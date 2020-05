Vatikan, 20. svibanj 2020.

Na početku knjige donosi se u cijelosti govor koji je Sveti Otac održao prilikom izvanrednoga blagoslova Gradu i svijetu, održanoga 27. ožujka na praznom Trgu svetog Petra.

Kardinal Michael Czerny, dotajnik Odjela za migrante i izbjeglice pri Dikasteriju za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, u predgovoru je istaknuo da svi ti tekstovi pozivaju čovječanstvo na osluškivanje, ne zanemarujući pritom nikoga. Primijetio je također da Papa na vrlo osoban, srdačan i predan način, pun nade, govori o potrebama i patnjama ljudi u njihovim različitim lokalnim situacijama.

To su uistinu univerzalne poruke, ne samo zato što virus prijeti svima, nego prije svega zato što svijet nakon koronavirusa moraju realizirati svi – istaknuo je kardinal Czerny te napomenuo da osam tekstova uvrštenih u knjigu obilježava topao i uključiv pristup. Sveti Otac sve povezuje u zajedništvo humanosti i duha te poziva da se usudimo činiti dobro. Obraćajući se izravno svakome, a ne odozgo ili na apstraktan način, papa Franjo očinskom naklonošću i suosjećanjem pruža ruku kako bi učinio svojom patnju i žrtvu mnogih ljudi – primijetio je kardinal.

Osim toga, Papa se u tim tekstovima obraća šefovima država i vlada, ohrabrujući ih na djelovanje za opće dobro. Izražava također zahvalnost i privrženost onima koji u vrijeme pandemije osiguravaju osnovne usluge, ali i sluša i gleda mnoge „nevidljive“ osobe, odnosno one koji su daleko od pogleda javnosti. To osobito dolazi do izražaja u pismu pučkim pokretima, od 12. travnja, te u poruci koju je 21. travnja uputio svijetu uličnih novina čiji su prodavači uglavnom beskućnici. (kta/rv)