Vatikan, 13. svibanj 2020.

Papa Franjo se na početku Mise u Domu svete Marte, 12. svibnja 2020. posebno spomenuo medicinskih tehničara. Danas je Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara – podsjetio je. Molimo stoga za medicinske tehničare i sestre, muškarce, žene, mladiće i djevojke koji imaju to zanimanje, koje je više od zanimanja; to je poziv, požrtvovnost. Neka ih Gospodin blagoslovi. U ovo vrijeme pandemije dali su primjer herojstva, a neki su dali i život. Molimo za medicinske sestre i medicinske tehničare – potaknuo je Papa.

U propovijedi je komentirao Evanđelje iz liturgije dana (Iv 14, 27-31), u kojemu Isus kaže svojim učenicima: „Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje“. Prije odlaska Gospodin pozdravlja svoje i daje im dar mira, Gospodinova mira – rekao je Papa te objasnio – Nije riječ o univerzalnom miru, miru bez ratova koji svi želimo, da uvijek vlada, nego je to mir srca, mir duše, mir koji svatko od nas ima u sebi. Gospodin ga daje, ali, ističe, ne kao što ga svijet daje. Riječ je o različitim mirovima.

Svijet ti daje unutarnji mir – primijetio je papa Franjo – mir tvojega života, taj život mirnoga srca, koji je poput tvojega posjedovanja, kao neka stvar koja je tvoja i izolira te od drugih; to je tvoja stečevina: imam mir. Ne primjećujući zatvaraš se u taj mir; taj je mir pomalo za tebe, čini te mirnim i sretnim, ali te uspavljuje, umrtvljuje i daje ti da ostaješ sam sa sobom; pomalo je egoist. Tako svijet daje mir. To je, osim toga, skupi mir – dodao je Papa – jer stalno moraš mijenjati sredstva mira; kada te neka stvar oduševi, kada ti pruži mir, poslije se iscrpi i moraš tražiti drugu… Skupa je, jer je prolazna i neplodna.

Nešto drugo je mir koji daje Isus. Njegov te mir pokreće, ne izolira te, potiče te da ideš drugima, stvara zajednicu, uspostavlja komunikaciju – istaknuo je Papa. Mir koji daje svijet skup je, onaj Isusov je besplatan; on je Gospodinov dar, Gospodinov mir. Plodan je i uvijek te vodi naprijed. Mir svijeta ne otvara ti vrata za drugi svijet, dok je Gospodinov mir otvoren prema nebu, prema raju. Njegov je mir plodan, otvara se i vodi i druge, zajedno s tobom, u raj.

Papa je stoga potaknuo vjernike da pogledaju u sebe, koji je njihov mir. Nalazim li mir u blagostanju, u posjedovanju i mnogim drugim stvarima, ili ga nalazim kao Gospodinov dar? Moram li platiti mir ili ga besplatno primam od Gospodina? Kakav je moj mir? Naljutim li se kada mi nešto nedostaje? To onda nije Gospodinov mir. To je kušnja. Jesam li miran u svojem miru, uspavljuje li me? Znači da nije od Gospodina.

U miru sam i želim ga prenositi drugima te nešto napraviti? To je Gospodinov mir. Ostaje li mir u meni i u ružnim, teškim trenutcima? Znači da je od Gospodina. Gospodinov je mir plodan i za mene jer je pun nade, odnosno gleda prema nebu – istaknuo je Papa. Mir koji nam daje Isus, mir je za sadašnjost i za budućnost. To znači početi živjeti nebo, uz plodnost neba. To nije anestezija.

Onaj drugi mir jest; anesteziraš se stvarima svijeta i kada doza te anestezije ponestane, uzmeš drugu, pa opet drugu… Isusov je mir, naprotiv, konačan, plodan i zarazan. Nije samodopadan, jer uvijek gleda Gospodina. Onaj drugi mir gleda tebe, pomalo je samodopadan – istaknuo je Papa te na kraju molio da nam Gospodin dade taj mir pun nade, koji nas čini plodnima, komunikativnima s drugima, koji stvara zajednicu i uvijek gleda prema konačnom rajskom miru. (kta/rv)