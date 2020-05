Zagreb, 23. svibanj 2020.

U subotu 23. svibnja održala se već osma po redu online molitvena inicijativa krunica "Hrvata svega svijeta" koju je predmolio nadbiskup metropolit vrhbosanski i predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine kardinal Vinko Puljić, a uz njega sudjelovali su Đuro Glogoški (Zagreb), fra Ilija Mijatović (St. Pölten, Austrija), vlč. Josip Levaković (Dublin, Irska), fra Davor Dominović (Brisbane, Australija), obitelj Vrdoljak (Zagreb) i organizator otac Ivan Ike Mandurić (Osijek).

Podsjetimo, inicijativu je organizirao otac Ike Mandurić koji je pozvao sve Hrvate svijeta da se pridruže istodobnoj molitvi krunice za hrvatski narod. Pokretač molitve bio je razorni potres u Zagrebu i pandemija koronavirusa, ali su se u međuvremenu dogodili i još se događaju i neki novi negativni pritisci i napadi na hrvatskog čovjeka i njegovu katoličku vjeru. Na poseban način na području BiH, prenosi www.medjugorje-info.com.

Prva molitva krunice bila 4. travnja 2020. Od tada sve veći broj vjernika se uključuje u molitvu koja se svaki puta obogaćuje i popravlja: nadodaju se uvodne meditacije te kratki pozdravi i razmišljanja sudionika, tako da se doista može osjetiti kako diše hrvatski narod u svim svojim obitavalištima po svijetu.

O samoj inicijativi otac Ike je rekao: „Budimo zajedno s Domovinom, svi mi Hrvati sa svih kontinenata, svećenici i Božji narod. I dopustimo da izlijemo sve naše plačuće duše. Zahvaljujući snazi milosti koju je dragi Bog dao našem narodu, molimo da naš narod bude uzdignut i temeljito obnovljen kroz ovu krizu: za vjeru, da ostane vjeran Bogu i Crkvi našeg katoličanstva, da okončamo pandemiju i obnovimo Zagreb, za naše ljude da sačuvamo svoj identitet i svoje vrijednosti, za budućnost svih hrvatskih ljudi i njihovih potomaka, i za svakog od nas sa svim našim potrebama. „

Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu svesrdno podržava ovu molitvenu inicijativu, a inicijativi se priključuju brojne molitvene zajednice i crkvene institucije kako u Hrvatskoj tako i diljem svijeta.

Predmolitelji osme krunice “Hrvata svega svijeta”:

• Kardinal Vinko Puljić – Sarajevo, BiH

Nadbiskup metropolit vrhbosanski i predsjednik BK BiH rođen je 1945. u mjestu Priječani pored Banje Luke. Za svećenika Banjolučke biskupije zaređen 1970. Vrhbosanskim nadbiskupom imenovan je 1990., a 1991. godine Sveti Otac Ivan Pavao II. posvetio ga je u Rimu. Isti papa ga je 1994. imenovao kardinalom. Za svoj rad i neumorno zalaganje za jednakopravnost svih naroda i za zaustavljanje rata na ovim prostorima kardinal Puljić primio je više priznanja, među kojima svakako treba spomenuti počasni doktorat iz humanističkih znanosti što mu ga je 1995. godine dodijelilo državno sveučilište Grand Valley u Grand Rapidsu u američkoj državi Michigan, kao i počasni doktorat dodijeljen 2001. u gradu Arequipi (Peru) na katoličkom sveučilištu Santa Maria. Također je 2002. primio međunarodnu mirovnu nagradu «Perdonanza» – «Opraštanje» talijanskog grada L’Aquila.

