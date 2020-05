Vatikan, 4. svibanj 2020.

Na Misi u Domu Svete Marte, papa Franjo razmišlja o obiteljima zatvorenim u kući zbog pandemije i moli da ne bude nasilja već mira, strpljivosti i domišljatosti. U propovijedi podsjeća kako Isus želi jedinstvo u Crkvi: moramo pobijediti napast podjela, javlja Vatican News.

Papa Franjo je u ponedjeljak, 4. svibnja 2020., četvrtog vazmenog tjedna predslavio Misu u domu Svete Marte. U misnoj nakani na početku pozvao je na molitvu za obitelji:

Danas molimo za obitelji: u ovo vrijeme izolacije, obitelj zatvorena u kući, smišlja mnoge nove stvari, mnoge zanimacije s djecom, sa svima, kako bi osmislili ovo vrijeme. Na žalost ponekad susrećemo i kućno nasilje. Molimo za obitelji, da nastave u miru , domišljatosti i strpljenju ovu izolaciju.

Papa je u propovijedi razložio današnji ulomak Djela apostolskih (Dj 11,1-18) u kojem Petar, na prigovor svoje braće, još uvijek navezane na mojsijeva pravila, da je jeo u kući pogana, govori kako je Duh Sveti sišao i na njih. Petar je to učinio - kaže Papa –jer ga je Duh vodio. U Crkvi je - primjećuje papa Franjo - uvijek prisutan osjećaj da sebe smatramo pravednim i druge grješnim. To je bolest Crkve koja proizlazi iz ideologija. Svjetovno mišljenje koje tumači zakon. To su ideje koje stvaraju podjelu do te mjere da podjela postaje važnija od jedinstva. Gospodin želi jedinstvo.

U Evanđelju (Iv 10, 11-18) Isus navodi da ima i drugih ovaca koje ne dolaze iz ovog ovčinjaka i da i njih mora voditi. Poslušat će njegov glas i postat će jedno stado, jedan pastir. Kaže da je pastir svih: velikih i malih, bogatih i siromašnih, dobrih i loših. Došao je za sve, umro je za sve. Čak i za ljude koji ne vjeruju u Njega ili drugih religija: došao je za sve. Imamo samo jednog Otkupitelja. Međutim postoji iskušenje reći pripadam ovoj ili onoj strani. Razlike su opravdane, ali u jedinstvu Crkve. Svi imamo jednog pastira, Isusa.

Gospodine – zaključna je Papina molitva - oslobodi nas psihologije podjela, dijeljenja i pomogni nam vidjeti ovu veliku Isusovu pouku da smo u Njemu svi braća i da je On pastir sviju. Ova današnja riječ: “Svi, Svi“ neka nas prati tijekom današnjeg dana..

Papa je slavlje završio euharistijskim klanjanjem i blagoslovom, pozivajući na duhovnu pričest izgovorivši molitvu:

Pred tvojim nogama, Isuse moj, klanjam se i dajem Ti svoje skrušeno srce koje se kaje i spušta u svojoj ništavnosti i u tvojoj svetoj prisutnosti. Klanjam Ti se u sakramentu tvoje ljubavi, želim Te primiti u siromašnom prebivalištu koje Ti daje moje srce. Iščekujući sreću sakramentalnog zajedništva, želim Te posjedovati u duhu. Isuse dođi k meni, daj da ja dođem k Tebi. Neka Tvoja ljubav zapali cijelo moje biće na život i smrt. Vjerujem u Te, nadam se u Tebi, ljubim Te. Tako neka bude!

Prije nego što je napustio kapelu posvećenu Duhu Svetom, papa Franjo je pred Marijin kipom izmolio Kraljice neba. (kta)