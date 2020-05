Sarajevo, 10. svibanj 2020.

Posljednjih dana pojavile su se u javnosti reakcije pojedinih osoba koje žele odrediti crkvenim predstavnicima za koje pokojnike smiju, a za koje ne smiju moliti tražeći da se to čak i zabrani. Budući da je riječ o osobama koje nisu katolici ili su kršteni ali ne žive kršćanskim vjerskim životom, donosimo dio propovijedi nadbiskupa koadjutora vrhbosanskog mons. Tome Vukšića izrečene na Svetoj misi slavljenoj u petu uskrsnu nedjelju, 10. svibnja 2020. u katedrali Srca Isusova. Tom prigodom nadbiskup Vukšić pojasnio je:

„Kršćani su sluge Božje među ljudima, koje im providnost Božja šalje na njihove životne putove. Oni su sluge Božje, koje samo Boga slušaju i slijede Isusov primjer o tomu kako će moliti i ponašati se. Poistovjećuju se samo s Isusom i ni s kim više. Samo njegov nauk slijede i ničiji više. Iz njihove molitve i ljubavi nitko nije isključen. Čak ni najgrublji neprijatelji i progonitelji. Kao u Isusovu primjeru, koji je usred strašnih patnja i bola molio čak i za svoje mučitelje: 'Oče, oprosti im, ne znaju što čine' (Lk 23,34). Kršćani zato mole i za dobre, da ih Bog uzdrži u tomu. Mole i za loše i zle, da ih dragi Bog vrati na pravi put. Molimo i za sve pokojne: za one koji su bili dobri, da ih dragi Bog nagradi vječnim životom i da nas podrži kako bismo se mogli ugledati u njihove lijepe primjere. Ali i za one, koji su bili na strani zla, da im Bog grijehe oprosti i smiluje im se po svom milosrđu, te da sve ljude blagoslovi i sačuva od zla puta. Molimo i za one, koji Isusa i njegovu Crkvu ne razumiju u ovakvu naučavanju i ponašanju. Molimo i za sebe, da ustrajemo u dostojanstvu svetoga puka Božjega, svetoga svećeništva, i da nam svako zlo uvijek bude posvema strano. U tom smislu, završit ćemo ovo razmišljanje riječima svetoga Petra, koje je on u davno vrijeme uputio Isusovim učenicima, a koje vrijede za svako doba, pa i za sadašnju našu kušnju: 'Ljubljeni! Zaklinjem vas da se, kao pridošlice i putnici, klonite putenih požuda, koje vojuju protiv duše; življenje vaše među poganima neka bude uzorno, da upravo onim za što vas sada potvaraju kao zločince, pošto promotre vaša dobra djela, proslave Boga u dan pohoda' (1 Pt 2,11-12)“, kazao je nadbiskup Vukšić u prigodnoj propovijedi. (kta)