• Đuro Glogoški – Zagreb, Hrvatska

Umirovljeni pukovnik HV-a, jedan od predvodnika braniteljskih prosvjeda u Savskoj 66 i predsjednik udruge 100-postotnih invalida Domovinskog rata. Rođeni Osječanin Đuro Glogoški prije početka Domovinskoga rata živio je u obližnjem Ivanovcu. U rat se uključio kao pripadnik HOS-a, a kasnije postaje pripadnik 106. brigade HV-a gdje je raspoređen na minobacač, a poslije postaje i zapovjednik voda u topništvu 130. brigade, gdje je i ranjen gelerom koji ga je pogodio u vratnu kralježnicu i više nikada nije stao na svoje noge. Neumorno se bori za prava branitelja i dignitet Domovnskog rata.

• Fra Ilija Mijatović – St. Pölten, Austrija

Rođen u Kraljevoj Sutjesci 27. 10. 1966., za svećenika zaređen 1993. u Zagrebu. Kao mladomisnik bio na službi u HKM Beč 4 godine, potom 8 godina u Čakovcu kao gvardijan, zatim 6 godina u župi sv. Obitelji u Osijeku kao župnik, od 2011. sam voditelj HKM St. Pölten, a od 2015. delegat za Austriju. Nešto posebno o sebi… Malo sam bio u glazbenim vodama za vrijeme boravka u Osijeku, sudjelovao na Bonofestu i Hosana festu za VIS Familias. Moji ministranti u Osijeku su me zvali MALI THOMPSON jer sam rođen isti dan mjesec i godinu kao i on. Zbog toga na našim okupljanjima uvijek moram i koju zapjevati našim ljudima. Radio sam osobito u Čakovcu i Osijeku, najviše sa djecom i mladima, sa svim mogućim interesnim skupinama. Ovdje mi to bas nekako najviše nedostaje.

• Vlč. Josip Levaković – Dublin, Irska

Svećenik đakovačko-osječke nadbiskupije, voditelj HKM Dublin i župni vikar u župi Haddington Road u Dublinu 4. Rodom iz Rokovaca pored Vinkovaca. Filozofsko-teološki studij i formaciju za svećenika pohađao u Đakovu. Zaređen za svećenika 2012. godine. Na službi u Dublinu (nadbiskupija Dublin) od studenoga 2016. godine. Naši Hrvati u Irskoj su se počeli okupljati na mjesečnim Misnim slavljima od sredine 2015. godine i to pod vodstvom o. Ljubomira Šimunovića, OFM, voditelja HKM u Londonu. Misija je utemeljena koncem 2016. godine. Obuhvaća zajednice u devet većih gradova Republike Irske. Točan broj redovitih članova naše HKM Dublin, pa i cijele zajednice na Irskom otoku nije nam poznat, no kreće se negdje oko tisuću i neprestano raste (u službenoj Evidenciji nas je upisano oko 650 – većinom su to članovi HKM Dublin i bliže okolice). Našu zajednicu na irskom otoku doživljavamo kao svoju duhovnu obitelj koja, kroz susrete s Bogom živim i međusobne susrete, polagano jača, raste i postaje istinska Božja obitelj! Uz to je i mjesto čuvanja našega hrvatskog identiteta.

• Fra Davor Dominović – Brisbane, Australija

Voditelj HKC-a Brisbane – iz Busovače, rođen 1982. Svečane zavjete je položio 28. veljače 2010. godine u Fojnici, a za svećenika zaređen 29. 6. 2010. Postao je voditelj HKC Brisbane i Gold Coast u Australiji, 2016. godine.

• Obitelj Vrdoljak – Zagreb, Hrvatska

Ivica Vrdoljak, Hrvatski ratni vojni invalid, rođen u Zagrebu 1969., kad je još bio mladić u padu Kostajnice bio je zarobljen i odležao 6 mjeseci u Glini. Supruga Marija r. Boban, 1971. u Posušju. Ono što obitelj Vrdoljak čini iznimnom je njihova brojnost. Ivica i Marija imaju 11-ero djece, a to su: Filip – 1993., (oženjen s Doroteom), Petar – 1994., Anđela – 1995., Josip – 1997, Jakov – 1999., Eugen – 2001., Tomislav – 2004., Karolina – 2005., Gabrijela – 2007., Šimun – 2009. i Pavao – 2013. (kta/ika)