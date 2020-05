Rim, 20. svibanj 2020.

Daj mi dobru probavu, Gospodine, pa i nešto za probaviti. Daj mi tjelesno zdravlje, zajedno s potrebnim dobrim raspoloženjem da ga što bolje očuvam – početak je molitve za humor svetoga Tome Morea, veoma drage papi Franji. U razgovoru s Chiarom Amirante, u nedavno objavljenoj knjizi „Bog je radost“, Sveti je Otac, među ostalim, istaknuo da je smisao za humor stav koji je najčovječniji i najbliži milosti Božjoj.

Papa je s utemeljiteljicom zajednice „Novi horizonti“ (Nuovi Orizzonti) razgovarao nakon posjeta njezinu sjedištu, 24. rujna prošle godine, prigodom proslave njezine 25. godišnjice djelovanja. Tijekom razgovora, Chiara Amirante je upitala Papu što je za njega radost, središnja tema spomenute knjige, i koja je njegova tajna za radosno raspoloženje. Odgovorivši kako nema posebne tajne, Sveti je Otac kazao da već četrdeset godina moli molitvu svetog Tome Morea za humor, koji ide zajedno s kršćanskom radošću.

Papa je također podsjetio da su radost i smisao za humor teme na koje se osvrnuo u četvrtom poglavlju apostolske pobudnice „Gaudete et exsultate“ te istaknuo da, po njegovu mišljenju, radost nije odvojena od osjećaja mira. To su – kazao je – Božji darovi koji ga prate još od konklava. Radost nije bučan osjećaj, ona ne znači stvaranje buke, iako se ponekad tako izražava – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Smisao za humor, mir i radost idu zajedno, ali tajnu ne znam… To je milost, ne zaslužujem je, ali Gospodin mi pomaže.

Autorica je, među ostalim, upitala za savjet koji će joj pomoći živjeti u tom stanju. Papa je istaknuo da pomaže naučiti odricati se sebe te kazao da on to stanje živi kao dar, a ne kao nešto što bi sam sebi mogao dati. Đavao, u mom slučaju, uvijek pokušava narušiti to stanje uma, ali ne uspijeva, jer je riječ o toliko besplatnoj stvari da ju Gospodin sam čuva – kazao je – Važno je činiti kako kaže sveti Pavao, odnosno živjeti po Duhu Svetomu, jer su ljubav, radost i mir plodovi Duha Svetoga. Pomaže mi ponavljati riječi „Bog je veći“. Spoznaja da je Duh Sveti moćniji poput rezerve je kisika kada vam tijekom hoda nedostaje zraka. Radost je dar, baš kao što je i mir dar.

Radost je poput svjetlosti – istaknuo je Papa i objasnio – Postoji blago, mirno svjetlo zbog kojega se osjećaš dobro, dok je naprotiv, đavlova svjetlost, vatromet, jaka, a zatim nestaje. Chiara Amirante je pak primijetila da je teško očuvati radost u trpljenju i osjećaju da smo nadjačani, na što je papa Franjo rekao da se u takvim okolnostima Bogu obrati u molitvi riječima: „Ja više ne mogu, to preuzmi ti“.

Sveti se Otac također prisjetio svoga profesora koji je poticao studente da se jednu minutu gledaju u zrcalu. Kad bih to ponekad učinio, trebalo mi je pola minute da se nasmijem sebi. Nasmijati se sebi, to je vrlo važno – rekao je Papa. Razgovor Chiare Amirante s papom Franjom o radosti, objavljen u knjizi „Bog je radost“, završava molitvom Tome Morea za humor:

„Daj mi dobru probavu, Gospodine, pa i nešto za probaviti. Daj mi tjelesno zdravlje, zajedno s potrebnim dobrim raspoloženjem da ga što bolje očuvam. Daj mi svetu dušu, Gospodine, koja u oku zadržava ono što je dobro i čisto, kako se ne bi lako prestrašila od pogleda na zlo, nego radije našla sredstva da stvari opet sredi. Daj mi dušu koja ne zna za dosadu, koja ne poznaje mrmljanje, ni uzdisaje, ni žaljenje, i ne dopušta da se odviše brinem za ovo nešto koje se šepuri, a koje se naziva ‘ja’. Gospodine, daj mi smisao za humor. Daj mi milost da razumijem šalu, kako bih upoznao malo sreće u životu – i od nje dijelio drugima. Amen.“

