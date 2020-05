Vatikan, 6. svibanj 2020.

Na početku Mise u Domu svete Marte, 5. svibnja 2020. papa Franjo se posebno spomenuo preminulih zbog zaraze koronavirusom. Molimo danas za pokojne koji su preminuli u ovoj pandemiji. Preminuli su sami, bez nježnosti njihovih dragih, mnogi od njih čak i bez sprovoda. Neka ih Gospodin primi u svoju slavu – rekao je Papa.

U propovijedi se osvrnuo na Evanđelje liturgije dana (Iv 10, 22-30) u kojemu se govori o Židovima koji traže od Isusa da im otvoreno kaže je li on Krist. Ali Gospodin im odgovori: „Rekoh vam pa ne vjerujete. Djela što ih ja činim u ime Oca svoga – ona svjedoče za mene. Ali vi ne vjerujete jer niste od mojih ovaca“. To u nama pobuđuje dvojbu: vjerujem li? – rekao je Papa te se upitao – Što me zaustavlja pred vratima koja su Krist? Ima stvari koje nam ne dopuštaju ići naprijed u poznavanju Gospodina.

Prva je prepreka bogatstvo. Mnogi od nas, koji smo ušli kroz Gospodinova vrata, poslije se zaustavljamo i ne idemo naprijed jer smo zatočeni u bogatstvima – rekao je Papa. Gospodin je bio oštar prema bogatstvu, jer je ono prepreka za napredovanje. Trebamo li pasti u pauperizam? Ne. Ali ne smijemo biti robovi bogatstava, ne smijemo živjeti za bogatstvo, jer bogatstvo je gospodar ovoga svijeta, a ne možemo služiti dvojici gospodara. Bogatstvo nas zaustavlja – istaknuo je papa Franjo.

Drugo što nas priječi da idemo naprijed u poznavanju Isusa, u pripadanju Isusu – rekao je – jest krutost; krutost srca. I krutost u tumačenju zakona. Isus prekorava farizeje, zakonoznance, zbog krutosti koja nije vjernost. Vjernost je uvijek Božji dar; krutost je sigurnost za samoga sebe – istaknuo je Papa te ispričao doživljaj o jednoj ženi koja ga je, nakon što je jedne subote poslijepodne sudjelovala na vjenčanju, upitala vrijedi li ta misa kao nedjeljna, jer čitanja su bila drugačija pa se bojala da je pala u smrtni grijeh. To je rigidnost. To nas udaljuje od Isusa, od Isusove mudrosti; oduzima ti slobodu. Brojni pastiri daju da ta krutost raste u dušama vjernika, – primijetio je – a ona nam ne dopušta da uđemo kroz Isusova vrata.

Papa je potom spomenuo još jednu prepreku, lijenost; onaj umor koji nam oduzima volju da idemo naprijed i vodi nas do mlakosti, čini nas mlakima. Osim toga, ružno je ponašanje i klerikalizam, jer se stavlja na Isusovo mjesto. Klerikalizam koji vjernicima oduzima slobodu vjere. To je ružna bolest u Crkvi, klerikalno ponašanje. I svjetovnost, svjetovni duh, priječi nas da napredujemo u poznavanju Isusa. Kada življenje vjere završi u svjetovnosti, kada je sve svjetovno – istaknuo je Papa te kao primjer dao proslavu nekih sakramenata. Koliko je tamo svjetovnosti! Toliko da se ne osjeća milost Isusove prisutnosti.

U svim tim ponašanjima nedostaje slobode – rekao je te dodao – Isusa se ne može nasljedovati bez slobode. Katkada sloboda ide predaleko pa se čovjek posklizne, ali gore je ako se posklizne prije nego što započne ići prema Isusu – primijetio je papa Franjo te na kraju molio Gospodina da nas prosvijetli, da pogledamo u svoju nutrinu, ima li slobode za hod prema Isusu kako bismo postali ovce njegova stada. (kta/rv)