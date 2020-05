Split, 5. svibanj 2020.

Doba u kojem smo svi zbog Koronavirusa ostajali kod kuće, bilo je i izvrsna prigoda nabaviti opuštajuće štivo pa je tako između više od 600 Verbumovih knjiga izdvojeno 10 najtraženijih tijekom mjeseca travnja.

Na vrhu top ljestvice smjestio se svjetski bestseler br. 1 - "12 pravila za život". Autor ovog bestselera je poznati klinički psiholog Jordan B. Peterson koji u ovoj iznimnoj knjizi nudi 12 jednostavnih, ali dubokih i mudrih pravila koje će svakome pomoći da dovede svoje misli, svoju osobnost i svoj dom u red i to ne pomoću površnih instant rješenja nego usvajanjem bitnih istina zajedničkih svim ljudima. Na najteža životna pitanja kao i ona o smislu i sreći života, Peterson odgovara izravno i sveobuhvatno, povezujući drevne mitove i tradicije, psihologiju, filozofiju i religiju sa zapanjujućim otkrićima najnovijih znanstvenih istraživanja. To čini na vrlo dojmljiv i jednostavan način, pišući s puno humora i s mnoštvom konkretnih primjera što sve knjigu čini zanimljivom i edukativnom tako da "12 pravila za život" sa zanimanjem čita najširi krug ljudi, neovisno o dobi, svjetonazoru i obrazovanju.

Na drugom mjestu je višestruko nagrađivani bestseler "Granice. Kada reći "da", kako reći "ne" i preuzeti nadzor nad svojim životom" autorskog dvojca Henryja Clouda i Johna Townsenda. Granice su međe našega osobnog posjeda koje nas definiraju i ukazuju na to gdje mi završavamo, a počinje netko drugi. One su nevidljive linije koje utječu na sva područja našega bića – u fizičkomu, emocionalnom i duhovnom smislu. Na temelju psihologije i kršćanskoga svjetonazora autori raskrinkavaju najraširenije mitove i grizodušje koje osjećamo kada s punim pravom pokušavamo postati autonomni: osjećaj da smo sebični, da nismo poslušni, da će nas drugi povrijediti zbog naših granica ili da ćemo druge povrijediti – sve su to lažne poruke krivo izgrađene savjesti. Dr. Henry Cloud i dr. John Townsend u ovoj knjizi donose deset zakona o granicama koji će vam pomoći unijeti novu radost i zdrave granice u svoje odnose. Otkrijte kako vam zdrave granice mogu pružiti slobodu da djelujete kao samostalan, velikodušan i sretan pojedinac — kao cjelovita i ispunjena osoba.

Knjiga "Sveta Hildegarda i hrana kao lijek" autora Wigharda Strehlowa je na trećem mjestu top ljestvice. Autor je na jednomu mjestu sabrao spoznaje o hrani te savjete i recepte utemeljene na spisima sv. Hildegarde. Prvi dio knjige bavi se posebnom ljekovitom snagom hrane te opisuje korisna i štetna svojstva brojnih prehrambenih namirnica, a u drugomu dijelu knjige nalazi se više od 300 najrazličitijih recepata koji se temelje na medicinskim i kulinarskim savjetima svete Hildegarde, a koje je dr. Strehlow iz njezinih spisa sabrao i na praktičan način, prikladan suvremenomu čovjeku uobličio nazvavši ih jednostavno: Hildegardina kuhinja. Ova jedinstvena knjiga sa sveobuhvatnim uputama o prehrani sv. Hildegarde bit će od pomoći i praktične koristi mnogima koji traže savjete o hrani i zdravlju kao i o načinima priprave zdravih i ukusnih jela.

Slijedi "Velika Biblija u stripu" najbolja i najkompletnija ilustrirana Biblija u atraktivnoj formi stripa. S više od 200 biblijskih pripovijesti koje donosi kronološkim slijedom ova vizualna odiseja, donosi uzbudljiv, napet, intrigantan i vjerodostojan prikaz povijesti spasenja, od Knjige Postanka do Knjige Otkrivenja. Gotovo 750 stranica punoga kolorita sadrže tisuće sjajnih ilustracija Sergia Cariella – svjetski priznatoga crtača stripova koji je među ostalim radio i za strip magnate Marvel i DC Comics. Zahvaljujući energičnu dizajnu, izraženoj igri pokreta, svjetla i sjene te izvrsnoj emocionalnoj karakterizaciji likova ovoga poznatog majstora stripa pred našim očima vjerno oživljava drevni svijet biblijske povijesti.

