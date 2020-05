Skoplje, 8. svibanj 2020.

U četvrtak, 7. svibnja 2020. u Skopju organizirana je Videokonferencija kojom je obilježena prva obljetnica apostolskog pohoda pape Franje Makedoniji, 7. svibnja 2019. Bilo je to 28. apostolsko putovanje pape Franje izvan Italije pod geslom „Ne boj se, malo stado“. Nakon svečanog dočeka u zračnoj luci u Skopju, svečana dobrodošlica papi Franji upriličena je u Predsjedničkoj palači gdje se susreo s makedonskim premijerom, predsjednikom i predstavnicima vlasti, građanskog života i diplomatskog zbora. Tijekom jednodnevnog apostolskog pohoda Makedoniji papa Franjo posjetio je Memorijalni centar Majke Terezije gdje se susreo s vjerskim poglavarima u Makedoniji i sa siromašnima. Nakon toga predvodio je svečano Euharistijsko slavlje na Trgu Makedonija, a u popodnevnim satima uslijedio je ekumenski i međureligijski susret s mladima u Pastoralnom centru pokraj katedrale Srca Isusova u Skoplju te susret sa svećenicima, redovnicima i redovnicama u katedrali.

U Videokonferenciju uveo je skopski biskup i eparh strumičko-skopski mons. Kiro Stojanov, a završnu riječ uputio je predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski. Na konferenciji su također sudjelovali crkveni predstavnici: apostolski nuncij za Republiku Sjevernu Makedoniju i Republiku Bugarsku nadbiskup mons. Anselmo Guido Pecorari, arhiepiskop ohridski i makedonski gospodin Stefan, nadbiskup beogradski mons. Stanislav Hočevar, generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije i biskup hvarski mons. Petar Palić, glavni urednik Katoličke tiskovne agencije i generalni tajnik BK BiH mons. Ivo Tomašević, dekan Pravoslavnog bogoslovnog fakulteta u Skopju Gjoko Gjorgievski, direktor na Radio Marija Makedonija o. Goce Kostov, katedralni župnik u Skopju preč. Davor Topić, župnik u Radovu u Makedoniji o. Zoran Stojanov te koordinator Makedonskog Caritasa Spase Spasov i studentica medicine iz Strumice Božanka Ristova.

Svoj osvrt na Papin pohod iznijeli su također: bivši predsjednik R. Makedonije Gјоrgе Ivanov, vicepremijer zadužen za europska pitanja Viktor Dimovski, talijanski veleposlanik Carlo Romeo, dirigent Sašo Tatarčevski, direktor Agencije za nacionalnu sigurnost Viktor Dimovski, direktor Komisije za odnose s vjerskim zajednicama Darijan Sotirovski, , novinarka Makedonske Radiotelevizije Biljana Zerevska, arhitekt Anton Kajtazi, tajnica Crvenog križa u Skopju Suzana Tuneva Paunovska i novinar i urednik Hrvatske televizije Mario Raguž.

