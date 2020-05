12. svibanj 2020.

Na početku Mise u Domu svete Marte papa Franjo je, 11. svibnja 2020. molio za sve koji su u ovo vrijeme pandemije izgubili posao, te se spomenuo 75. obljetnice pronalaska tijela svetoga Timoteja u kripti katedrale u Termoliju, tijekom radova na obnovi 1945. godine. Sjedinjujemo se s vjernicima Termolija danas, na blagdan pronalaska tijela svetoga Timoteja – rekao je Papa, a potom dodao – Ovih je dana mnogo ljudi izgubilo posao; nisu ponovno zaposleni, radili su na crno… Molimo za tu našu braću i sestre koji trpe zbog nedostatka posla.

U propovijedi se osvrnuo na pročitano Evanđelje (Iv 14, 21-26) u kojemu Isus kaže svojim učenicima: „Ako me tko ljubi čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla. To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj — Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh“.

To je obećanje Duha Svetoga – rekao je Papa – Duha Svetoga koji boravi u nama i kojega Otac i Sin šalju kako bi nas pratio u životu. Zove se Paràklet, odnosno Onaj koji podupire, koji nas prati da ne padnemo, koji te održava čvrstim, koji ti je blizu da bi te podupirao. Gospodin nam je obećao tu potporu koja je Bog kao On; to je Duh Sveti. Što Duh Sveti čini u nama? – upitao je Papa. Gospodin nam to kaže: „…poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh“.

Poučavati i dozivati u pamet. To je zadaća Duha Svetoga – istaknuo je Papa. Poučava nas otajstvu vjere, uči nas ući u otajstvo, bolje shvatiti otajstvo, poučava nas Isusovu nauku i uči nas kako razviti svoju vjeru ne griješeći, jer nauk se razvija, ali uvijek u istom smjeru; raste u razumijevanju. Duh nam pomaže rasti u razumijevanju vjere, da ju bolje shvatimo i da više nastojimo shvatiti ono što vjera kaže.

Vjera nije nešto statično – primijetio je – nauk nije statičan; stalno se razvija, ali uvijek u istom smjeru. Duh Sveti pazi da nauk ne pogriješi, pazi da ne ostane nepomičan, ne rastući u nama. Poučit će nas stvarima koje nas je Isus naučio, razvit će u nama razumijevanje onoga što nas je Isus naučio, dat će da se u nama sve do zrelosti razvije Gospodinov nauk – istaknuo je Papa.

Duh Sveti također podsjeća; 'dozivat će vam u pamet sve što vam ja rekoh'. Duh Sveti je poput sjećanja, budi nas, održava nas uvijek budnima u „Gospodinovim stvarima“, i daje nam da se sjećamo svojega života, kada smo susreli Gospodina ili kada smo ga napustili – rekao je Papa te spomenuo jednu osobu koja je pred Gospodinom ovako molila: „Gospodine, ja sam isti onaj koji je kao dijete i kao mladić imao te snove. Onda sam krenuo pogrješnim putom. Ti si me sada pozvao“.

To je spomen Duha Svetoga u osobnom životu. Vodi te na spomen spasenja, spomen onoga što je Isus poučio, ali i na spomen vlastitoga života – istaknuo je Papa te dodao – to je lijep način molitve Gospodinu: „Ja sam isti onaj. Mnogo sam hodao, mnogo toga sam pogriješio, ali sam isti onaj i ti me voliš“. Duh Sveti nas vodi kako bismo razlučivali što trebamo učiniti; koji je pravi, a koji pogrješan put, čak i u malim stvarima. Duh nas prati, podupire u razlučivanju, poučit će nas svemu, odnosno dat će da se naša vjera umnoži; uvodi nas u otajstvo. Duh nam doziva u pamet vjeru, podsjeća nas na vlastiti život; to je Duh koji nas uči razlučivati odluke koje trebamo donijeti.

Osim Paràklet, jer te podupire, Evanđelja Duhu Svetom daju još jedno, još ljepše ime, a to je Dar Božji – istaknuo je Papa. Duh je Dar Božji: 'Neću vas ostaviti same, poslat ću vam Paràkleta koji će vas podupirati i pomoći da idete naprijed, da se sjećate, razlučujete i rastete'. Božji je dar Duh Sveti. Neka nam Gospodin pomogne čuvati taj dar koji nam je On dao na krštenju i koji svi imamo u sebi – rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)