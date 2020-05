Eichstatt, 7. svibanj 2020.

Ralph Heiligtag zaređen je za svećenika prošle subote u Eichstattu. Posebnost je u tome da se ređenje, zbog mjera zaštite u vrijeme pandemije Covida-19, događalo u gotovo praznoj crkvi. U intervjuu za Katholisch.de Heiligtag govori kako je doživio tu neobičnu liturgiju te zašto javnost nije bila potpuno isključena, prenosi Fratellanza umana.

To je vjerojatno bilo jedno od najneobičnijih ređenja koje se ikada dogodilo u Njemačkoj. Prošle subote biskup Eichstätta Gregor Maria Hanke zaredio je dvije osobe za nove svećenike svoje biskupije. Jedan od novonaređenih je p. Ralph Heiligtag. “Budući da sam klupama, kao kandidat za ređenje, gotovo cijelo vrijeme bio okrenut leđima, nisam ni primijetio da je crkva prazna (smijeh). No ozbiljno: Naravno da je to bila izvanredna situacija. Ipak, unaprijed smo znali što nas očekuje. Na koncu, nismo ušli u crkvu iznenađeni da tamo nitko ne sjedi” – rekao je p. Ralph.

Biskup Hanke je na početku obreda rekao kako je vrlo zabrinut zbog pitanja treba li se ređenje odvijati iza zatvorenih vrata. P. Ralph stoga naglašava da je i poruka ovog obreda jako važna: “Radi se o ređenju, a ne o zabavi. Prvobitno planirane proslave mogu se održati i kasnije. Naša glavna briga bila je da u ovom teškom vremenu kao svećenici možemo što brže pomoći ljudima. Ovaj aspekt služenja bio nam je važniji od raskošne proslave s mnogim ljudima”. Tako su novozaređeni svećenici nakon mise imali skromni ručak s biskupom i najužom rodbinom.

Obitelj, prijatelji i poznanici ređenje su mogli pratiti putem live streama. “Činjenica da se obred našeg ređenja prenosio uživo na televiziji i internetu značila je da je u njemu moglo sudjelovati mnogo više ljudi nego što bi ih fizički moglo stati u crkvu. Mnogi moji prijatelji i poznanici koji žive u udaljenim mjestima vjerojatno ne bi ni došli u Eichstätt, a obred su sada mogli pratiti na ekranu. To je emitiranje u najboljem katoličkom smislu! Svi znaju da se nešto mora promijeniti u Crkvi. Sada je moj biskup bio spreman isprobati nešto inovativno. Za mene je to još jedan razlog da budem sretan”, kazao je p. Ralph. (kta)