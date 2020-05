Zagreb, 9. svibanj 2020.

Provincijal Hrvatske kapucinske provincije fra Jure Šarčević u emisiji "More milosrđa" Laudato televizije u petak, 8. svibnja 2020. izjavio je da će, kad se stvore prilike u nekoj obljetnici, tijelo svetog Leopolda Bogdana Mandića ponovno doći u Hrvatsku.

“Kad se sjetimo 2016. godine, kada je tijelo svetog Leopolda Mandića bilo u Hrvatskoj, u nama se bude osjećaji ljepote. Vjerujem da i mnogima pada napamet, zar ne bi bilo moguće da sveti Leopold ponovno bude s nama”, rekao je fra Jure Šarčević za Laudato TV.

Provincijal hrvatskih kapucina napomenuo je kako su on i fra Flaviano Giovanni Gusella, upravitelj svetišta sv. Leopolda B. Mandića u Padovi, u kojem se čuva svečevo neraspadnuto tijelo, gotovo neprekidno u kontaktu.

“On mi je prije nekoliko mjeseci spomenuo tu mogućnost rekavši kako bi bilo dobro da opet u nekoj prigodi organiziramo dolazak svetog Leopolda. Meni, iskreno, to taj trenutak nije palo napamet, ali me oduševila ta ideja. Tako da, kada se stvore prilike, u nekoj obljetnici, postoji otvorenost. Mislim da je on potaknut vrlo lijepim događajem kad je tijelo sveca prije četiri godine bilo ovdje kod nas u Zagrebu i prije tri godine u južnoj Hrvatskoj, odnosno Herceg Novom, kad je vidio oduševljenje ljudi, organizaciju, zajedništvo vjernika, a i svećenika, biskupa”, rekao je fra Jure Šarčević u emisiji “More milosrđa” Laudato televizije u petak 8. svibnja. (kta/ika)