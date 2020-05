Vatikan, 9. svibanj 2020.

Danas se obilježava Svjetski dan Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca. Molimo za osobe koje rade u tim pohvalnim ustanovama; neka Gospodin blagoslovi njihov rad koji tako dobro obavljaju – rekao je papa Franjo 8. svibnja 2020. na početku Mise u Domu svete Marte. U propovijedi je komentirao Evanđelje današnje liturgije (Iv 14, 1-6) u kojemu Isus kaže svojim učenicima: „Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova. (…) Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja“.

Taj se Isusov razgovor s učenicima odvija tijekom Posljednje večere. Isus je žalostan i svi su žalosni. Rekao im je da će ga jedan od njih izdati, ali istodobno ih počinje tješiti. Tu vidimo na koji način Isus tješi – napomenuo je Papa. Mi imamo mnogo načina utjehe, od one istinske, do one formalne, kao što su brzojavi sućuti: „Duboko potresen…“. To nikoga ne može utješiti – primijetio je – to je samo formalna utjeha.

Kako Gospodin tješi? To je važno znati, kako bismo i mi, u trenutcima žalosti u životu, naučili osjetiti Gospodinovu utjehu – rekao je papa Franjo. U tom odlomku iz Evanđelja vidimo da Gospodin uvijek tješi iz blizine, u istini i nadi. To su tri obilježja Gospodinove utjehe – istaknuo je te podsjetio na – kako je rekao – lijepe Gospodinove riječi: 'Ovdje sam, s vama'. Često je prisutan u tišini, ali znamo da je tu. On je uvijek prisutan. Ta je blizina Božji stil. Gospodin tješi iz blizine, i ne rabi prazne riječi; štoviše, više voli tišinu. Malo govori, ali je blizu.

Istina je drugo obilježje Isusove utjehe – rekao je potom Papa. Isus je iskren. Ne skriva istinu, jer on sâm u istom odlomku kaže: 'Ja sam istina'. To kaže jednostavno i blago, ne ranjavajući. Suočavamo se sa smrću, ali on ne skriva istinu. Treća je karakteristika Isusove utjehe nada. On kaže: Trenutak je ružan, ali neka se ne uznemiruje srce vaše; vjerujte i u mene, jer „u domu Oca mojega ima mnogo stanova. (…) Idem pripraviti vam mjesto“.

On ide prvi otvoriti vrata stana u koji nas želi povesti. „Ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja“. Gospodin se vraća svaki put kada je netko od nas na putu odlaska s ovoga svijeta. 'Doći ću i uzeti vas'; to je nada. Doći će i uzeti nas za ruku i povesti nas. Ne kaže: 'Nećete trpjeti; nema ničega', nego kaže istinu: 'Blizu sam vam, to je istina; trenutak je ružan, trenutak opasnosti, smrti. Ali, neka se ne uznemiruje vaše srce, ostanite u miru koji je u temelju svake utjehe, jer ja ću doći, uzeti vas za ruku i povesti vas tamo gdje ću ja biti'.

Nije lako dopustiti Gospodinu da nas tješi – primijetio je Papa. Često se, u ružnim trenutcima, naljutimo na Gospodina i ne dopuštamo Mu da dođe i da nam tako govori, tom nježnošću, bliskošću, blagošću, tom istinom i nadom. Molimo za milost da naučimo dopustiti da nas Gospodin tješi. Gospodinova je utjeha istinita, ne vara. Bliska je, istinita i otvara nam vrata nade – rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)