Pozdravljajući sve sudionike videokonferencije, biskup Kiro je ukazao na važnost riječi i poruka koje im je u Skopju prije godinu dana uputio papa Franjo. Podsjetio je da je Sveti Otac tom prigodom, između ostalo rekao da ne mogu živjeti u izolaciji između četiri zida. „A mi danas, zbog pandemije, prinuđeni smo biti između četiri zida. Ipak, smatramo važnim i osjećamo se odgovornim i pozvanim biti graditelji zajedništva, na što nas Papa poziva i ohrabruje u ovoj našoj raznolikosti. Baš to danas i preko ove videokonferencije želimo posvjedočiti i nastaviti naše zajedničko putovanje. Sveti Otac papa Franjo svojim dolaskom među nas donio je svoju osobnu vjeru, nadu i ljubav, ali i vjeru, nadu i ljubav apostolskog prvaka sv. Petra i time raspalio vjeru, nadu i ljubav kod mnogih ovdašnjih ljudi, ali sigurno i kod ljudi koji si pratili njegov boravak u Skoplju preko društvenih mreža. Zato sam zahvalan Bogu i Svetom Ocu Papi. Njegov dolazak, njegove riječi i njegova gesta pokazali su njegovu vjerodostojnost, da je Božji prijatelj i prijatelj ljudi. Svetog Oca Papu smo doživjeli kao poklonika mira i dijaloga, kao solidarnog zagovornika mnogih od nas, osobito iskušanih i potlačenih, bliskog mladima i odraslima, vjernicima laicima, obiteljima, osobama u duhovnim zvanjima i u politički odgovornim službama. On je sa svojom prisutnošću učinio da imamo mirniju i sretniju budućnost, kako za katolike tako i za nekatolike u našoj zemlji; pokazao je da i u jednom ovakvom mozaiku možemo biti ujedinjeni. Ohrabrio nas je da još odlučnije raspalimo našu živu vjeru, kršćansku nadu i učinkovitu ljubav, dar koji nosimo u sebi kao osobni Božji dar, a koji nije namijenjen samo nama, nego preko nas na korist mnogima oko nas. Ovom prilikom želim iskazati i veliku zahvalnost za vašu nazočnost tijekom posjeta Njegove Svetosti nama i veliku zahvalnost osoblju državnih i crkvenih institucija oko pripreme dolaska Svetog Oca pape Franje, za njihovu neizmjernu u nesebičnu žrtvu, zahvalnost zborovima, volonterima, medicinskom osoblju, sigurnosnim strukturama, novinarima i svakom pojedincu. Želim da taj Božji Duh i blagoslov, koji nam je Sveti Otac uputio, ostane zauvijek među nama, a s njim i duh naše svetice sv. Majke Tereze, kao i duh njegove i naše Majke Marije, kazao je biskup Stojanov.

U završnoj riječi kardinal Puljić, koji je zajedno s biskupima iz BiH mons. Franjom Komaricom, mons. Tomom Vukšićem i mons. Perom Sudarom, sudjelovao kao metropolit Vrhbosanske metropolije kojoj pripada i Skopska biskupija, na susretu s Papom, istaknuo je: „Na današnji dan prije godinu dana cijeli svijet bio je u Skoplju u Makedoniji ili, moglo bi se reći, Skoplje i Makedonija bili su u cijelom svijetu zahvaljujući medijima koji su pratili pohod pape Franje“. Odao je posebno priznanje na organiziranju lijepe liturgije koja na Trgu Makedonija posebno ističući lijepo pjevanje i dostojanstveno slavlje Euharistije. „Iako svi nazočni nisu bili katolici, ipak su svi sudjelovali s jednim finim poštovanjem i, na neki način, respektom prema tom događaju. Dodao je da bi, osim Euharistijskog slavlja i drugih susreta posebno trebalo pamtiti Papine riječi i poruke te ih nastojati pretvoriti u život. Papa Franjo došao je u Makedoniju izraziti svoju blizinu i ohrabriti narod u Makedoniji u njegovoj raznolikosti – etničkoj, vjerskoj, kulturnoj – na putu dijaloga. „I zato želim odati priznanje svima koji su sudjelovali u organizaciji. Raduje me da sam mogao biti dionik tog slavlja i doživjeti taj lijepi doživljaj“, rekao je kardinal Puljić posebno ističući da je taj divni događaj bio tamo gdje se rodila sv. Majka Terezija i da su došli hodočasnici i brojni domaći sinovi i kćeri. „Uz iskrenu zahvalu i srdačan pozdrav, pozivam da današnji dan pamtimo kao dan koji će, na neki način, ostaviti svijetli trag u našem životu. Zato, još jedanput: srdačan pozdrav svima i neka Bog blagoslovi tu zemlju i sve narode u njoj i sve ono što se događa neka istinski živi u radosnom nastojanju, u borbi, ne samo protiv korona virusa, nego protiv svih virusa koji truju međuljudske odnose, da budemo hrabri svjedočiti dostojanstvo čovjeka“, zaključio je kardinal Puljić.

„Kao Apostolski nuncij, odnosno predstavnik Svetoga Oca papa Franje ne bih želio govoriti svoje riječi nego ću vam prenijeti ono što mi je rekao Sveti Otac“, kazao je nuncij Pecorari te nastavio: „Papa Franjo prije svega izrazio je zahvalnost biskupu Kiri Stojanovu, državnim vlastima, mjesnoj Katoličkoj Crkvi i svim Makedoncima za pripremu i ostvarenje tog posjeta.

