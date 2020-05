Sarajevo, 22. svibanj 2020.

Na svetkovinu Uzašašća Gospodinova, 21. svibnja 2020. sestre Služavke Malog Isusa u samostanu „Egipat“ u Sarajevu, posjetio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.

U sklopu susreta sestara juniorki, kardinal Puljić je održao predavanje na temu „Praštanje u osobnom životu“. Osim sestara juniorki, na predavanju su sudjelovale i provincijalna glavarica s. Maria – Ana Kustura, tajnica provincije s. Kristina Adžamić, magistra sestara juniorki s. Ljilja Marinčić te ostale sestre, novakinje i kandidatica.

U zanimljivom predavanju, kardinal Puljić je prikazao važnost oprosta u životu svake osobe te kako istinski oprostiti. Istaknuo je kako je nepraštanje izvor svih lomova u životu. Praštanje je prevažno i za osobni život i za život u zajednici. Ono se temelji na Božjoj biti, a Božja bit je ljubav (usp. 1 Iv 4, 16). Božje kraljevstvo je kraljevstvo milosrdne i praštajuće ljubavi. Bez ljubavi nema života. Mržnja je zapravo uništenje ljubavi. Praštanje je Božji dar, jer praštati ne možemo ljudski, nego samo vjerom. Također je upozorio i na posljedice nepraštanja. Nepraštanje ovjekovječuje u nama i u drugima zlo i nepravdu. Ne praštati znači živjeti u neprestanom ogorčenju i ostati vezan na prošlost. Ono za sobom često nosi i osvetu, što čini da se rane samo produbljuju.

Kardinal Puljić je upozorio i na krive slike o oprostu koje nas koče u istinskom praštanju. Oprostiti nekome ne znači opravdati ga. Oprostiti ne znači odreći se svoga dostojanstva. Isto tako ne znači pokazati svoju moralnu nadmoć, jer tada bi to bio samo čin oholosti. Kardinal je istaknuo kako je praštanje proces. Najprije treba sebi priznati od koga nam dolaze uvrede, treba priznati svoju ranu. Zatim je potrebno donijeti odluku o zaustavljanju daljnjeg vrijeđanja. Također je vrlo bitno prihvatiti to da nam je potrebna nečija pomoć, da svoju bol podijelimo s nekom osobom od povjerenja, jer kada izrečemo svoju ranu odmah nam postane lakše i drugačije gledamo na nju. Potrebno je ukloniti ogorčenost i nepraštanje. Stoga čovjek najprije treba oprostiti samome sebi, zatim onome koji mu je nanio bol, a na neki način i Bogu kojemu možda zamjera što je to sve dozvolio. Da bi oprostili i doživjeli nutarnje čišćenje, potrebno je Bogu zahvaliti za tu osobu i moliti Boga za nju. Naposljetku je posjetio prisutne kako i sam Isus od nas traži da opraštamo neprijateljima. Isto tako i sv. Pavao piše kako zlo treba nadvladati dobrim (usp. Rim 12, 21).

Nakon predavanja i kratkog razgovora o temi oprosta, sestre su zajedno s kardinalom Puljićem izmolile Krunicu kojom su se pripremile za Svetu misu koju je predslavio kardinal Puljić u koncelebraciji s tajnikom vlč. Štefanom Markovićem. U prigodnoj propovijedi, kardinal Puljić se osvrnuo na učenike koji su slušali Isusovu riječ tri godine, ali su i dalje imali neke svoje planove. Isus im govori kako će im poslati svoga Duha, a oni su razmišljali o tome kada će Isus u Izraelu uspostaviti kraljevstvo. Istaknuo je kako se mi možda danas čudimo kako to da učenici koji su tri godine slušali Isusa, sada imaju neke svoje planove, sumnjali su, bojali se. No i mi danas nismo drugačiji, zapravo mi slušamo Isusove riječi cijeli život i opet činimo kao i učenici. Isus je učenicima dao zapovijed da mu budu svjedoci, ali im je i dao snagu Duha Svetoga. I nas danas Isus poziva da svjedočimo. Sami ništa ne možemo učiniti i zato trebamo moliti Duha Svetoga da nas vodi i prosvjetljuje.

Nakon Svete mise, druženje ispunjeno radošću nastavilo se oko obiteljskog stola. (kta/n.c.)



