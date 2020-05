Vatikan, 3. svibanj 2020.

Prije Regina coeli

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Četvrta uskrsna nedjelja Uskrsa, koju danas slavimo, posvećena je Isusu Dobrom pastiru. U Evanđelju se kaže: „Ovce slušaju njegov glas. On ovce svoje zove imenom pa ih izvodi“ (Iv 10, 3). Gospodin nas zove imenom, zove nas zato što nas ljubi. Međutim, kaže se nadalje u Evanđelju, postoje i drugi glasovi koje ne treba slijediti: glasovi tuđinaca, kradljivaca i razbojnika koji žele zlo ovcama.

Ti različiti glasovi odzvanjaju u nama. Postoji Božji glas, koji umilno govori savjesti, a postoji i zavodnički glas koji navodi na zlo. Kako možemo razlikovati glas Dobrog pastira od glasa kradljivca, kako možemo razlikovati nadahnuće Boga od ponude zloga? Možemo naučiti razaznati ova dva glasa: oni zapravo govore dvama različitim jezicima, to jest imaju suprotne načine na koje kucaju na vrata našeg srca. Govore različitim jezicima. Kao što znamo kako razlikovati jedan jezik od drugog, tako možemo razlikovati i glas Božji i glas zloga. Božji glas nikada ne obvezuje: Bog se nudi, ne nameće se. Zao glas, naprotiv, zavodi, napada, prisiljava: pobuđuje zasljepljujuće iluzije, primamljive ali prolazne emocije. Isprva nam laska i uvjerava nas da smo svemoćni, no onda nas ostavlja praznima iznutra i optužuje nas: „Ti ništa ne vrijediš“. Božji glas nas, s druge strane, ispravlja, s puno strpljenja, ali uvijek nas ohrabruje, tješi nas: uvijek jača nadu. Božji glas ima jednu širinu, glas zloga naprotiv stjera čovjeka u kut.

Još jedna razlika. Glas neprijatelja odvraća od sadašnjosti i želi da se usredotočimo na strahove od budućnosti ili na tuge iz prošlosti – neprijatelj ne želi sadašnjost: uvijek iznova budi gorčine, sjećanja na pretrpljene nepravde, na one koji su nas povrijedili…, budi u nama mnoge loše uspomene. Božji glas, umjesto toga, govori u sadašnjosti: „Sada možeš činiti dobro, sada se možeš vježbati u kreativnosti ljubavi, sada se možeš odreći žaljenja i grižnji savjesti zbog kojih ti je srce zatvoreno“. Bodri te, nosi te naprijed, ali govori u sadašnjosti: sada.

Nadalje: dva glasa pobuđuju u nama različita pitanja. Božji glas postavlja pitanje: „Što je dobro za mene?“, dočim napasnik insistira na drugom pitanju: „Što mi se sada radi?“ Što mi se sviđa: zao glas se uvijek vrti oko onog „ja“, njegovih nagona, potreba, sve i odmah. To je poput dječjih hirova: sve i sada. Božji glas, međutim, nikada ne obećava jeftinu radost: poziva nas da nadiđemo svoj „ja“ kako bismo pronašli istinsko dobro, mir. Upamtimo: zlo nikada ne daje mir, najprije pobudi pretjeranu oduševljenost, a zatim ostavlja gorčinu. To je stil zla.

Božji glas i glas napasnika, na kraju, govore u različitim „okruženjima“: neprijatelj više voli tamu, laž, tračeve; Gospodin voli sunčevu svjetlost, istinu, iskrenu transparentnost. Neprijatelj će nam reći: „Zatvori se u sebe samog ionako te nitko ne razumije i ne sluša, ne vjeruj drugima!“. Dobro, naprotiv, poziva da se otvorimo, da budemo jasni i uzdamo se u Boga i u druge. Draga braćo i sestre, u ovo vrijeme mnoge misli i brige dovode nas do toga da poniremo u sebe same. Posvetimo pažnju glasovima koji dopiru do našeg srca. Pitajmo odakle dolaze. Tražimo milost da prepoznamo i slijedimo glas Dobroga pastira koji nas izvodi iz ograda sebičnosti i vodi nas na pašnjake istinske slobode. Neka Gospa, Majka dobrog savjeta, usmjerava i prati naše razlučivanje.

Nakon Regina coeli

Draga braćo i sestre,

Danas se slavi Svjetski dan molitve za zvanja. Kršćansko postojanje je potpuno i uvijek odgovor na Božji poziv, u svakom životnom stanju. Ovaj Dan nam doziva u pamet ono što je jednog dana rekao Isus, naime da polje Kraljevstva Božje zahtijeva mnogo rada i treba moliti Oca da pošalje radnike da rade na njegovom polju (usp. Mt 9, 37-38). Svećeništvo i posvećeni život iziskuju hrabrost i ustrajnost, a bez molitve čovjek ne napreduje na tome putu. Pozivam sve da zazivaju od Gospodina dar dobrih radnika za njegovo Kraljevstvo, sa srcem i rukama raspoloživima za njegovu ljubav.

Još jednom želim izraziti svoju blizinu oboljelima od Covid-19, onima koji se posvećuju brizi za njih i svima onima koji na bilo koji način trpe zbog pandemije. Želim istodobno podržati i ohrabriti međunarodnu suradnju koja se sastoji u različitim inicijativama koje imaju za cilj na odgovarajući i učinkovit način odgovoriti na ozbiljnu krizu kroz koju prolazimo. Važno je, naime, objediniti znanstvene kompetencije na transparentan i nesebičan način kako bi se pronašlo cjepiva i lijekove te zajamčilo univerzalni pristup osnovnim tehnologijama koje će omogućiti svakoj zaraženoj osobi, u svim dijelovima svijeta, da dobije potrebnu zdravstvenu zaštitu.

Poseban pozdrav upućujem udruzi „Meter“, koja je organizirala Nacionalni dan za djecu žrtve nasilja, izrabljivanja i ravnodušnosti. Potičem vodstvo i djelatnike da, u zajedništvu s različitim obrazovnim agencijama, nastave s radom na prevenciji i senzibiliziranju. Zahvaljujem djeci iz Udruge koja su mi poslala kolaž sa stotinjak tratinčica koje su sama obojila. Hvala!

Ušli smo netom u svibanj, marijanski mjesec u pravom smislu riječi, tijekom kojeg vjernici vole posjećivati svetišta posvećena Majci Božjoj. Ove godine, zbog zdravstvene situacije, ta mjesta vjere i pobožnosti posjećujemo u svome duhu te u srce Presvete Djevice polažemo očekivanja i planove za budućnost.

A budući da je molitva univerzalna vrijednost, prihvatio sam prijedlog Visokog odbora za ljudsko bratstvo da se 14. svibnja vjernici svih religija duhovno ujedine u danu molitve i posta i djela ljubavi kako bismo zamolili Boga da pomogne čovječanstvu da prebrodi pandemiju koronavirusa. Zapamtite: 14. svibnja svi vjernici zajedno, vjernici različitih tradicija, mole, poste i čine djela ljubavi.

Svima želim ugodnu nedjelju. Molim vas, ne zaboravite moliti za mene. Dobar tek i do viđenja!

