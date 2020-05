Vatikan, 23. svibanj 2020.

Tiskovni ured Svete Stolice najavio je 23. svibnja da će se Vatikanski muzeji ponovno otvoriti za posjetitelje u ponedjeljak 1. lipnja.

Zainteresirani će u lipnju ponovno moći razgledati i park u Castel Gandolfu – subotom i nedjeljom od 10 do 18 sati.

U priopćenju se također ističe da će se posjetitelji morati strogo pridržavati sigurnosnih i epidemioloških mjera, ulaznice će se morati rezervirati online, no neće se naplaćivati uobičajenih 4 eura. Posjetiteljima će se na ulazu mjeriti temperatura, a maske za lice su obvezne. Promijenjeno je i radno vrijeme – od ponedjeljka do četvrtka muzeji će biti otvoreni od 10 do 20 sati, a petkom i subotom do 22 sata. Ta dva dana će biti moguće i popiti aperitiv u dvorištu Pigna, naravno uz fizičko distanciranje. No, nekad uobičajeni besplatni ulaz posljednje nedjelje u mjesecu će izostati, a ukinut je i vlak koji je svake subote prevozio posjetitelje s vatikanskoga kolodvora u Castel Gandolfo.

Nova je ponuda vožnja u panoramskim, otvorenim autobusima Vatikanskim vrtovima, također uz obveznu online rezervaciju.

Vatikanski muzeji zatvoreni su za javnost od 9. ožujka, nakon što je u Vatikanu dijagnosticiran prvi slučaj zaraze koronavirusom, te ih se moglo samo virtualno razgledavati na njihovim službenim mrežnim stranicama. (kta/ika)