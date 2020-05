Ljubljana, 2. svibanj 2020.

Slovenski Caritas je 1. svibnja obilježio 30. obljetnicu početka organiziranog djelovanja. Prije 30 godina Slovenska biskupska konferencija je na poticaj tadašnjega ljubljanskog nadbiskupa Alojzija Šuštara ustanovila Slovenski Caritas. U narednim su mjesecima osnovana tri biskupijska Caritasa, u Ljubljani, Mariboru i Kopru, te brojni župni Caritasi. 2007. su ustanovljena još 3 biskupijska Caritasa – u Celju, Novom Mestu i Murskoj Soboti.

Danas je Slovenski Caritas prepoznatljiv po brojnim volonterima i s vrlo raširenom humanitarnom mrežom koja sa 464 župna Caritasa doseže gotovo svako mjesto u Sloveniji. Samo prošle godine njihovu je pomoć u hrani primilo više od 98 tisuća ljudi, a kroz ostale programe upisano je 159 tisuća osoba. Također, Caritas se brine i o potrebitima u drugim zemljama posebno u jugoistočnoj Europi i Africi.

Ove će godine, do daljnjega, proslavu odgoditi i s obzirom na okolnosti ostati na raspolaganju korisnicima. Predsjednik Slovenskog Caritasa mariborski nadbiskup Alozij Cvikl izjavio je: „Svako vrijeme ima svoja iskušenja. Prije 30 godina, kada je ustanovljen Caritas, bile su te iste godine, početkom studenoga 1990., velike poplave diljem cijele savske doline i drugdje. Tada je to bio prvi izazov za novoosnovani Caritas u Sloveniji. U tom prvom izazovu članovi Caritasa su pokazali svoju domišljatost i zrelost, iako je to bio tek početak Slovenskog Caritasa i prvi korak na putu njegovog djelovanja.

Danas je takvo iskušenje koronavirus. I u ovom se iskušenju iznova pokazalo da Caritas može vrlo brzo i organizirano odgovoriti na nastale poteškoće i pritom se povezati i surađivati s drugim dobrotvornim i humanitarnim organizacijama.“ (kta/ika)