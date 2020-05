Sarajevo, 22. svibanj 2020.

Između brojnih neistina izrečenih ili napisanih u vezi s Misnim slavljem, koje je 16. svibnja 2020. u katedrali Srca Isusova u Sarajevu predvodio predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski, bila je i više puta ponovljena tvrdnja da je Crkva u Austriji ili Austrijska biskupska konferencija ili biskupija Gurk-Klagenfurt zabranila slavljenje Svete mise na Loibaškom polju pored Bleiburga. Iako je to više puta bilo pojašnjeno u raznim odgovorima crkvenih predstavnika, na traženje čitatelja Katoličke tiskovne agencije da to bude demantirano i na službeni način, generalni tajnik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine dao je sljedeće pojašnjenje:

„Slavljenje Svete mise na Loibaškom polju pored Bleiburga do danas nijedanput nije bilo zabranjeno. Radi svečanosti, dostojanstva i ozbiljnosti samoga slavlja biskupi Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine prihvatili su prijedlog Ravnateljstva za hrvatsku inozemnu pastvu da netko od biskupa svake godine predvodi ovo Misno slavlje i to čine od 2003. godine. Tako je trebalo biti i 16. svibnja 2020.

Samo 2019. godine, 18. svibnja Svetu misu na Loibaškom polju pored Bleiburga, počevši od 2003. pa nadalje, nije predvodio netko od biskupa, već mons. Fabijan Svalina, ravnatelj Hrvatske katoličke mreže i Hrvatskog Caritasa, a prigodnu propovijed uputio je krčki biskup mons. Ivica Petanjak. Naime, te 2019. godine Klagenfurt nije imao biskupa već apostolskog upravitelja mons. Engelberta Guggenbergera koji je uskratio svoju suglasnost da netko od biskupa HBK i BK BiH predvodi Svetu Misu pa je to učinio mons. Svalina. No, Sveta Misa je slavljena na Loibaškom polju pored Bleiburga i nikada nije bila zabranjena. Austrijska biskupska konferencija, kao niti ijedan austrijski biskup, nije nikada uskratio nekom od biskupa HBK i BK BiH da predvodi slavlje u Bleiburgu. To je učinio samo tadašnji apostolski upravitelj Guggenberger koji je (28. lipnja 2019.) prestao obnašati tu službu.

Dana 3. prosinca 2019. papa Franjo imenovao je mons. Josefa Marketza novim biskupom u Klagenfurtu koji se nije protivio da kardinal Puljić 16. svibnja 2020. predvodi Svetu misu na Loibaškom polju pored Bleiburga. Zbog ograničenja u vremenu pandemije koronavirusa i nemogućnosti prelaska međudržavnih granica, te zabrane većih okupljanja, dogovoreno je da kardinal Puljić slavi Svetu misu, 16. svibnja 2020. u svojoj katedrali u Sarajevu, umjesto na Loibaškom polju pored Bleiburga.“ (kta)