Papa Franjo izričito mi je kazao da je posjeta Bugarskoj i Makedoniji bila najbolja koju je imao u jugoistočnoj Europi i jedna od najboljih njegovih posjeta svijetu. Rekao mi je još da je od prije tri godine imao želju susresti se s malom, ali dinamičnom katoličkom zajednicom u Makedoniji. Za njega najvažniji trenuci posjeta bili: Seta misa na Trgu Makedonija u Skoplju, posjet Spomen kući sv. Majke Terezije i, najviše, susret sa mladima koji je bio ekumenskog karaktera“, kazao je nuncij Pecorari dodajući da je papa Franjo ponovio istu poruku koju je uputio mladima Makedonije prije godinu dana kada ih je pozvao da uzmu život u svoje ruke i ne dopuste da budu prevareni lažnima čudima nego da budu tvorci nade i graditelji jedinstva u različnosti kao i da obrate pažnju prema svojim kulturnim i povijesnim korijenima i stvore svoju budućnost. „Moja želja kao nuncija jest da Papine riječi postanu stvarnost“, poručio je nuncij Pecorari.

Bivši predsjednik Ivanov u svom obraćanju najprije je izrazio zahvalnost organizatorima videokonferencije. „Apostolski posjet pape Franje Makedoniji ostaje kao jedan od značajnijih događaja u novijoj makedonskoj povijesti, iako nam je potrebna vremensku distanca da bi sagledati sveukupni značaj ovog posjeta“, kazao je gospodin Ivanov ističući da je za organizaciju i realizaciju ovakvog posjeta bila je potrebna „velika posvećenost, velika upornost i strpljivost“. Dodao je da prvog dana inauguracije za predsjednika i prigodom prvog njihovog susreta uputio pozivnicu papi Franji da posjeti Makedoniju te da je uslijedila razmjena nekoliko pisma i pozivnica prigodom njihovih kasnijih susreta. Izrazio je veliku zahvalnost biskupu Kiri, koji je zajedno sa apostolskim nuncijem Pecorarijem, pomogao da se ostvari ovaj posjet. „Isto tako moramo izreći zahvalnost svima koji su bili uključeni u realizaciji ovog posjeta, svim institucijama koje su bile uključene“, kazao je gospodin Ivanov dodajući da su svi koji su sudjelovali u organizaciji Papinog pohoda mogli vidjeti što znači „raditi s najstarijim protokolom u kojem je bilo sve predviđeno i isplanirano“. Kazao je i da je u studenom 2019. godine, zajedno sa sudionicima jednog međunarodnog događanja u talijanskom Senatu u Rimu, sudjelovao sa svim drugim učesnicima na susretu s papom Franjom. „Impresioniralo me što se on zadržao u razgovoru sa mnom da bi iskazao svoje oduševljenje posjetom Makedoniji, a osobito susretom s ljudima, institucijama i s katoličkom zajednicom, Katoličkom Crkvom u Makedoniji, iskazavši toliko pozitivnih osjećaja i utisaka za koje se nije nadao da će ih imati prije organizacije svoga posjeta. Kao zemlja domaćin pokazali smo se u najboljem svijetlu. Isto tako moramo zahvaliti svima koji su bili uključeni u realizaciji ovog posjeta, osobito građanima Makedonije koji su pokazali veliko dostojanstvo, čast i pažnju kada su domaćini takvom velikom gostu. Buduća pokoljenja će se sjećati ovog događaja počevši od knjige koja je izišla preko pisma koje je uputio Sveti Otac i svega onoga što će biti pribilježeno u arhivima Vatikana za susrete, za sve ono što je bilo realizirano“, kazao je gospodin Ivanov.

