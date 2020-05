Vatikan, 7. svibanj 2020.

Papa Franjo je u četvrtak, 7. svibnja 2020. na Misi u Domu svete Marte ponovno posebno molio za umjetnike.

„Jučer sam primio pismo od jedne skupine umjetnika; zahvalili su za molitvu koju smo izrekli za njih. Želim moliti Gospodina da ih blagoslovi, jer umjetnici nam pomažu shvatiti što je ljepota, a bez lijepoga ne može se razumjeti evanđelje. Molimo još jednom za umjetnike“, potaknuo je Papa, a izvijestio Vatican News.

U propovijedi se osvrnuo na prvo čitanje, uzeto iz Djela apostolskih (Dj 13, 13-25), koje govori o Pavlu koji je, stigavši u Antiohiju pizidijsku, objašnjavao u sinagogi povijest izraelskoga naroda, navješćujući da je Isus očekivani Spasitelj. Kada Pavao tumači novi nauk za naviještanje Isusa, rekao je Papa, on govori o povijesti spasenja. Što se nalazi iza Isusa? Tu je povijest milosti, povijest izabranja, povijest obećanja, pojasnio je.

Gospodin je izabrao Abrahama i hodio je sa svojim narodom. Zbog toga, kada se od Pavla traži da objasni razlog vjere u Isusa Krista, on ne započinje od Isusa Krista, nego od povijesti. Kršćanstvo je nauk, ali nije samo to, primijetio je Papa. Nisu to samo stvari koje vjerujemo, nego je to povijest koja donosi nauk koji je Božje obećanje, Božji savez, Božji izbor. Kršćanstvo nije samo etika; ima moralnih načela, ali nismo kršćani samo s etičkim viđenjem. Kršćanstvo je više od toga, rekao je Sveti Otac.

Kršćanstvo nije elita ljudi izabranih zbog istine. Taj se elitistički smisao provlači u Crkvi kada se kaže: Ja sam ona institucija, ja pripadam pokretu koji je bolji od tvoga, rekao je Papa te istaknuo da to nije kršćanstvo. Kršćanstvo je pripadnost narodu koji je Bog besplatno izabrao.

Zbog toga Pavao tumači Isusa počevši od pripadanja narodu, napomenuo je Papa te istaknuo: Često padamo u te pristranosti, bilo da su dogmatske, moralne ili elitističke. Trebamo prenositi povijest našega spasenja, sjećanje na narod, svijest da smo narod, a u toj povijesti Božjega naroda, sve do Isusa Krista, bilo je mnogo svetih, grešnika i mnogo jednostavnih, dobrih ljudi s krepostima i grijesima.

Najopasnije zastranjenje kršćana, danas i uvijek, jest bez sumnje nedostatak sjećanja o pripadnosti narodu, primijetio je Papa. Kada to nedostaje dolazi se do dogmatizama, moralizama, eticizama, do elitnih pokreta. Nedostaje narod. Narod koji je grešan, svi smo grešni, ali koji spoznaje da je izabrani narod koji hodi iza obećanja, i koji je uspostavio savez koji možda ne ispunjava, ali zna, istaknuo je Papa. Na kraju je potaknuo vjernike da mole od Gospodina tu svijest naroda. Mi smo sveti vjerni Božji puk koji ima osjećaj vjere i nepogrešiv je u tom vjerovanju, rekao je papa Franjo. (kta/ika)