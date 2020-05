Vatikan, 24. svibanj 2020.

Prije Regina Caeli

Draga braćo i sestre, dobro jutro!

Danas se u Italiji i drugim zemljama slavi svetkovina Uzašašća Gospodinova. Odlomak iz Evanđelja (usp. Mt 28, 16-20) pokazuje nam apostole koji se okupljaju u Galileji „na gori kamo im je naredio Isus“ (r. 16). Tu se zbio posljednji susret uskrsloga Gospodina sa svojima, na gori. „Gora“ ima snažni simbolički, evokativni naboj. Na gori je Isus proglasio blaženstva (usp. Mt 5,1-12); u goru bi se povlačio na molitvu (usp. Mt 14, 23); ondje je primao mnoštva i liječio bolesne (usp. Mt 15, 29). Ali ovaj put, na gori, više nije Učitelj koji djeluje i podučava, nego Uskrsli koji traži od učenika da djeluju i naviještaju, povjeravajući im mandat da nastave njegovo djelo.

Povjerava im poslanje među svim narodima. Kaže: „Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!“ (rr. 19-20). Sadržaj poslanja koji je povjeren apostolima jest sljedeći: naviještati, krstiti, poučavati i ići putom koji je zacrtao Učitelj, to jest živo evanđelje. Ta poruka spasenja podrazumijeva prije svega dužnost svjedočenja – bez svjedočenja se ne može naviještati – na što smo i mi, današnji učenici, također pozvani kako bismo dali razlog svoje vjere. Suočeni s tako zahtjevnom zadaćom i razmišljajući o svojim slabostima, osjećamo se nedoraslima, kao što su se zasigurno osjećali i sami apostoli. Ali ne smijemo se obeshrabriti, nego se trebamo spominjati riječi koje im je Isus uputio prije nego će uzići na nebo: „Ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta“ (r. 20).

To obećanje osigurava Isusovu stalnu i utješnu prisutnost među nama. Ali kako se ostvaruje ta prisutnost? Po njegovu Duhu, koji vodi Crkvu da kroči u povijesti kao suputnica svakoga čovjekova. Taj Duh koji, poslan od Krista i Oca, izvodi oproštenje grijeha i posvećuje sve one koji se, pokajani, s pouzdanjem otvaraju njegovu daru. Obećanjem da će ostati s nama do kraja vremena, Isus inaugurira stil svoje prisutnosti u svijetu kao Uskrsli. Isus je prisutan u svijetu, ali drugim stilom, stilom Uskrsloga, to jest prisutnošću koja se objavljuje u Riječi, u sakramentima, u stalnom i unutarnjem djelovanju Duha Svetoga. Blagdan Uzašašća govori nam da je Isus, iako je uzašao na Nebo da slavan boravi s desna Ocu, još uvijek i zauvijek među nama: odatle proizlaze naša snaga, naša ustrajnost i naša radost, upravo iz Isusove prisutnosti među nama snagom Duha Svetoga.

Neka Djevica Marija prati naše putovanje svojom majčinskom zaštitom: od nje učimo milinu i hrabrost da budemo svjedoci u svijetu uskrsloga Gospodina.

Nakon Regina Caeli

Draga braćo i sestre,

duhovno se ujedinimo s katoličkim vjernicima u Kini, koji danas, s posebnom pobožnošću, slave blagdan Blažene Djevice Marije, Pomoćnice kršćanima i zaštitnici Kine, koju se časti u svetištu Sheshan u Šangaju. Pastire i vjernike Katoličke crkve u toj velikoj zemlji povjeravamo vodstvu i zaštiti naše Nebeske Majke da budu snažni u vjeri i čvrsti u bratskom jedinstvu, radosni svjedoci i promicatelji ljubavi i nade.

Predraga braćo i sestre u Kini želim vas uvjeriti da sveopća Crkva, čiji ste sastavni dio, dijeli vaše nade i podupire vas u kušnjama. Ona vas prati molitvom za novo izlijevanje Duha Svetoga da u vama zablista svjetlost i ljepota Evanđelja, snaga Božja za spas svih onih koji vjeruju. Izražavajući još jednom svoju veliku i iskrenu naklonost svima vama, upućujem vam poseban apostolski blagoslov. Neka vas Majka Božja uvijek čuva!

Povjerimo, na kraju, zagovoru Marije Pomoćnice kršćana sve učenike Gospodinove i sve ljude dobre volje koji u ovom teškom vremenu u svim dijelovima svijeta s velikom ljubavlju i predanim zalaganjem rade za mir, za dijalog među narodima, za služenje siromašnima, za očuvanje stvorenoga svijeta i za pobjedu čovječanstva nad svakom bolešću tijela, srca i duše.

Danas se obilježava Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija koji je ove godine posvećen temi pripovijedanja. Neka nas taj događaj potakne da pričamo i dijelimo konstruktivne priče koje nam pomažu shvatiti da smo svi dio priče veće od nas i da možemo gledati u budućnost s nadom ako se zaista brinemo jedni za druge kao braća.

Danas, na dan Marije Pomoćnice kršćana, upućujem srdačan i topao pozdrav salezijancima i salezijankama. Sa zahvalnošću se spominjem duhovne formacije koju sam primio od don Boscovih sinova.

Danas sam trebao posjetiti Acerru kako bih podupro vjeru tamošnjeg puka i zalaganje onih koji su založeni u borbi protiv drame zagađenja u takozvanoj Zemlji požara. Moj posjet je odgođen; upućujem, ipak, svoj pozdrav, svoj blagoslov i ohrabrenje biskupu, svećenicima, obiteljima i čitavoj biskupijskoj zajednici, iščekujući da se što prije susretnemo. Ići ću tamo sigurno!

Danas je i peta obljetnica enciklike Laudato si’ kojom se pokušalo skrenuti pozornost na krik Zemlje i siromaha. Zahvaljujući inicijativi Dikasterija za služenje cjelovitom ljudskom razvoju „Tjedan Laudato si’“ koji smo upravo proslavili prerast će u Posebnu godinu Laudato si’, Posebnu godinu u kojoj će se razmišljati o toj enciklici, a koja će se obilježavati od 24. svibnja ove do 24. svibnja sljedeće godine. Pozivam sve ljude dobre volje da se pridruže brizi o našem zajedničkom domu i našoj najkrhkijoj braći i sestrama. Na mrežnoj stranici bit će objavljena molitva posvećena ovoj godini. Bit će lijepo moliti je.

Svima želim ugodnu nedjelju. Ne zaboravite, molim vas, moliti za mene. Dobar tek i doviđenja.

Molitva Posebne godine Laudato si´

Ljubljeni Bože,

Stvoritelju neba, zemlje i svega što sadrže.

Otvori nam umove i dotakni nam srca

kako bismo mogli biti dio stvaranja, tvoga dara.

Budi uz potrebite u ovim teškim vremenima,

osobito uz najsiromašnije i najranjivije.

Pomozi nam da pokažemo kreativnu solidarnost u suočavanju

s posljedicama ove globalne pandemije.

Učini nas hrabrima u prihvaćanju promjena

usmjerenima prema traženju općega dobra.

Sada više no ikad svi trebamo osjetiti da smo

međusobno povezani i međuovisni.

Daj da čujemo i odgovorimo

na krik zemlje i vapaj siromaha.

Neka sadašnje patnje uzmognu biti porođajni bolovi

održivog i svijeta u kojem će biti više bratstva.

Pod ljupkim pogledom Marije Pomoćnice kršćana,

to te molimo po Kristu našem Gospodinu.

Amen.

