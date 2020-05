Vatikan, 25. svibanj 2020.

Danas se u Italiji i u nekim drugim zemljama slavi svetkovina Gospodinova uzašašća – rekao je papa Franjo u nedjelju, 24. svibnja 2020. prije molitve Kraljice neba u biblioteci Apostolske palače.

Evanđelje nam današnje liturgije pokazuje apostole koji su se okupili u Galileji, „na gori gdje im je Isus naredio“ – rekao je Papa i istaknuo – Tamo se dogodio posljednji susret uskrslog Gospodina sa svojima. Riječ „gora“ puna je simboličkog značenja. Isus je na gori proglasio blaženstva; na goru se povlačio kako bi molio; tamo je primao mnoštvo i liječio bolesne. No taj put, na gori, nije više Učitelj koji djeluje i poučava, nego Onaj koji traži od učenika da djeluju i naviještaju, povjeravajući im poslanje kojim će nastaviti njegovo djelo.

Uvodi ih u poslanje među svim ljudima – rekao je Sveti Otac i citirao – „Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!“ Sadržaj poslanja koji je povjerio apostolima je sljedeći: naviještati, krstiti, poučavati putu koji je Učitelj naznačio, to jest Evanđelju. Ta poruka spasenja prije svega podrazumijeva dužnost svjedočenja na koju smo i mi, današnji učenici, pozvani kako bismo položili račun o svojoj vjeri. Suočeni s tako zahtjevnim zadatkom i misleći na svoje slabosti, osjećamo se neprikladni, kao što su se osjećali i sami apostoli. No ne smijemo se obeshrabriti, moramo se sjećati Isusovih riječi koje im je uputio prije uzašašća na nebo: „Ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta“.

To obećanje jamči neprestanu i utješnu Isusovu prisutnost među nama – rekao je papa Franjo i napomenuo – Ta se nada ostvaruje po njegovom Duhu Svetom koji Crkvu vodi, da kao suputnica svakom čovjeku, hodi kroz život. Taj Duh Sveti kojega su poslali Krist i Otac, daje oproštenje grijeha i posvećuje sve one koji se, kajući, s povjerenjem otvaraju njegovom daru. Obećavajući da će s nama ostati do kraja vremēna, Isus počinje biti prisutan kao Uskrsli. Radi se o prisutnosti koja se objavljuje u riječi, u sakramentima, u neprestanom i nutarnjem djelovanju Duha Svetoga. Svetkovina nam uzašašća kaže da je Isus, iako je uzašao na nebo kako bi slavno boravio s desne Ocu, i dalje uvijek među nama. Odatle proizlazi naša snaga, ustrajnost i radost.

Neka Djevica Marija svojom majčinskom zaštitom prati naš put. Od nje učimo kako biti nježni i hrabri da bismo bili svjedoci poput uskrslog Gospodina – zaključio je Papa. (kta/rv)