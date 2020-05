Vatikan, 18. svibanj 2020.

Evanđelje nam današnje nedjelje prikazuje dvije temeljne poruke: izvršavanje zapovijedi i obećanje Duha Svetoga – rekao je papa Franjo u nedjelju, 18. svibnja 2020. prije molitve Kraljice neba u biblioteci Apostolske palače. Isus ljubav prema sebi povezuje s izvršavanjem zapovijedi i to ističe u svojem oproštajnom govoru – rekao je Papa i citirao – „ Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi“.

Isus od nas traži da ga ljubimo, no objašnjava nam da ta ljubav ne završava u želji za njim ili u nekom osjećaju – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Ne, traži da budemo spremni slijediti njegov put, to jest Očevu volju. A ona je sažeta u zapovijedi uzajamne ljubavi koju nam je sam Isus dao: „Kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge“. Nije rekao: „Ljubite mene, kao što sam ja vas ljubio“, nego „ljubite se uzajamno kao što sam ja vas ljubio“. On nas ljubi, ne tražeći uzvrat i želi da ta njegova besplatna ljubav među nama postane konkretan oblik života. To je njegova volja.

Da bi pomogao učenicima da idu tim putom, Isus obećava da će moliti Oca da pošalje „drugoga Branitelja“, to jest Tješitelja koji će uzeti njegovo mjesto, te im dati pamet da slušaju i hrabrost da izvršavaju njegove riječi – rekao je papa Franjo i napomenuo – To je Duh Sveti, dar Božje ljubavi koji se spušta u srce kršćanina. Nakon što je Isus umro i uskrsnuo, njegova se ljubav daruje onima koji vjeruju u njega i koji su kršteni u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Sam ih Duh Sveti vodi, prosvjetljuje i jača, kako bi svatko u životu mogao ići kroz nevolje i teškoće, radosti i žalosti, ostajući na Isusovom putu – rekao je Papa i primijetio – To je moguće upravo slušajući Duha Svetoga, kako bi sa svojom djelatnom prisutnošću mogao ne samo tješiti, nego preobraziti naše srce, otvoriti ga istini i ljubavi. Suočeni s iskustvom pogrešaka i grijeha, koje svi činimo, Duh Sveti nam pomaže da ne podlegnemo, te nam daje da shvatimo i u potpunosti živimo smisao Isusovih riječi: „Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati“.

Zapovijedi nam nisu dane kao svojevrsno zrcalo u kojem se može vidjeti naša bijeda i nedosljednost – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Ne, Božja nam je riječ dana kao riječ života koja preobražava, obnavlja, ne sudi da bi osudila, nego liječi i cilj joj je oprost. To je riječ koja je svjetlo našim koracima. A sve je to djelo Duha Svetoga! On je dar Božji i sam Bog koji nam pomaže da budemo slobodni ljudi koji hoće i znaju ljubiti, koji su shvatili da je život poslanje kako bi naviještali čudesa koja Gospodin izvršava u onima koji mu vjeruju.

Neka nam Djevica Marija, model Crkve koja je znala Božju riječ slušati i dar Duha Svetoga prihvatiti, pomogne živjeti radost Evanđelja, svjesni da nas podržava Duh Sveti, božanski oganj koji grije srca i osvjetljava naše korake – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)