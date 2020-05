Bonn, 12. svibanj 2020.

Katolička, Evangelička i Pravoslavna Crkva u Njemačkoj u zajedničkom priopćenju u povodu „Interkulturalnoga tjedna” objavljenom u ponedjeljak, 11. svibnja 2020. upozorile su da je stanje u izbjegličkim kampovima na vanjskim granicama Europe protivno poštovanju ljudskoga dostojanstva, prenosi Vatican News.

Premda je Europska unija godine 2012. za svoj prilog promicanju mira i pomirenja, demokracije i ljudskih prava nagrađena Nobelovom nagradom za mir, danas se ograđuje novim zidovima i ogradama i podiže izbjegličke kampove na svojim vanjskim granicama, ističe se u dokumentu. Političare se poziva da u odlučivanju uvijek ponovno razmotre dostojanstvo svakoga pojedinca.

Predsjednik Njemačke biskupske konferencije biskup Georg Bätzing, predsjednik Vijeća evangeličkih Crkava u Njemačkoj (EKD) biskup Heinrich Bedford-Strohm i predsjednik pravoslavne biskupske konferencije u Njemačkoj metropolit Augoustinos zajedno su pozvali na sudjelovanje na 45. interkulturalnom tjednu koji se održava od 27. rujna do 4. listopada o temi „Zajedno živjeti, zajedno rasti”. U sklopu tjedna priređuju se brojna događanja diljem cijele zemlje, proteklih godina i do 5000 njih na 500 lokacija.

Stavljajući za uzor Isusa Krista koji se posvetio prezrenima, najsiromašnijima, bolesnima i odbačenima, kršćanski poglavari pozivaju svakoga pojedinca da slijedi Isusov primjer, i kada je to teško.

Zadaća je cijeloga društva različite interese dovesti u dijalog na zajedničkim temeljima demokratskih vrednota i uvijek se ponovno dogovarati kako želimo živjeti, poručuju biskupi. Zahvaljujući organizatorima na velikom trudu koji su uložili u planiranje koje u doba pandemije uključuje mnoge neizvjesnosti, biskupi im poručuju da bi uz veliku kreativnost Interkulturalni tjedan upravo u ovim teškim vremenima mogao postati snažni znak zajedništva. (kta/ika)