Peto mjesto top ljestvice zauzima "Ljekaruša" fra Jure Marčinkovića. Ovaj poznati franjevac već se više od sedamdeset godina bavi ljekovitim biljem i pripravcima, proučava stare ljekaruše i recepte te ih sam dorađuje pomažući mnogim ljudima da ozdrave ili da im bude bolje. Iskustva i recepte s ljekovitim prirodnim pripravcima sažeo je u svojoj Ljekaruši u kojoj je skupio više od 1100 prirodnih recepata, provjerenih stoljetnom primjenom, za 136 bolesti i stanja, dajući praktične i razumljive savjete za ozdravljenje uz pomoć biljnih pripravaka i pravilne prehrane.

Na šestom mjestu je nova jedinstvena knjiga pape Franje "Vjerujem, vjerujemo". Da bi ljudima našega vremena približio što uistinu znači vjerovati, papa Franjo u ovoj knjizi jednostavnim i razumljivim jezikom tumači drevnu kršćansku molitvu Vjerovanja koja na sažet i pročišćen način sadrži životvornu limfu kršćanske vjere. Nakon što je protumačio redak po redak Očenaš i Zdravo, Marijo, u ovomu trećem razgovoru s don Marcom Pozzom papa Franjo progovara tako o istinama vjere, o nadi i ljubavi sadržanima u Vjerovanju – Apostolskomu simbolu. Ovaj poticajni razgovor pretočen u knjigu puno je više od teološkoga promišljanja, riječ je o razmjeni misli koja hrani kršćanski život, pomažući da u svakodnevici osvijestimo i živimo egzistencijalno, jednostavno, a ipak duboko značenje činjenice da smo djeca Božja, kao i značenje prijateljstva s braćom u vjeri te s cijelim čovječanstvom.

Naslov "Iz dubine naših srca" kardinala Roberta Saraha i pape Benedikta XVI. je na sedmom mjestu top ljestvice. U vremenu u kojem se Katolička Crkva suočava s mnogobrojnim raspravama, papa emeritus Benedikt XVI. i kardinal Robert Sarah u ovoj knjizi cijeloj Crkvi nude jasnu poruku nade. Namijenjena je svim vjernicima, iskreno progovarajući o svećeništvu, naravi kršćanskoga poslanja i suvremenim duhovnim izazovima, njihova je knjiga snažna i duboko osobna - iz dubine njihovih srcā.

Slijedi poticajna knjiga "Mali put pouzdanja i ljubavi" poznatoga autora o. Jacquesa Philippea koji čitatelju u ovoj knjizi duhovnim razmatranjima i tumačenjima tekstova sv. Male Terezije otkriva taj mali put. Vjerno prenoseći misao svete Male Terezije u naše vrijeme i okolnosti te učeći nas prihvatiti sebe onakvima kakvi jesmo, ova nadahnjujuća knjiga odličan je lijek protiv perfekcionizma i siguran izvor zdrave kršćanske duhovnosti primjenjive u svim životnim situacijama.

Deveto mjesto zauzela je knjiga "Stvoreni za sreću" Fultona J. Sheena u kojoj tumači tajnu istinske sreće i koji su nužni koraci u njezinu postizanju. Sheen objašnjava da kršćanstvo nije etički sustav, skup pravila ili dobrih uputa koje treba provesti u praksu. Kršćanstvo se prvenstveno sastoji u osobnomu odnosu s Isusom, a duhovni život podrazumijeva da budemo nanovo stvoreni i pridruženi novomu, višem životu – nadnaravnom životu milosti. Savjeti i ideje, kao i jasni koraci i smjernice čine ovu knjigu korisnim suputnikom u propitivanju vlastitoga života kao i u potrazi za njegovim konačnim smislom.

Na posljednjem mjestu top ljestvice je nezaboravna priča Tesse Afshar "Kruh anđeoski". Prije nego što je postala poznata prodavačica grimiza, Lidija je bila obična kći iz trgovačke obitelji koja je najviše na svijetu voljela svojega oca, rodnu kuću i proizvodnju grimiza. No kada je doživjela strašnu izdaju, ostala je bez ičega i Lidijin je život postao pustoš. Bila je prisiljena pobjeći u Filipe noseći sa sobom jedino očeve tajne formule za dobivanje grimizne boje. Stigavši u Filipe borila se svim snagama te zahvaljujući znanju, odlučnosti i poduzetnu duhu uspjela postati jedan od najuspješnijih trgovaca u gradu. Ipak, svaki je njezin uspjeh, svaku radost uporno pratila sjena sve do dana kada je upoznala apostola Pavla i čula od njega poruku nade i ljubavi, postavši prva kršćanka u Europi. No njezine su je tajne ipak kad-tad morale sustići, a kada je taj trenutak došao, Lidija je morala donijeti presudnu odluku – hoće li ostati čvrsta i nepokolebljiva u vjeri ili će se predati strahu koji je do tada upravljao cijelim njezinim životom?

