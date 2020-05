Vatikan, 21. svibanj 2020.

Papa Franjo je 20. svibnja 2020. u prvu audijenciju nakon nekoliko mjeseci, primio mlade sportaše, izvijestio je Tiskovni ured Svete Stolice.

Pape je nakon opće audijencije u svojoj knjižnici primio mlade sportaše koji su trebali sudjelovati na međunarodnom susretu „We run together – Simul Currebant“. Taj događaj, u organizaciji udruženja Athletica Vaticana, trebao se održati 21. svibnja, ali je otkazan zbog koronavirusa.

Papa se najprije obratio djeci, zahvalivši im za ono što rade. „Svatko radi nešto za zajednicu, za druge. A to je radost, zar ne“, upitao ih je, te nadodao kako oni drugima pružaju ljepotu sporta.

Papa je istaknuo kako slogan susreta upućuje na važnu stvar: „vi niste međusobno razdvojeni, vi trčite zajedno“. Sveti Otac se poslužio redcima iz Evanđelja po Ivanu 20,3–6, i kazao kako je na uskrsno jutro mlađi Ivan bio brži od starijeg Petra, ali ga je pričekao.

Podsjetio je na drevno srednjovjekovno hodočasničko pravilo prema kojem se trebalo ići ukorak s najslabijim hodočasnikom. „To je lijepa stvar koju kao čovječanstvo trebamo naučiti“, zaključio je Sveti Otac, „ići ukorak s onima koji imaju drugačiji tempo, ili se barem obazreti na njih i prilagoditi im svoj korak.“

Papa je zatim uputio službenu poruku za neodržani susret. Na početku je spomenuo kako su „olimpijski pobjednici trebali, po prvi put, trčati s paraolimpijcima, sportašima s mentalnim oštećenjima, izbjeglicama, seliocima i zatvorenicima. Svi zajedno i s jednakim dostojanstvom. To je konkretno svjedočanstvo što bi sport trebao biti: most koji ujedinjuje žene i muškarce različitih religija i kultura, promičući uključivost, prijateljstvo, solidarnost, obrazovanje. To jest, most mira.“

„Sutra se neće moći trčati nogama, ali će se moći trčati srcem“, poručio je Papa.

U sklopu ove inicijative, 8. lipnja će se održati aukcija predmeta koje su donirali mnogi olimpijski pobjednici. Sav prihod namijenjen je bolnici Sv. Ivan XXIII. u Bergamu i Zakladi Poliambulanza u Brescii.

Papa je poruku zaključio poticajem sportašima da u duhu istinskih sportskih vrijednosti, zajedništva i solidarnosti, trče kroz život, objavio je Tiskovni ured Svete Stolice. (kta/ika)