U svom obraćanju arhiepiskop Stefan kazao je: „Obično posjeta poznatih osoba ostaje zabilježena i vjerujem da će posjeta pape Franje Makedoniji naći svoje mjesto u povijesti našeg naroda i zemlje. Papa je došao u Makedoniju ne slučajno nego zato jer našu zemlju i Rim povezuju izuzetne osobe: prvi misionar u našoj zemlji sv. Pavao te djelo svete braće koji su dobili blagoslov od rimskoga pape za svoju misiju“, kazao je arhiepiskop Stefan podsjećajući na svetu slavensku braću Ćirila i Metodija. „Papa Franjo bio je dočekan kao što i dolikuje nesvakidašnjem gostu. Dočekala je ga mala grupa katolika u Makedoniji; dočekali su ga svi građani naše zemlje što je bilo potvrđeno i na samom Trgu i na svim susretima; svugdje mu je bilo iskazano istinsko gostoprimstvo, onako kako naš narod zna učiniti prema svakome“, kazao je arhiepiskop Stefan dodajući da je i ovom prigodom prema Makedonskoj Pravoslavnoj Crkvi posvećena velika važnost koju i inače pokazuju institucije Vatikana na čelu s njihovim predvodnicima. „Vatikan je bio prostor s otvorenim vratima za nas iz Makedonske Pravoslavne Crkve. Brojni smo koji smo imali mogućnost studirati i završiti studij na vatikanskim institutima, a danas skoro svi ti imaju svoja mjesta i u samom Sinodu Makedonske Crkve i prosvjetnim institucijama. Koristim mogućnost da zahvalim Njegovoj Svetosti za posjetu, ali i za ispruženu ruku Vatikana prema našoj svetoj Crkvi. Jer na djelu je bila i vjerujem da će biti manifestirana ljubav koju Krist traži od svakoga od nas“, kazao je arhiepiskop Stefan.

„Vrlo sam radostan i zadovoljan, ponajprije da mogu Sjevernoj Makedoniji, svim stanovnicima, a prije svih svome bratu u episkopatu mons. Kiru Stojanovu, čestitati za taj izniman događaj od prije godinu dana. To je za sve nas bilo nešto jako inspirativno“, kazao je nadbiskup Hočevar u svom osvrtu zahvaljujući što imaju prigodu, godinu dana nakon Papina posjeta Makedoniji, razgovarati i razmjenjivati svoja iskustva, mišljenja i prijedloge. Istaknuo je da je Beogradska nadbiskupija, proporcionalno gledajući, „došla s vrlo velikim brojem vjernika hodočasnika i svećenika“ koji su sudjelovali u tom događaju. „Svi su vrlo radosni, zahvalni; stvarno su bili nadahnuti čitavim susretom. Ja osobno bih rekao da me je najviše fasciniralo to što je Sveti Otac, iako vrlo svjestan svih, rekli bismo, dramatičnih povijesnih trenutaka, ipak s izvanrednim Božjim mirom, posredovao svoje mišljenje, svoja iskustva, a prije svega svoju vjeru da sam Gospodin vodi našu povijest“, kazao je nadbiskup Hočevar ističući da u tom događaju vidi jedan izvanredan korak kršćanstva i približavanja Sjevernoj Makedoniji i čitavoj regiji. „I mi smo bili na tom susretu upravo da bismo dali jači naglasak na važnost povezivanja. Sveti Otac je to sjajno učinio“, rekao je nadbiskup Hočevar te uputio poziv svima na još veću suradnju. „Ako se je, ako smijem tako simbolično reći, kršćanstvo na tako jak izričit i inspirativan način približilo jednoj Crkvi, jednom narodu, jednoj državi koja je povezana sa susjedima, onda to znači da teologija povijesti spasenja poručuje svima nama da možemo biti mi svi još aktivniji, još kooperativniji služeći se svim darovima sve koje smo primili“, kazao je nadbiskup Hočevar dodajući da su imali prigodu slušati briljantnu sintezu identiteta svih stanovnika Sjeverne Makedonije koju je izrekao Papa sam, ili stvarnost prisutnosti svete braće Ćirila i Metodija, ili prisutnost Majke Terezije. Dodao je da su to sve darovi koje je Sjeverna Makedonija primila. „I zato osjećam potrebu da nekako sebe i sve vas, uvaženi suradnici, pozovem na tu suradnju i razmjenu mišljenja. Mislim da je Sveti Otac bio izričito i specifično nadahnut na ekumenskom susretu s mladima. Taj susret ima, rekli bismo, bezgraničnu poruku. Nije vezan samo na taj datum, već je za sve nas ostao velika inspiracija za našu budućnost. U tom duhu zahvaljujem Bogu za taj događaj i nadam se da će i ovaj naš susret putem videokonferencije sve nas potaknuti da učinimo još više za opće dobro svih nas koji živimo u tom dijelu Europe“, poručio je nadbiskup Hočevar.

