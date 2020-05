Goranci, 3. svibanj 2020.

U crkvi Sv. Josipa Radnika na Groblju Mira na Bilima u župi Goranci kraj Mostara tradicionalno je, 1. svibnja 2020. služena Sveta misa s manjim broj vjernika poštujući propisane mjere odstojanja zbog pandemije, prenosi nedjelja.ba.

Euharistiju je predslavio fra Miljenko Stojić, vicepostulatorom postupka mučeništva Fra Leo Petrović i 65 subraće, a koncelebrirao je don Ljubo Planinić. Nazočili su predstavnici Udruge Mir International, Odjela za drugi svjetski rat Hrvatskog narodnog sabora, kao i predstavnici Općinskih povjerenstva za popise žrtava drugog svjetskog rata i poraća, te Središta Hrvatskog svjetskog kongresa za istraživanje posljedica totalitarizama u BiH kao i drugi vjernici.

U svojoj propovijedi fra Miljenko govorio je o prošlosti i budućnosti s naglaskom na "potreban rad kojem nam je uzor Sv. Josip.

"Prije sedam godina ovo je mjesto bilo obična planinska zaravan. Tada smo se uz Božju pomoć okupili i udahnuli mu novu dušu, dušu naše pobijene braće i sestara. Podnijeli su mučeništvo da bismo mi danas bili slobodni. Imamo tu čast da nam se pružila prilika odužiti im se, sačuvati im spomen i širiti ga među mlađe naraštaje. Zacijelo nam sve to odobrava Sveti Josip čiji blagdan danas slavimo. Ne činimo to na površan način kao raznorazni totalitaristi, nego s vjerom u srcu i na usnama. Uz nju svjedočimo i svoju slogu te rad za dobrobit čitavog hrvatskog naroda", rekao je fra Miljenko, između ostaloga, te dodao "zbog svega toga očistimo sada svoja srca i svoj um".

Promišljajući misna čitanja naglasio je kako "trebamo biti ponosni zbog ovoga djela ovdje". "Nismo na početku imali ništa osim dobre zamisli, odnosno osim Boga na svojoj strani. Međutim, vjerovali smo da se to može postići. I postiglo se. Poput grada na gori niknulo je ovo spomen područje, ovo mjesto molitve i sjećanja. Nismo ga istina još oblikovali onako kako mislimo i kako treba. Nije ni čudo. Puno je posla u svemu ovomu. Ali ne odustajemo. Zavrnuli smo rukave i hrabro idemo naprijed. Bog će blagosloviti naš rad. Kaže nam to jasno današnji psalam. Bog je uvijek uz onoga tko radi, uz onoga tko želi stajati na strani dobra. Takvoga nikakve protivne sile ne mogu uništiti, one samo svojim zlim djelovanjem ističu njegovu ljepotu i snagu. Bilo je tako i s pobijenima zbog kojih smo se ovdje okupili. Mislili su da su završili s njima kada su im oduzeli život. A zapravo oni su im život samo produžili. Pretvorili su ih u mučenike čija slava ne prolazi do kraja svijeta", rekao je popovjednik i dodao da je misom "otvorena sezona događanja na Groblju mira, naravno uz pridržavanje svih odredaba glede koronavirusa.

Inače, crkvu Sv. Josipa Radnika 2016. blagoslovio je biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanjski mons. Ratko Perić. (kta)