Jeruzalem, 28. svibanj 2020.

U Jordanu i Palestini ima škola koje pohađaju učenici, kršćani i muslimani, više nacionalnosti. Ima ih 38, imaju dugu tradiciju – neke potječu iz XIX. stoljeća – ali neke bi mogle biti zatvorene jer brojne obitelji učenika nisu u stanju platiti školarinu zbog gospodarske krize uzrokovane pandemijom koronavirusa. Riječ je o stvarnom problemu koji bi se mogao riješiti donacijama svih koji žele spriječiti da novi koronavirus uništi i obrazovanje. Sredstva potrebna za troškove ovih mjeseci, tijekom kojih su predavanja održavana na udaljenosti, iznose oko 7 milijuna dolara.

Nadbiskup Pierbattista Pizzaballa, apostolski administrator Latinskog jeruzalemskog patrijarhata, uputio je stoga apel za pomoć obiteljima učenika koji pohađaju obrazovne ustanove Latinskoga patrijarhata u Jordanu, gdje ih je 25, te u Palestini, gdje ih je 13. Zbog ozbiljnosti pandemije i njezinih posljedica u cijelom svijetu, zbog nedostatka valjanih zdravstvenih i gospodarskih ustanova i u Palestini i u Jordanu, s masovnim gubitkom posla te slijedom toga i zarade, veći dio obitelji nastoji iznaći sredstva za najosnovnije potrebe – stoji u apelu koji je objavio patrijarhat, u kojemu se također ističe da u ovom trenutku roditelji učenika nemaju gotovo nikakve mogućnosti za plaćanje školarine.

Nadbiskup Pizzaballa je napomenuo da su se, uvođenjem restriktivnih mjera sve škole osposobile za nastavu na daljinu, a nastavnici su odgovorili na to te nastavili raditi svoj posao u doista teškim uvjetima. S etičkoga i moralnoga stajališta, za taj bi rad trebali biti plaćeni – primijetio je. Dug u cijelosti iznosi nešto više od 7 milijuna (7.194.264) dolara, što je golemi iznos, ali ako se ne plati dovest će do deficita koji će staviti u pitanje sâmo postojanje škola, od kojih neke imaju tradiciju dužu od 150 godina – napomenuo je nadbiskup te dodao da je uvjeren da će roditelji koji uspiju pronaći sredstva, platiti svoj dio. Međutim, za veći dio njih to neće biti moguće.

U drugačijoj je situaciji pet škola u Izraelu. Tu je država ponudila ekonomsku pomoć za nezaposlene i za zatvorene aktivnosti, te zajamčila da će financijske obveze koje su preuzele škole biti odmah riješene. Zbog toga mislimo da s tim školama neće biti problema – rekao je nadbiskup te dodao da se tim apelom obraća svoj braći i sestrama u svijetu, za hitnu pomoć obiteljima učenika u Jordanu i Palestini. Njihova bi pomoć tim obiteljima omogućila da, tijekom pandemije, svoja ograničena sredstva koja imaju na raspolaganju upotrijebe za najosnovnije potrebe.

To bi, osim toga, neizravno pomoglo Latinskom jeruzalemskom patrijarhatu da održi snažnom, djelotvornom i živom dragocjenu prisutnost na području odgoja. Zbog činjenice da je pandemija globalna, i uzrok je trpljenja u cijelom svijetu, bilo koji iznos bit će dragocjen. Vaš će prinos u novcu biti prinos životu, izraz nade koju kršćansko služenje nosi u sebi – istaknuo je na kraju nadbiskup Pizzaballa.

Spomenute škole pohađaju kršćani i muslimani; one pridonose pomirenju, društvenom miru u selima i gradskim četvrtima. Zna se, gdje je kršćanska škola tu nema velikih društvenih napetosti – rekao je pak u razgovoru za Radio Vatikan mons. Giacinto-Boulos Marcuzzo, pomoćni biskup i patrijarhalni vikar za Jeruzalem i Palestinu. Biskup je napomenuo da su školama uvijek potrebne donacije, ali obitelji koje su pomagale sada su ostale bez ikakvih prihoda, stoga apel upućen općoj Crkvi proizlazi iz tih izvanrednih prilika. Osim toga, napomenuo je da te škole brojnim kršćanima omogućuju ostanak u Svetoj zemlji.

Tko želi pomoći može pisati na email adresu appeal@lpj.org te će dobiti sve potrebne informacije – istaknuo je biskup Marcuzzo. (kta/rv)