Biskup Palić izrazio je radost što je mogao biti sudionik susreta zajedno s oko 1.300 hodočasnika iz Republike Hrvatske. Prisjetio se da ga je tom prigodom taksist, vozeći ga iz zračne luke, upitao zašto Papa dolazi u Makedoniju? U svom odgovoru naveo je tri razloga Papina posjeta. Kazao je da je prvi razlog društveno-politički pojašnjavajući da je Papa suveren jedne države, ali i, neupitno, moralni autoritet današnjega svijeta pa je, stoga, Papin pohod jednoj državi, bez sumnje, ohrabrenje, poticaj i podrška toj državi i tome društvu na njegovu putu, konkretno makedonskom društvu na putu prema zajednici europskih država i rastu demokracije. Podsjetio je i da je Papa rekao kako je to područje susretište različitih vjera i kultura ističući važnost suživota i međusobnog poštovanja. Drugi razlog, prema riječima biskupa Palića, otkriva geslo apostolskog pohoda: Ne boj se, stado malo. Svi koji prate pontifikat pape Franje znaju da je Papi posebice stalo do malih, rubnih zajednica. Sva njegova putovanja izvan Italije su s ciljem ohrabrenja tih zajednica da žive svoje poslanje i da žive svoj identitet tamo gdje jesu. Za katolike je to posebice važno jer on kao pastir sveopće Crkve želi posvjedočiti i poslati poruku da i ta mala zajednica kao dio velike zajednice Katoličke Crkve nije sama, pojasnio je mons. Palić. Kao treći razlog biskup Palić naveo je Majku Tereziju, rođenu u Skoplju koja je život posvetila siromašnima, odbačenima. „Malena žena, velikoga duha i velikih djela na koju je ponosna cijela Katolička Crkva i Sjeverna Makedonija“, rekao je biskup Palić čestitajući na uspješnoj organizaciji toga Papina pohoda i ističući da je i ovo sjećanje dokaz da se trud isplatio.

U svom osvrtu mons. Ivo Tomašević zahvalio je organizatorima za mogućnost „da bude glas Crkve u Bosni i Hercegovini i glas onih koji su se radovali i koji se raduju ovome posjetu“. Kazao je da je jako lijepo doživio pohod pape Franje Makedoniji. „Lijepo sam to doživio zato što se nije samo malobrojna katolička zajednica uključila i dala sve od sebe da to bude izvanredno lijep događaj, nego sam imao dojam da je cijela Makedonija, sav narod, svi ljudi koji tamo žive, posebno u Skoplju, da su Papini prijatelji, i da ga dočekuju kao prijatelja. I to ozračje je izvanredno važno da bi Papine poruke naišle na plodno tlo. Uključili su se od vlasti, medija, svih drugih“, kazao je mons. Tomašević ističući da je Bog darovao lijepo vrijeme koje je bitno za ljepotu svakog velikog događaja. Pohvalio je organizatore što su izabrali Trg Makedonija za Euharistijsko slavlje jer je taj trg „kao stvoren za jedan takav događaj i za onaj broj ljudi koji su bili na Svetoj misi“. Čestitao je cijeloj Crkvi u Makedoniji na čelu s biskupom Kirom, svim predstavnicima vlastima i svim ljudima koji su bili na bilo koji način uključeni u spomenuti Papin pohod. Uputio je i riječi zahvale organizatorima što su u Papin pohod uključili i mnoge iz Crkve u Bosni i Hercegovini. Rekao je i da su dvojica svećenika koji djeluju u Makedoniji don Davor Topić i vlč. Pavo Šekerija dodatna blagoslovljena poveznica između biskupa Stojanova i kardinala Puljića i drugih biskupa u BiH te da su biskupi iz BiH svojim dolaskom u Skoplje pokazali svoju blizinu Crkvi u Makedoniji te da su to također učinili aktivnim sudjelovanje na Studijskom danu koji je, 10. studenog 2018. pod nazivom: „Katolička Crkva u Makedoniji kroz svoju povijest“ organizirala Katolička Crkva u Republici Makedoniji u suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu. Dodao je da je krajevna Crkva u BiH svoju blizinu pokazala također dolaskom na Papin pohod u Skoplju većeg broja svećenika, dijecezanskih i franjevaca i drugih redovnika, zatim časnih sestara raznih redova, đakona i bogoslovnih zajednica Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i Franjevačke teologije te Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa Redemptoris Mater u Sarajevu, brojnih mladih na čelu s voditeljem Nadbiskupskog centra za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ vlč. Šimom Maršićem koji su se aktivno uključili u realizaciju programa prije Svete mise i kasnije na susretu pape Franje s mladima. „Rado smo se uključili, radujemo se takvim susretima i čestitam svim organizatorima i zahvaljujem što smo mogli biti dionici toga događanja“, kazao je mons. Tomašević. „Drago mi je da je tom prigodom sudjelovala i ekipa Katoličkoga tjednika i ja kao urednik Katoličke tiskovne agencije KTA, kao i drugi poput maestra Marka Stanušića te da smo mogli dati svoj doprinos i prenijeti ozračje i biti most prema hrvatskome narodu u onome lijepome što se događalo u Makedoniji; biti glasnici onoga lijepoga i blagoslovljenoga, lijepih poruka i pokazati da Crkva u Makedoniji – mala katolička zajednica – živi, da zajedno živi, obavlja svoje poslanje s drugima i da nastoje biti nositelji mira i nositelji blagoslova. U tom duhu čestitam svima, zahvaljujem još jednom i zahvaljujem za ovaj lijepi medijski događaj u ovome vremenu koronavirusa. Neka Bog blagoslovi i čuva katoličku zajednicu, sav narod, sve ljude u Makedoniji i neka vas vodi Božjim putem“, poželio je mons. Tomašević.

