Sarajevo, 28. svibanj 2020.

Upis djece u PU DV “Sveta Obitelj“ i u Produljeni boravak za 2020./21. počeo je 27. travnja i trajat će do 15. lipnja 2020.

U naš vrtić, koji se nalazi u sarajevskom naselju Stup, ove godine mogu se upisati djeca jasličke dobi (od jedne do tri godine) i djeca od tri godine do polaska u školu. U Produljeni boravak mogu se upisati školska djeca od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Osim toga, upis je počeo i za podružnicu DV „Sveta Obitelj“ na Višnjiku gdje borave djeca jasličke dobi te u podružnicu u Zenici gdje borave djeca od tri godine do polaska u školu.

Vrtići su počeli s redovitim radom te je moguće doći u prostorije vrtića i produljenog kako biste dobili sve informacije (uz pridržavanje higijenskih mjera koje su date od nadležnog ministarstva) ili na broj telefona 033/471-411 svakog radnog dana od 10.00h do 12.00h.

Ovom prilikom, uprava vrtića/produljenog boravka moli roditelje za pridržavanje rokova za upis kako bi pravovremeno imali podatke o svoj djeci koja će dio svog djetinjstva provesti u ovoj ustanovi koja im osigurava kvalitetne uvjete za socijalni, intelektualni, fizički i kreativni rast i razvoj.

Sve dodatne informacije, Zahtjevi i Obrazac za upis mogu se pronaći na poveznici, prenosi mrežna stranica caritas-sarajevo.ba. (kta)