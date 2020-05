Ženeva, 19. svibanj 2020.

Stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima u Ženevi nadbiskup Ivan Jurkovič u razgovoru za Kathpress, 18. svibnja istaknuo je nužnost multilaterizma i pomoći siromašnim zmeljama u pandemiji.

U povodu godišnje skupštine Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koja se 18. i 19. svibnja održava video konferencijom nadbiskup Jurkovič istaknuo je da se na globalnu krizu, koje je pandemija koronavirusa samo dio, može samo globalno odgovoriti, dodajući da “ako ne savladamo virus, ništa nećemo postići”.

Pozvao je na više solidarnosti među državama, koja mora biti zajamčena bez postavljanja uvjeta. S mnogo novaca može se mnogo toga postići; mogućnosti za velikodušnost postoje. Katolička Crkva u svijetu vodi 5000 bolnica i 16.000 zdravstvenih stanica. Bogate industrijske zemlje imaju odgovornost za ogromnu dimenziju siromašnoga dijela svijeta, istaknuo je nadbiskup.

Ponovio je i zahtjev za prekidom oružanih sukoba u doba pandemije i više diplomacije – ove je godine više ljudi ubijeno u sukobima nego ih je preminulo od koronavirusa, a založio se i za ukidanje gospodarskih sankcija. Istaknuo je i da moguće cjepivo ili lijek protiv Covida19 siromašne zemlje moraju moći nabaviti po povoljnoj cijeni. Na kraju razgovora stalni promatrač Svete Stolice pri UN-u rekao je da se uvijek može kritizirati ustanove kao što je WHO i one se mogu stalno reformirati, no to se smije činiti samo u zajedništvu svih, ocjenjujući da međunarodni sustav trenutačno pokazuje neke slabosti. (kta/ika)