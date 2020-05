Stolac, 19. svibanj 2020.

U povodu 75. obljetnice spomena na Bleiburšku kalvariju i Križni put, u subotu, 16. svibnja 2020. u večernjim satima, na Radimlji kod Stoca, održana je prigodna komemoracija i slavljena Sveta misa za sve poginule i nestale katoličke vjernike hrvatskoga naroda u Drugom svjetskom ratu i poraću.

Nekoliko stotina vjernika došlo je iskazati kršćanski pijetet prema poginulima i moliti za njih. Misno slavlje predvodio je biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić, a koncelebrirao je stolački župnik don Rajko Marković s još petoricom svećenika. Asistirao je đakon don Mate Pehar, pastoralni praktikant na Buni.

Na početku prigodne homilije biskup Perić govorio je o Radimlji nekropoli stećaka i tome kako se na brojnim tim nadgrobnim spomenicima nalaze motivi Sv. Vida te da po njemu neka mjesta, izvor, rijeke nose naziv. Pojasnio je kako se na mnogima nalaze križevi te da su takvi steći najurešeniji i znak su da ih je klesala ne samo vješta majstorska ruka nego i vjernička plemenita kršćanska duša. Dodao je i kako kamene gromade ne nose samo šutnju minulih vjekova, nego i svojim ukrasom, križem, rukom Sv. Vida – prenose vjeru ljudi u Isusovo otkupljenje, uskrsnuće i uzašašće.

„Bleiburška nekropola oko Radimlje. Sve ovo govorimo da pokažemo kako se odgovorni brinu i urednima drže vanjske spomenike iz 14. i 15. stoljeća, ispod kojih leže 133 pojedinačna kostura ili pojedinih, možda do 500 čeljadi. U povodu 60. obljetnice Bleiburške tragedije općina Stolac podigla je ovdje na Radimlji spomenik u obliku maloga križa u okviru velikoga križu s natpisom 'U čast mučenika za vjeru i domovinu, Bleiburg, Križni put, Stolac, 1945.-2005.', tj. svoj braći i sestrama u katoličkoj vjeri i hrvatskom narodu, koji su bez pravde i suda pobijeni i zatrpani u zemlju ili pobacani u jame, a kojih je možda i stotinu puta više u ovoj radimskoj zoni negoli kostura ispod ovih nijemih stećaka“, kazao je biskup Perić i istaknuo kako je Sveta misa za duše poginulih i netragom nestalih beskrajno važnija, vrjednija i učinkovitija nego da je na radimskoj Podini grob do groba, mramor do mramora, snažniji od stećka, prenosi nedjelja.ba.

Podsjetio je i na medijsku hajku zbog „bleiburške“ Svete mise koju je predslavio nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić u Sarajevu umjesto na Bleiburgu. „Tu se kod nekih sudionika raspre s ljudskim kažnjivim neznanjem povezala još kažnjivija neljudska zloba, a sa zdravom religijom sukobilo ideološko politikanstvo. Na jednoj su strani medijski, procesijski 'antifašisti' stojeći u redu u kojem se i oni i njihovi očevi i djedovi prikazuju 'bez ljage i bore', sve sami 'pravednici narodâ' u svome životu i djelu, a na drugoj su strani poredani 'fašisti', mrtvi, kojima su davno prerezani vratovi, ali oni, eto, 'opet dižu glave', kako se to poslovično-partijski kaže. Ti 'bezgrješni' ne daju se 'grješnima' ni Bogu moliti ni za duše ni njihovih ni svojih pokojnih. Protivnici izričito ne žele ovu Svetu misu. A Crkva, koja nadilazi ideologije i politike, želi upravo Svetu misu“, istaknuo je propovjednik i ponovio kako vjernici slušaju Isusovu riječ „Ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju“ (Lk 6,17-18).

Istoga dana od 17.30 sati mladi župe Stolac predvodili su svibanjsku pobožnost u čast Blaženoj Djevici Mariji moleći slavnu krunicu, a biskup Perić predmolio je šesti desetak. Predstavnici civilnih vlasti položili su vijence i svijeće na spomen obilježje Bleiburga. Skladnom svirkom i pjesmom liturgijsko su slavlje pratili ujedinjeni stolački zborovi: Angelus, Župni zbor i Vidoštačka kraljica. (kta)



