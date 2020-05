Na Petu uskrsnu nedjelju, 10. svibnja 2020. nadbiskup koadjutor vrhbosanski mons. Tomo Vukšić predvodio je Misno slavlje u sarajevskoj katedrali pod kojim je uputio prigodnu propovijed koju u nastavku donosimo u cijelosti:

(Peta uskrsna nedjelja, Sarajevska katedrala, 10. svibnja 2020.)

Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo,

sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Božja (usp. 1 Pt 2,9).

Prije tjedan dana na današnji dan, kao zajednica vjernika, proslavili smo Nedjelju Dobroga pastira i zajedno sa svim katolicima u svijetu razmišljali o zaređenim službenicima Naroda Božjega: đakonima, svećenicima i biskupima. I naravno, molili smo, da dragi Bog obdari svoj svoju zajednicu vjernika brojnim i dobrim osobama, mladićima i djevojkama, koji će slobodno izabrati duhovno zvanje i u Crkvi, kao nositelji sakramenta svetoga reda ili kao redovnici ili oboje istovremeno, vršiti ga na svoju duhovnu korist, na dobro cijele zajednice vjernika i na slavu Božju.

Danas pak, polazeći od odlomaka iz Svetoga Pisma, koji se na svim Misnim slavljima jednako čitaju po cijelomu svijetu, predloženo je razmišljati o jednom drukčijem obliku svećeništva. Njegovi dionici, nositelji i protagonisti nisu obilježeni sakramentom Svetoga Reda i nisu ni đakoni, ni svećenici ni biskupi, a nisu ni redovnici ni redovnice. To su svi ostali članovi Naroda Božjega, svatko pojedinačno i svi zajedno kao Crkva, zajednica Isusovih vjernika.

Sveti Petar, „apostol Isusa Krista“ (1 Pt, 1,1), kako sam sebe naziva u svojoj Prvoj poslanici, svima koji su po sakramentu Krštenja „posvećenjem Duha izabrani“, pun zahvalnosti Gospodinu i u radosnoj nadi piše: „Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas po velikom milosrđu svojemu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu, za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvelu, pohranjenu na nebesima za vas“ (1 Pt 1,3-4).

Poziva potom sve Isusove učenike na svetost, budnost, ljubav i jednostavnost, jer su po sakramentu Krštenja nanovo rođeni te ih potiče: „Kao novorođenčad žudite za duhovnim, nepatvorenim mlijekom, da po njemu uzrastete za spasenje, ako ste doista okusili kako je dobar Gospodin“ (1 Pt 1,2-3).

I nastavlja sveti Petar sokoleći kršćane u nasljedovanju Isusova primjera i svjedočenju za njega: „Pristupite k njemu, Kamenu živomu što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo, da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu“ (1 Pt 2,4-5).

Upravo to „sveto svećenstvo“, kako ga ovdje naziva sveti Petar, je tema koju Crkva danas predlaže za razmišljanje, nudeći nam, kao nadahnuće i poticaj, odlomak iz Prve Petrove poslanice, koji je maloprije naviješten. Članovi toga svetog svećenstva su svi Isusovi vjernici, a čast im je i zadaća, ugraditi se kao živo kamenje u duhovni hram tako što će svojim životima prinositi žrtve duhovne i ugodne Bogu. Svi kršteni, koji tako rade, po tomu svom djelovanju svakodnevno rastu u Božjemu blagoslovu, usavršavaju se i postaju sve sličniji Kristu Kralju. Oni, koji su po sakramentu Krštenja izabranici Božji.

Svi kršteni, međutim, imaju i svoje poslanje i zadaću, koje izravno proizlaze iz njihova krsnog izabranja, o čemu također piše sveti Petar: „Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga, koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu“ (1 Pt 2,9).

