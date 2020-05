Vatikan, 17. svibanj 2020.

Prije Regina caeli

Draga braćo i sestre, dobar dan!

U Evanđelju ove nedjelje (usp. Iv 14, 15-21) predstavljene su dvije poruke: ispunjavanje zapovijedi i obećanje Duha Svetoga.

Isus veže ljubav prema sebi s vršenjem zapovijedî i na tome insistira u svome oproštajnom govoru: „Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati“ (r. 15): „Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi“ (r. 21). Isus traži od nas da ga ljubimo, ali objašnjava: ta se ljubav ne iscrpljuje u nekoj želji za njim ili u nekom osjećaju, nego to zahtijeva spremnost slijediti njegov put, to jest Očevu volju. A ona je sažeta u zapovijedi o uzajamnoj ljubavi – prva ljubav [u ostvarivanju] – koju je dao sâm Isus: „kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge“ (Iv 13, 34). Nije rekao: „Ljubite me kao što sam ja vas ljubio“, nego „ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas“. On nas ljubi ne tražeći ništa zauzvrat. Ta Isusova ljubav je besplatna, ne traži uzvrata. Želi da ta njegova besplatna ljubav postane konkretni oblika života među nama: to je njegova volja.

Kako bi pomogao učenicima kročiti tim putem Isus obećava da će moliti Oca da pošalje „drugog Branitelja“ (r. 16), to jest Tješitelja, Branitelja koji će zauzeti njegovo mjesto i dati im pamet da slušaju i hrabrost da vrše njegove riječi. To je Duh Sveti koji je Dar Božje ljubavi koja silazi u srce kršćanina. Nakon Isusove smrti i uskrsnuća njegova se ljubav daruje onima koji vjeruju u njega i krste se u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Sâm Duh ih vodi, prosvjetljuje i jača kako bi svaki pojedini na svome životnom putu, pa i dok prolazi kroz protivštine i teškoće, i u radostima i u bolima, mogao ostati na Isusovu putu. To je moguće postići upravo po poučljivosti Duhu Svetome kako bi On svojom djelatnom prisutnošću mogao ne samo tješiti nego i preobražavati srca, otvoriti ih istini i ljubavi.

Kad se suočimo s iskustvom zablude i grijeha – koje svi činimo – Duh Sveti nam pomaže da ne pokleknemo i daje nam prihvatiti i u punini živjeti smisao Isusovih riječi: „Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati“ (r. 15). Zapovijedi nam nisu dane poput neke vrste zrcala u kojem vidimo odraz naših bijeda, naših nedosljednosti. Ne, one nisu takve. Božja riječ nam je dana kao Riječ života, koja preobražava srce i život, koja obnavlja, koja ne osuđuje pa kažnjava, nego ozdravlja i ima za cilj oproštenje. Takvo je Božje milosrđe. To je Riječ koja je svjetlo našim koracima. A sve to je djelo Duha Svetoga! On je Božji Dar, On je sâm Bog koji nam pomaže biti slobodne osobe, osobe koje žele i znaju ljubiti, osobe koje su shvatile da je život poslanje u kojem se naviještaju čudesa koja Gospodin izvodi u onome koji se uzda u njega.

Neka nam Djevica Marija, slika Crkve koja zna slušati Božju riječ i prihvaćati dar Duha Svetoga, pomogne živjeti evanđelje s radošću, sa sviješću da nas podupire Duh, božanski oganj koji grije srca i prosvjetljuje naše korake.

Nakon Regina caeli

Draga braćo i sestre!

Sutra se navršava stota obljetnica rođenja svetog Ivana Pavla II. koji je rođen u Wadowicama u Poljskoj. Prisjećamo ga se s velikom ljubavlju i zahvalnošću. Sutra ujutro, u 7 sati, na oltaru podignutom na mjestu na kojem se čuvaju njegovi posmrtni ostaci slavit ću misu koja će se prenositi diljem svijeta . Neka on s neba nastavi zagovarati za Božji narod i za mir u svijetu.

U nekim su zemljama nastavljena su liturgijska slavlja s vjernicima, u drugima se, pak, ta mogućnost istražuje. U Italiji će se od sutra moći slaviti mise s narodom, ali, molim vas, držimo se i dalje pravila i propisa koji su nam dani da bismo tako zaštitili zdravlje svakog od nas i puka.

U svibnju se u mnogim župama tradicionalno slave mise Prve pričesti. Jasno je da je zbog pandemije taj lijepi vjerski i svečani događaj odgođen. Stoga želim uputiti srdačan pozdrav dječacima i djevojčicama koji su trebali prvi put primiti Euharistiju. Predragi, pozivam vas da ovo vrijeme iščekivanja doživite kao priliku da se što bolje pripravite: uz molitvu, čitanje katekizma kako biste produbili svoje znanje o Isusu, rastući u dobroti i u služenju drugima. Želim vam mnogo sreće na tome putu!

Danas započinje Tjedan Laudato si’, koji će se završiti sljedeće nedjelje, u kojem se spominjemo pete obljetnice objavljivanja te enciklike. U ovim vremenima pandemije u kojima smo svjesniji važnosti brige za naš zajednički dom, nadam se da će sva razmišljanja i zajedničko predano zalaganje pomoći stvaranju i jačanju konstruktivnih stavova za brigu o stvorenom svijetu.

Svima želim ugodnu nedjelju. Ne zaboravite, molim vas, moliti za mene. Dobar tek i doviđenja.

