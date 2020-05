Vatikan, 4. svibanj 2020.

Od 4. svibnja u Vatikanu je započelo pažljivo popuštanje mjera opreza u cilju zaštite od pandemije koronavirusa uvedenih još 10. ožujka, prenosi njemački portal Katholisch.de.

Vatikanski „krizni stožer“ kojim predsjeda državni tajnik Pietro Parolin raspravljao je prošlog tjedna u staroj Sinodskoj dvorani o scenariju otvaranja podijeljenom u „dvije faze“. Poput Italije, koja je najavila prvo otvaranje nakon izvanrednog stanja uvedenog prije sedam tjedana, Rimska kurija i Vatikan žele polako uvoditi mjere popuštanja. Vatikan pridaje veliku važnost situaciji u Italiji uzimajući u obzir stroge standarde u borbi protiv Covid-19 s obzirom na brojne veze koje postoje između dvije zemlje. No sa svega deset zaraženih i oko 5.000 zaposlenika, broj zaraženih je razmjerno znatno ispod stope u Italiji koja broji više od 200.000 oboljelih i 27.000 smrtnih slučajeva.

Već postaje očito da se papa Franjo, koji je i sam u posljednjih nekoliko tjedana imao nekoliko negativnih testova na virus, i dalje suzdržava od susreta s vjernicima u javnosti. Do kraja lipnja želi održavati opće audijencije srijedom i podnevnu molitvu nedjeljom samo pred nekolicinom zaposlenika u svojoj privatnoj knjižnici. Za vjernike diljem svijeta ti se susreti prenose uživo putem interneta i televizije. Budući da Papa uglavnom nema opće audijencije u srpnju, opće bi se audijencije u obliku u kojem su se održavale prije krize mogle održavati najranije u kolovozu. Naravno, to ovisi o razvoju pandemije u Italiji i stvaranju potrebnih uvjeta, osobito u regiji Lazio koja je do sada bila manje pogođena koronavirusom nego Lombardija ili Veneto.

Međutim, dio osoblja kurije trebao se vratiti na svoja radna mjesta 4. svibnja. Gdje god je to moguće zadržava se rad na daljinu i u smjenama čime bi se trebalo spriječiti da svi zaposlenici dolaze na posao i rade zajedno u isto vrijeme. Sveta Stolica i Vatikan nisu u potpunosti zatvorili svoja vrata 10. ožujka. Dio ureda je nastavio s radom uz vrlo ograničen broj osoblja kako bi se moglo nastaviti pružati potrebne usluge za opću Crkvu u koordinaciji s Državnim tajništvom, uzimajući u obzir sve higijenske mjere opreza i fleksibilnije radne mehanizme.

Međutim, Bazilika svetog Petra i Trg svetog Petra, Vatikanska pošta, suvenirnice, knjižare i druga mjesta i dalje ostaju zatvoreni. Jednako kao i Vatikanski muzeji, jedan od izvora prihoda za Vatikan. Vatikanska ljekarna i, naravno, zdravstvena služba ostali su otvoreni, uz najstrože poštivanje higijenskih standarda. Većina djelatnika nosi maske za lice izvan svog uredskog prostora. Što se tiče sastanaka u nadležnim tijelima oni se mogu održati samo u najmanjim krugovima (do pet ljudi) i uz poštivanje socijalne distance. Službeni sastanci kardinala i biskupa ne mogu se održavati redovito. (kta/ika)