Poslanje svih krštenih je: Naviještati silna djela Boga svemogućega, koji nas je, po krštenju, iz tame pozvao u svoje svjetlo. Njihovo je poslanje svjedočiti vlastitim životima ono što se naviješta riječima. U tomu se sastoji sveto svećenstvo. To je kraljevsko svećenstvo. To dokazuje i svijetu očituje silna djela Boga svemogućega. Po tomu ostvarujemo poziv da budemo u svjetlu Božjemu.

Po tom poslanju rješava se i moguća dilema, ako ju netko još uvijek ima, jesu li obični Kristovi vjernici u kršćanskoj zajednici pozvani biti samo pasivan objekt ili aktivan i odgovoran subjekt sveukupnoga događanja, života, posvećenja svoga i cijeloga svijeta. Tu dilemu riješio je, dakle, još sveti Petar na početku kršćanske vjere svojim naukom, da svjedočenje kršćanske ljubavi i propovijedanje nije dužnost i znak prepoznavanja samo đakona, svećenika, biskupa i ostalih Bogu posvećenih osoba, nego da je, osim njih, također sav kršćanski narod pozvan svjedočiti kršćansku ljubav i naviještati Evanđelje Isusa Krista. Jer svi „vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga, koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu“ (1 Pt 2,9).

Svijet je uvijek bio, kao i čovjek svake generacije, potreban zdrave duhovnosti. Mnogi suvremeni čovjek osjeća nostalgiju za Bogom i traži ga. A oni koji su „rod izabrani“, svi koji su kraljevski svećenici, svi kršćani jer su pozvani biti sveti puk, sve to jesu, naravno, radi svoga posvećenja i spasenja ali, jednako i istovremeno, također radi naviještanja drugima.

Svjedočenje za Krista i o Kristu, koje će privlačiti ljude, nije pitanje društvenoga prestiža crkvenih ustanova, kulture i znanosti, niti se autentično vrši i dokazuje na tim područjima, nego se očituje i dokazuje snagom argumenta duha i moralnim kredibilitetom svojih života, koji se hrane i osnažuju na vlastitom iskustvu Boga i povjerenja u njega.

Kršćani su sluge Božje među ljudima, koje im providnost Božja šalje na njihove životne putove. Oni su sluge Božje, koje samo Boga slušaju i slijede Isusov primjer o tomu kako će moliti i ponašati se. Poistovjećuju se samo s Isusom i ni s kim više. Samo njegov nauk slijede i ničiji više. Iz njihove molitve i ljubavi nitko nije isključen. Čak ni najgrublji neprijatelji i progonitelji. Kao u Isusovu primjeru, koji je usred strašnih patnja i bola molio čak i za svoje mučitelje: „Oče, oprosti im, ne znaju što čine“ (Lk 23,34). Kršćani zato mole i za dobre, da ih Bog uzdrži u tomu. Mole i za loše i zle, da ih dragi Bog vrati na pravi put. Molimo i za sve pokojne: za one koji su bili dobri, da ih dragi Bog nagradi vječnim životom i da nas podrži kako bismo se mogli ugledati u njihove lijepe primjere. Ali i za one, koji su bili na strani zla, da im Bog grijehe oprosti i smiluje im se po svom milosrđu, te da sve ljude blagoslovi i sačuva od zla puta. Molimo i za one, koji Isusa i njegovu Crkvu ne razumiju u ovakvu naučavanju i ponašanju. Molimo i za sebe, da ustrajemo u dostojanstvu svetoga puka Božjega, svetoga svećeništva, i da nam svako zlo uvijek bude posvema strano. U tom smislu, završit ćemo ovo razmišljanje riječima svetoga Petra, koje je on u davno vrijeme uputio Isusovim učenicima, a koje vrijede za svako doba, pa i za sadašnju našu kušnju: „Ljubljeni! Zaklinjem vas da se, kao pridošlice i putnici, klonite putenih požuda, koje vojuju protiv duše; življenje vaše među poganima neka bude uzorno, da upravo onim za što vas sada potvaraju kao zločince, pošto promotre vaša dobra djela, proslave Boga u dan pohoda“ (1 Pt 2,11-12). Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.