sv. Josipa iz Karlovca mons. Antun Sente ml. te otvorenjem izložbe „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu“ Eve Vukine, u Križevcima su u četvrtak 28. svibnja 2020. započeli 12. Dani hrvatskih svetaca i blaženika.

Svečanost proslave sv. Marka Križevčanina započela je u crkvi sv. Ane uvodnim pozdravima župnika križevačke župe sv. Ane Stjepana Sovičeka te sv. Križevčaninu posvećenom programu koji su izveli članovi Zajednice mladih katolika Karlovac „Zamak“.

Euharistiju je u suslavlju sa župnikom Sovičekom i župnim vikarom Dominikom Jaićem, predvodio rektor Nacionalnog svetišta sv. Josipa u Karlovcu Antun Sente ml.

Oslanjajući se na pročitano evanđelje i Isusovu velikosvećeničku molitvu u kojoj moli da svi budu jedno propovjednik je protumačio jedinstvo Presvetog Trojstva koje je u sebi, rekao je, mnoštveno. „Svatko od nas ima osobnost, ali tek kada poštujemo tuđu osobnost možemo biti jedno“, naglasio je mons. Sente i dodao: „Ne trebamo se bojati, ne bojmo se ni trpljenja ni straha, već svoj život predajmo Bogu. Kroz naše se trpljenje Bog proslavlja, preko trpljenja dolazimo do radosti uskrsnog jutra. Sv. Marko je to postigao. Ni on ni njegovi kolege isusovci nisu se bojali trpljenja za Krista. Zato molimo sv. Marka, kao i sve hrvatske svece i blaženike, da vjeri u Krista ostanemo vjerni do kraja života.“ Na kraju je propovijedi mons. Sente zaključio: „Bog daje različite oaze, a Dane hrvatskih svetaca i blaženika možemo doživjeti kao duhovnu oazu koju nam Bog daruje da bismo po primjeru naših duhovnih velikana mogli teret životnih križeva iznijeti do kraja.

Glazbeni obol euharistijskom slavlju dao je „Agape“, zbor mladih Nacionalnog svetišta sv. Josipa u Karlovcu.

Program je nastavljen u atriju Gradske galerije otvorenjem izložbe „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu“ mlade akademske slikarice iz Čakovca Eve Vukine kojoj je to prva samostalna izložba. U svečanosti su, pred brojnom publikom, sudjelovali pročelnik za društvene djelatnosti Grada Križevaca Sandro Novosel, ravnateljica križevačkoga Gradskog muzeja Tea Hatadi, likovni kritičar Stanko Špoljarić, a izložbu je otvorio rektor mons. Sente ml. koji je i organizirao izložbu. Glazbeni obol programu dao je trio „Agape“ Nacionalnog svetišta sv. Josipa te prigodnim stihovima o svetosti glumac Dubravko Sidor. Kroz program je uime organizatora 12. Dana hrvatskih svetaca i blaženika Udruge za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“ te križevačkih župa sv. Ane te BDM Žalosne i sv. Marka Križevčanina vodila Tanja Baran. Nakon svečanosti otvorenja u atriju okupljeni su pogledali izložbu u samoj galeriji. Autorica je izložila tridesetak radova različitih dimenzija u tehnici akrila na platnu, olovki i akvarela s portretima gotovo svih hrvatskih svetaca i blaženika te više slugu i službenica Božjih.

„Presretna sam i jako zahvalna svima koji su mi pomogli oko ostvarenja moje prve samostalne izložbe. Posebna mi je radost što sam imala priliku crtati portrete naših svetaca. Svaki lik koji sam oblikovala izašao je iz moje osobne i obiteljske molitve“, posvjedočila je autorica, susprežući suze radosnice.

Izložbu, koja će u Križevcima biti otvorena do 10. lipnja, a koju je drugi put organiziralo Nacionalno svetište sv. Josipa iz Karlovca, prati sadržajan katalog. U njemu je stručnu analizu izloženih radova napisao likovni kritičar Stanko Špoljarić, objavljen je i popis svih hrvatskih svetaca i blaženika te slugu i službenica Božjih te su prikazani portreti naših proglašenih duhovnih velikana. Nakon zatvaranja izložbe u Križevcima, izložba će tijekom godine biti postavljena u Šibeniku, Sisku, Čapljini, Krku, Malom Lošinju, Dubrovniku, u Zagrebu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i u župi bl. Augustina Kažotića, zatim u Splitu, Čakovcu, u župi sv. Leopolda Mandića u Zagrebu, u Puli te Karlovcu.

Cjelokupan programa otvorenja 12. Dana hrvatskih svetaca i blaženika u Križevcima mogao se pratiti preko facebooka portala prigorski.hr, Hrvatskoga katoličkog radija, Radio Marije te Nacionalnog svetišta sv. Josipa. (kta)

foto