„Cijela organizacija glede dolaska pape Franje u Makedoniju, u koju sam bio uključen od samog početka, bila je za mene jedno veliko iskustvo u kojem sam vidio kako svi doprinosimo u ostvarenju ovog povijesnog događaja i kako je došlo do izražaja rast u zajedništvu unatoč našoj različitosti“, kazao je vrhbosanski svećenik preč. Davor Topić te se prisjetio svoga svjedočenja pred papom Franjom u skopskoj katedrali: „Budući da sam u 2013. godine, potaknut riječima pape Franje, ostavio sve i pošao biti misionar u Makedoniji, bilo mi je osobito nezamislivo da ću imati mogućnost sada, nakon tih godina pred njim kao ocem i Crkvom posvjedočiti to iskustvo svoga hoda za Bogom. Puno je toga diralo moje srce. Na susretu u katedrali Papa nas je ohrabrio da u svome životu krećemo od malih gesta i osobnog odnosa s Bogom kako bi postali, kao što je on rekao citirajući evanđelje, dragocjeni miomiris koji ispunjava kuću i ostavlja neizbrisivi biljeg. Upravo u tom događaju svjedoci smo tog miomirisa koji ispunja. Zato nas je posjetio da malo mirisa, čistog i bogatog sve oko sebe okupa svojim mirisom, a malo kvasca može učiniti da sve tijesto ukvasa. Također, evanđeoska nježnost koju je primijetio kod naših sestara majke Terezije koja je, kako je Papa rekao, plod molitve. Kaže da ljudi mnogo puta gube tu dimenziju nježnosti, a kad nema nježnosti postajemo ozbiljni i kiseli. Ove riječi su me dotaknule i pozvale na razmišljanje.

Podsjećanje na evanđeosku nježnost i kao i miomiris koji nas je ispunio milosrđem, nadom, zajedništvom i bratstvom ostat će duboku ukorijenjeno u našem srcu i prožimati našu svakodnevnicu. Mnogi govore da digitalni mediji ne prenose okuse, mirise, ali preko ovog današnjeg susreta doživljavamo da prenose miomiris zajedništva, radosti srdačnosti“, rekao je, između ostalog skopski katedralni župnik Topić.

