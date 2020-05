Vatikan, 14. svibanj 2020.

Molimo danas za đake i studente koji uče, te za nastavnike i profesore koji moraju naći nove načine za poučavanje. Neka im Gospodin na tom putu pomogne, neka im dade hrabrosti i dobar uspjeh – rekao je papa Franjo, 13. svibnja 2020. na jutarnjoj Misi u Domu svete Marte. U propovijedi Papa je komentirao pročitano evanđelje u kojem Isus kaže svojim učenicima: „Ja sam istinski trs, a Otac moj — vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi, čisti da više roda donese. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa“.

Gospodin se vraća na taj „ostati u njemu“ i kaže da kršćanski život znači ostati u njemu – rekao je Sveti Otac i primijetio – Isus koristi sliku trsa, u njemu treba ostati kao što loza ostaje na trsu. To „ostati“ nije pasivno ostajanje i ne znači zaspati u Gospodinu, što bi možda bio blaženi san. Naprotiv, taj je „ostati“ aktivan i uzajaman, zato što Isus kaže: „Ostanite u meni i ja u vama“. I On ostaje u nama, ne samo mi u njemu. Taj je „ostati“ uzajaman.

Taj uzajaman „ostati“ prekrasno je otajstvo života – rekao je papa Franjo i napomenuo – Istina je, loza bez trsa ništa ne može, jer ne dobiva limfu, potrebna joj je tekućina kako bi rasla i dala ploda. No i trsu treba loza, jer plodovi ne rastu na trsu, nego na lozi. Radi se o uzajamnoj potrebi; to znači uzajamno „ostati“ kako bi dali plod. To je kršćanski život. Istina, kršćanski je život izvršavanje zapovijedi, to se mora činiti. Kršćanski život znači i hoditi putem blaženstava; i to treba činiti. Kršćanski život znači činiti djela milosrđa, kao što nas Gospodin uči u evanđelju; i to se mora činiti. No još i više od toga, a to znači taj „uzajamno ostati“.

Bez Isusa ništa ne možemo učiniti, kao ni loza bez trsa. I On bez nas, čini se da ništa ne može učiniti, jer plod daje loza, a ne trs – rekao je Papa i istaknuo – Plodnost je u tom „uzajamnom ostati“. Zašto trsu treba loza? Zbog plodova. Zašto mi trebamo Isusu? Zbog svjedočanstva. Isus treba naše svjedočanstvo kako bi Crkva rasla. To je uzajamno otajstvo onoga „ostati“. On je Otac, i Duh Sveti ostaje u nama i mi ostajemo u Isusu. Pomoći će nam ako budemo razmišljali o tome kako ostati u Isusu i On da ostane u nama.

Potrebno je ostati u Isusu kako bismo imali snagu, opravdanje, besplatnost i plodnost – rekao je Sveti Otac i nastavio – I On ostaje u nama da bi nam dao snagu ploda, snagu svjedočanstva po kojemu Crkva raste. Odnos između Isusa i nas prisan je odnos, mističan i bez riječi. Netko će reći neka to čine mistici. No to je za sve nas. Možemo to činiti jednostavnim mislima. Gospodine znam da ti jesi; daj mi snage i učinit ću ono što ćeš mi reći. Potreban je taj prisan dijalog s Gospodinom. Gospodin je prisutan, u nama je prisutan, Otac je prisutan u nama, Duh je prisutan u nama, ostaju u nama. No mi moramo ostati u njima.

Neka nam Gospodin pomogne shvatiti i osjetiti mistiku toga „ostati“ koju Isus mnogo ističe. Često se, kada govorimo o trsu i lozi, zaustavljamo na liku, na vještini vinogradara, na Ocu koji onoga koji donosi plod čisti i obrezuje, a onoga koji ne donosi plod siječe. Istina je, On to čini, no to nije sve. Postoji i drugo. U tome pomažu kušnje, životne teškoće i opomene koje nam Gospodin daje. No nemojmo se tu zaustaviti. Između trsa i loze postoji taj intimni „ostati“. Loza, to jest mi, trebamo limfu, a trsu trebaju plodovi, to jest svjedočanstvo – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)