Vatikan, 17. svibanj 2020.

Istina je da ćemo u predstojećim mjesecima biti pozvani držati distancu, ali čovjek je stvoren za bliskost. To je antropološka činjenica koja se ne može zanemariti – istaknuo je u razgovoru za Radio Vatikan nadbiskup Rino Fisichella, predsjednik Papinskoga vijeća za promicanje nove evangelizacije, govoreći o budućnosti navještaja evanđelja u svijetu koji mora voditi brigu o sprečavanju širenja zaraze koronavirusom.

Nadbiskup je, među ostalim, primijetio da je u doba Interneta, u modernoj kulturi u kojoj živimo, teško pomisliti da bi dramatična epizoda poput aktualne pandemije mogla odrediti i promijeniti život te rekao da se danas sve vrlo brzo zaboravi. Napomenuo je pritom da nas digitalna kultura vodi izvan prostora i vremena. Osim toga, zapitao se kako je moguće zamisliti da dvoje ljudi koji se vole ne mogu jedno drugome pružiti ruku ili da dvoje koji se trebaju vjenčati budu udaljeni jedno od drugoga.

Kako se može zamisliti da naši mladi mogu živjeti bez opipljivih znakova naklonosti. Sve to pripada čovjeku. Čovjek se instinktivno približava, nije sklon udaljavati se; to čini samo kad odnos ne postoji – istaknuo je nadbiskup i dodao – Čovjek je stvoren za odnos i to još više vrijedi za kršćansku vjeru: vjernik je stvoren za život u zajednici, a ne u izolaciji. Očito je da trenutno moramo poštovati distancu, ali ona ne može biti budućnost ljudskog postojanja.

Na upit o utjecaju pandemije na evangelizaciju, nadbiskup Fisichella je kazao da nas je aktualna izvanredna situacija prije svega natjerala da otkrijemo važnost medija te podsjetio na primjer svećenika i vjernika koji su se zauzeli za održanje veze sa slavljem euharistije putem društvenih mreža. Pandemija nam je pomogla shvatiti da trebamo zajedno živjeti iskustvo vjere – rekao je – Dotakli su me sve žurniji zahtjevi za sudjelovanjem na svetoj misi, ali evangelizacija se ne svodi samo na sakramentalni trenutak.

Slavlje sakramenata samo je jedna od bitnih točki – dodao je. Zatim su tu još dva: susret s ljudima, kako bi se navijestila vjera, i živo svjedočanstvo ljubavi. Virus je pokazao koliko nam je važno vidjeti se i biti zajedno. Vjeri su potrebna osjetila: vidjeti, slušati, dodirnuti. Ima potrebu osjetiti, čak i pomalo paradoksalno, miris tamjana. Sve što pripada ljudskom životu također pripada dimenziji vjere i evangelizacije – zaključio je nadbiskup Rino Fisichella. (kta/rv)