Studentica medicine Božanka Ristova, koja je sudjelovala na susretu mladih sa papom Franjom u Skoplju, iznijela je svoje svjedočanstvo u ime mladih. Podsjetila je na sljedeće riječi pape Franje upućene tom prigodom mladima: „U ovoj zemlji postoji lijepa tradicija klesarstva, ljudi vještih u klesanju i obradi kamena. Eto, moramo postati poput tih vjernih zanatlija i postati iskusni klesari vlastitih snova. Kamenoklesar uzme kamen u ruke i polako počinje oblikovati i preoblikovati ga s predanošću i trudom, a osobito s velikom željom da vidi kako taj kamen, za koji nitko nije mislio da išta vrijedi, može postati umjetničko djelo“. Studentica Ristova istaknula je da ih papa Franjo potaknuo da i oni „budu kamenoresci osobnih snova u rodnom mjestu, da rade zajedno, a ne jedan protiv drugoga, s trudom i željom“ te da se ne boje rizika i pogrješaka kako ne bi bili živi mrtvaci jer, čak i ako pogriješe, uvijek mogu početi iznova.

Predstavnik Makedonskog Caritasa gospodin Spasov, između ostalog, kazao je: „Za Makedonski Caritas kao domaću humanitarnu organizacija Katoličke Crkve, u čije ime vas pozdravljam, bio je izazov ali ujedno i milost da može dati svoj doprinos u organiziranju volontera“, kazao je gospodin Spasov ističući da su imali mogućnost napraviti nešto lijepo radeći zajedno sa volonterima raznih organizacija u kojima su ljudi različitih nacionalnosti i vjerskih pripadnosti. Dodao je da je pritom kod svih bila vidljiva radost što mogu dati svoj doprinos tom događanju koji je bio znak očigledne Božje prisutnosti.

Novinar HRT-a iz Zagreba gospodin Mario Raguž u svom osvrtu, pozdravljajući sve sudionike, kazao je: „Sretan sam jer su se spojile Božje i ljudske silnice pa sam se našao u Makedoniji, iako o tome nisam ni sanjao. Posjet pape Franje vašoj lijepoj zemlji meni je jedan od najdražih događaja koje sam pratio kao novinar. Na moju sreću, upoznao sam već prije biskupa Kiru i paroha Davora pa je onda sve bilo lako dogovoriti. Došao sam u Skoplje tri dana prije. Zato sam dobro osjetio atmosferu, razgovarao sam sa ljudima po ulici koji su pripadnici raznih vjera i nacija i svima je bilo drago da Papa dolazi. Iako su katolici manjina u Makedoniji, to se po ničemu nije vidjelo. Sudjelovao sam u organizaciji tri Papina dolaska u Hrvatsku a 2011. godine sam bio urednik projekta „Papa u Hrvatskoj 2011.“ Zato znam koliki je to veliki posao i hvala kolegama s Makedonske državne televizije jer znam koliki su veliki posao napravili. I Press centar je funkcionirao besprijekorno. Ovim posjetom država Sjeverna Makedonija pokazala je Europi i svijetu kako ima veliko srce, široku dušu i pokazala kako se živi zajedništvo u različitosti vjera i nacija i kako je spremna za Europu (EU). U dobrim sam odnosima i sa svećenikom Makedonske pravoslavne crkve u Hrvatskoj parohom Kirkom. On mi je dogovorio intervju i sa poglavarom Makedonske pravoslavne crkve gospodinom g. Stefanom, pa sam i tu dobio potvrdu tko su Makedonci. Iako ja to dobro znam jer u Skopju imam dugogodišnjeg prijatelja Igora. Papu sam vidio i prije, ali kao vjernik sam jako sretan jer sam uspio snimiti Papin blagoslov kod Spomen kuće Majke Tereze pa sam to proslijedio mojim prijateljima i obitelji. I da, moram još ovo napomenuti, na Hrvatskoj televiziji sam objavio više od 40 minuta programa na ovu tematiku u pet-šest emisija. Posebno me se dojmila misa na Ploštatu jer uz makedonske katolike i katolike iz drugih zemalja, bilo je puno pripadnika drugih vjera i naroda i građana Skopja. Tada je Makedonija bila jedno srce. Želim da i dalje budete jedno srce i idete zajedno“, kazao je gospodin Raguž. (kta)

