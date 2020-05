Vatikan, 7. svibanj 2020.

Molimo danas za muškarce i žene koji rade u sredstvima društvenog priopćivanja, koji u ovo vrijeme pandemije mnogo riskiraju i mnogo rade. Neka im Gospodin uvijek pomaže u tom poslu prenošenja istine – rekao je papa Franjo, 6. svibnja 2020. na Misi u Domu svete Marte. Papa je u propovijedi komentirao evanđelje liturgije dana u kojem Isus kaže: „Tko u mene vjeruje, ne vjeruje u mene, nego u onoga koji me posla; i tko vidi mene, vidi onoga koji me posla. Ja — Svjetlost — dođoh na svijet da nijedan koji u mene vjeruje u tami ne ostane. I sluša li tko moje riječi, a ne čuva ih, ja ga ne sudim. Ja nisam došao suditi svijetu, nego svijet spasiti. Tko mene odbacuje i riječi mojih ne prima, ima svoga suca: riječ koju sam zborio — ona će mu suditi u posljednji dan“.

Taj nam odlomak iz Ivanova evanđelja pokazuje prisnost koja je postojala između Isusa i Oca. Isus je činio ono što mu je Otac rekao da čini – rekao je Sveti Otac i citirao Isusove riječi kojima pojašnjava svoje poslanje: „ Ja — Svjetlost — dođoh na svijet da nijedan koji u mene vjeruje u tami ne ostane“. Isus se predstavlja kao svjetlost i njegovo je poslanje svijetliti. Sam je rekao: „Ja sam svjetlo svijeta“. Prorok je Izaija o tom svjetlu prorokovao: „Narod koji je u tmini hodio, svjetlost vidje veliku“. To je obećanje svjetla koje će svijetliti narodu. Poslanje je apostola također nositi svjetlo, kao što je sveti Pavao rekao da je bio izabran da svijetli, da nosi to svjetlo koje nije njegovo, nego od drugoga. To je poslanje Isusa i apostola; svijetliti, jer svijet je u tami.

Drama je Isusova svjetla to što je bilo odbačeno – rekao je papa Franjo i primijetio – kao što kaže Ivan na početku evanđelja: „Došao je svojima i njegovi ga ne primiše. Voljeli su više tamu nego svjetlo“. Naviknuli su se na tamu, naviknuli su živjeti u tami; ne znaju prihvatiti svjetlo, ne mogu; robovi su tame. To će biti Isusova borba; svijetliti, nositi svjetlo koje pokazuje stvari kakve jesu, koje pokazuje slobodu i istinu.

Sveti Pavao je imao to iskustvo prijelaza iz tame u svjetlo kada ga je Gospodin susreo na putu u Damask – rekao je Papa i podsjetio – Bio je zaslijepljen, a s krštenjem je zadobio svjetlo. Imao je to iskustvo prijelaza iz tame u kojoj je bio, u svjetlo. To je i naš prijelaz koji smo sakramentalno primili u krštenju. Zbog toga se krštenje u prvim stoljećima zvalo prosvjetljenje, jer je davalo svjetlo i zato se na krštenju roditeljima daje upaljena svijeća, kako bi dijete primilo svjetlo. Isus donosi svjetlo.

No njegov ga je narod odbio – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Toliko je bio naviknut na tamu da ga je svjetlo zaslijepilo i to je drama našega grijeha. Grijeh nas zasljepljuje i ne možemo podnositi svjetlo; bolesne su nam oči. Isus to jasno kaže u Matejevu evanđelju: „Ako je tvoje oko bolesno, cijelo je tvoje tijelo bolesno. Ako tvoje oko vidi samo tamu, koliko je tame u tebi?“ Obraćenje je prijelaz iz tame u svjetlo. No koje su to stvari koje oči vjere čine bolesnima, odnosno zasljepljuju ih? To su poroci, svjetovni duh i oholost.

Te vas tri stvari tjeraju da se udružite s drugima kako biste ostali sigurni u tami – rekao je papa Franjo i nastavio – Često razgovaramo o mafijašima i to je upravo to. Postoje duhovne i kućne mafije. To znači tražiti nekoga drugoga kako bismo se iza njega sakrili i ostali u tami. Nije lako živjeti u svjetlu. Svjetlo nam pokazuje mnoge loše stvari u nama koje mi ne želimo vidjeti, to jest poroke i grijehe. Sjetimo se svojih mana, oholosti i svjetovnoga duha. Te nas stvari čine slijepima, udaljuju nas od Isusova svjetla.

No ako razmišljamo o tim stvarima, nećemo naći zid, nego izlaz, jer Isus kaže da je svjetlo: „Došao sam na svijet, ne da sudim svijet, nego da ga spasim“. Također kaže: „Budite hrabri, dopustite da u vas uđe svjetlo, pogledajte ono što je u vama, jer Ja sam onaj koji vas vodi dalje, da bi vas spasio. Ja vas ne osuđujem; Ja vas spašavam“ – citirao je Papa.

Gospodin je taj koji nas spašava iz tame koju imamo u sebi, iz tame svakidašnjeg, društvenog, političkog, nacionalnog i međunarodnog života, te iz mnogih drugih tama. Gospodin nas spašava. No traži od nas da ih vidimo. Prije svega da imamo hrabrosti vidjeti svoje tame, kako bi njegovo svjetlo ušlo i spasilo nas. Ne bojmo se Gospodina, jer je dobar, blag i blizu nam je. Došao je da nas spasi. Ne bojmo se Isusova svjetla! – zaključio je Sveti Otac. (kta/rv)