Molimo danas za mnoge koji čiste bolnice, ceste, koji prazne kante i odnose smeće iz kuća. To je posao koji nitko ne vidi, no potreban je da bismo mogli živjeti. Neka ih Gospodin blagoslovi i neka im pomogne – rekao je papa Franjo, 17. svibnja 2020. na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte.

Papa je u propovijedi komentirao pročitano evanđelje u kojem Isus svojim učenicima kaže: „Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama“.

Opraštajući se od učenika, Isus im daje mir uz obećanje: „Neću vas ostaviti kao siročad“ – rekao je Sveti Otac i istaknuo – Brani ih od te žalosti i od bolnog osjećaja da su siročad. Danas, u svijetu, kod mnogih postoji veliki osjećaj da su siročad. Imaju mnogo stvari, no nedostaje im Otac. To se u povijesti čovječanstva ponavlja; kada nedostaje Otac, nešto nedostaje, uvijek ga se želi susresti i ponovo naći, pa i u starim mitovima, sjetimo se mitova o Edipu, Telemahu i mnogim drugima koji uvijek pokazuju to traženje Oca koji nedostaje.

Danas možemo reći da živimo u društvu gdje nedostaje Otac i gdje mnogi imaju osjećaj da su siročad, što upravo utječe na pripadnost i bratstvo – rekao je Papa i napomenuo – Zbog toga Isus obećava: „I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja“. Ja odlazim – kaže Isus – no doći će drugi koji će vas naučiti kako pristupiti Ocu; podsjetit će vas kako se pristupa Ocu. Duh Sveti ne dolazi učiniti vas svojim kupcima, nego da bi vam pokazao pristup Ocu i podsjetio vas na pristup Ocu koji je Isus otvorio i pokazao. Ne postoji duhovnost samo Sina ili Duha Svetoga, u središtu je Otac. Sin je poslan od Oca i vraća se Ocu. Duh Sveti je poslan od Oca kako bi nas podsjetio i naučio pristupati Ocu.

Samo svjesni da smo djeca koja nisu siročad, možemo živjeti u miru među sobom – rekao je Sveti Otac i primijetio – Ratovi, bilo mali ili veliki, uvijek imaju dimenziju osjećaja siročadi; nedostaje Otac koji donosi mir. Zbog toga sveti Petar u prvom čitanju današnje liturgije poziva prvu kršćansku zajednicu da nježno, s poštovanjem i s pravom sviješću, odgovori onima koji traže obrazloženje njihove vjere, to jest krotkosti koju daje Duh Sveti. Toj nas krotkosti i blagosti Očeve djece, a ne vrijeđanju, uči Duh Sveti.

Vrijeđanje je jedna od posljedica rata i osjećaja da smo siročad jer, ako nema Oca, nema ni braće, bratstvo se gubi. Ta nježnost, poštovanje i blagost, ponašanja su pripadnosti obitelji koja je sigurna da ima Oca koji je središte svega, izvor svega, jedinstvo svih i spasenje svih, jer je poslao svoga Sina da nas sve spasi. I šalje Duha Svetoga da nas podsjeća na pristup Ocu, tom očinstvu, bratskom ponašanju blagosti, nježnosti i mira. Molimo Duha Svetoga da nas uvijek podsjeća na taj pristup Ocu, da imamo Oca i da mnogima, koji u društvu imaju veliki osjećaj da su siročad, dade milost da ponovo nađu Oca koji daje smisao cijeloga života i daje da ljudi budu jedna obitelj – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)