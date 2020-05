Vatikan, 28. svibanj 2020.

Pandemija mora biti poziv na uzbunu. Smrtonosne globalne prijetnje zahtijevaju novo jedinstvo i solidarnost – istaknuo je glavni tajnik Ujedinjenih naroda, António Guterres, u intervjuu koji je dao za vatikanske medije. Prije svega želio bih ponovo istaknuti svoju duboku zahvalnost papi Franji za potporu koju je dao mojem globalnom apelu za prekid vatre i radu Ujedinjenih naroda – rekao je Gutterres i primijetio – Njegova opća zauzetost, suosjećanje i pozivi na jedinstvo, iznova potvrđuju središnje vrijednosti koje vode naš rad, to jest smanjenje ljudske patnje i promicanje ljudskoga dostojanstva.

Kada sam poslao apel za prekid vatre, moja poruka stranama koje su uključene u sukobe u cijelom svijetu, bila je jednostavna: sukobi moraju prestati kako bismo se mogli usredotočiti na našeg zajedničkog neprijatelja bolest Covid-19 – rekao je glavni tajnik Ujedinjenih naroda i napomenuo – Apel je do sada podržalo 115 vlada, regionalnih organizacija, više od 200 skupina civilnoga društva kao i drugih vjerskih vođa. Šesnaest se oružanih skupina obavezalo da će prekinuti nasilje. Osim toga, milijuni ljudi potpisali su naš zahtjev za internetsku potporu.

No nepovjerenje je i dalje veliko, te je teško pretvoriti te obaveze u djela koja bi unijela promjenu u životu onih koji trpe posljedice sukoba – rekao je Gutterres i nastavio – Moji posebni predstavnici i izaslanici neumorno rade u cijelom svijetu uz moje izravno sudjelovanje tamo gdje je to potrebno, kako bi izražene namjere pretvorili u konkretno primirje. I dalje potičem sukobljene strane i sve one koji mogu utjecati, da na prvo mjesto stave zdravlje i sigurnost ljudi.

Želio bih također podsjetiti na još jedan apel koji sam poslao i koji smatram bitnim – rekao je glavni tajnik Ujedinjenih naroda i istaknuo – To je apel za kućni mir. U cijelom svijetu, tijekom širenja pandemije, svjedočimo i zabrinjavajućem povećanju nasilja nad ženama i djevojkama. Zatražio sam od vlada, civilnih društava i svih onih koji u svijetu mogu pomoći, da se pokrenu kako bismo bolje zaštitili žene. Zamolio sam i vjerske vođe svih vjera, da na nedvosmislen način osude svako djelo nasilja nad ženama i djevojkama, te da podupru temeljna načela jednakosti.

Pandemija Covida-19 nije samo globalna zdravstvena opasnost. Od početka te krize poticao sam na solidarnost između društava i zemalja. Naš se odgovor mora temeljiti na ljudskim pravima i na ljudskom dostojanstvu – rekao je António Guterres i dodao – Također sam pozvao odgojno-obrazovne ustanove da se usredotoče na digitalnu pismenost i potaknuo sam sredstva društvenoga priopćivanja da učine mnogo više kako bi označili i uklonili rasističke, ženomrzačke i druge štetne sadržaje u skladu s međunarodnim zakonima o ljudskim pravima.

Vjerski vođe imaju ključnu ulogu u promicanju međusobnog poštovanja u svojim zajednicama i izvan njih. U najboljem su položaju da ospore netočne i štetne poruke, te da potaknu cijele zajednice kako bi promicale nenasilje, odbacile ksenofobiju, rasizam i svaki oblik netolerancije – rekao je među ostalim glavni tajnik Ujedinjenih naroda, António Guterres. (kta/rv)