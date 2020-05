Vidovice, 1. svibanj 2020.

Prvog dana mjeseca svibnja 2020. na molitven način obilježena je tužna obljetnica pada župe sv. Vida Vidovice u Bosanskoj Posavini, kojoj pripada i selo Jenjić, i župe sv. Mihovila arkanđela Kopanice koje su srpski oružnici, nakon višednevnih borbi te padanja i oslobađanja tih mjesta, konačno zauzeli 1. svibnja 1992. Prognali su svi vjernici, a desetak župljana koji su ostali u svojim kućama mučeni su i ubijeni.

Nakon molitve krunice te molitve ispred spomenika ubijenima u središtu mjesta, Svetu misu u župnoj crkvi u Vidovicama za sve ubijene i poginule, uz izravni prijenos na mrežnoj župnoj stranici, predvodio je mjesni župnik vlč. Josip Senjak koji je pročitao sva imena pobijenih i poginulih na tom području tijekom nedavnog rata. Koncelebriala su dvojica svećenika rodom iz ove župe: profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu i Filozofskom fakulteta Univerziteta u Sarajevu dr. sc. Drago Župarić i generalni tajnik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Ivo Tomašević. Na Misi sudjelovale su samo časne sestre Klanjateljice Krvi Kristove koje djeluju u toj župi, a pridružila im se sestra Kćeri Božje ljubavi Lidvina Matanović rodom iz Vidovica. Zbog restriktivnih mjera u vrijeme pandemije koronavirusa, na Misi mogli nisu sudjelovati vjernici župne zajednice. Na molitvi kod spomenika prije Svete mise okupili su se predstavnici vlasti i udruga.

U prigodnoj propovijedi župnik Senjak podsjetio je da se nalaze u uskrsnom vremenu te da se s cijelom Crkvom utječu u zagovor sv. Josipu Radniku na njegov spomendan, a na osobit način Blaženoj Djevici Mariji na početku njezinog mjeseca svibnja. Napomenuo je da je ujedno i prvi petak kada posebno slave Srce Isusovo kojem je posvećena cijela Vrhbosanska nadbiskupija. Potom je na poseban način osvrnuo na obljetnicu pada ovog dijela Bosanske Posavine, ubojstava i progona.

„Mi u prošlosti ne možemo stalno živjeti niti se na nju stalno vraćati. Ali isto tako ne smijemo tu prošlost, povijest zaboraviti. I ne smijemo, nemamo pravo zaboraviti one koji su tu prošlost stvarali. To su u prvom redu naši branitelji. A pogotovo nemamo pravo zaboraviti one koji su u stvaranju te prošlosti dali svoje živote. Za njih danas posebno molimo. Molimo da Gospodin njihovu žrtvu primi i nagradi. Mi im dugujemo zahvalnost“, kazao je župnik Senjak.

„Treba reći da je pomirenje nužno. Praštanje je nužno. Praštanje je i kršćanska nužda. I zato ja danas uz molitvu za pokojne, molim posebno za one koji su izgubili svoje najmilije, da smognu snage za taj teški, zaista teški čin praštanja. Ali čine bez kojega ne možemo ići dalje. Pomirenje je nužno. Ali nema pomirenja bez pravde, nema pomirenja na ponovnoj laži, na prikrivanju, na šutnji. Na ponašanju kao da se ništa nije dogodilo. Nema pomirenja ako šutimo o našim ubijenima? I ako se ponašamo kao da su oni umrli zbog neke bolesti. A nisu umrli nego su ubijeni. Ubile su ih osobe koje imaju ime i prezime. Počinjeni su ovdje strašni zločini. Pogotovo nad onim nemoćnima, nenaoružanim, koji su pobijeni, poklani, masakrirani. Ne u borbi, nego na najbrutalniji način. Zato što su ostali tu, u Vidovicama, Kopanicama ili Jenjiću, zbog spleta okolnosti ili zato što nisu vjerovali da zlo ima toliku moć“, rekao je župnik Senjak ističući da je on „kao svećenik, kao vjernik i kao čovjek svim srcem i dušom i za pomirenje i za mir sa svima“. Dodao je da nema trajnog i pravog mira bez istine i bez pravde nema. Podsjetio je da je mir nastupio 1995. godine nepravednim sporazumom u Daytonu čije posljedice trpe „i danas svi i Hrvati i Srbi i Bošnjaci“ što je vidljivo i po nemogućnost dogovora i u stvarima koje nemaju veze s nacijom.

„Apeliram, ne predajimo tako olako zaboravu našu prošlost, na kojoj ne treba stalno žvijeti, ali bez koje nema budućnosti. Ako se tako odreknemo i zaboravimo prošlost, kakvoj se budućnosti možemo nadati. A pogotovo one koji su u tu prošlost ugradili svoje život. I još jedan apel upućujem, uprimo pogled u uskrslog Gospodina koji jedini može u naša srca i duše donijeti mir i ovaj ovdje na zemlji, ali i onaj u vječnosti, mir u kojem su, u to vjerujemo i zato molimo, i naši pokojni“, poručio je župnik Senjak.

Vidovice i Kopanice oslobođeni su u listopadu 1992. godine, a nakon rata pripali su Posavskoj županiji. Vratilo se oko polovina vjernika. Nakon rata obnovljeno je i selo Jenjić u kojem je izgrađena i lijepa filijalna crkva.

Župnik Senjak podsjetio je i da je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić dao nove upute i smjernice u vezi sa sudjelovanjem na Misnim slavljima koje će stupiti na snagu u nedjelju, 3. svibnja. Pripremajući sudjelovanje vjernika na Svetoj misi sljedeće nedjelje, označio je montažnim ciglama u prostranom župnom dvorištu mjesta na kojima bi stajali vjernici razmaknuti u skladu s civilnim odredbama, a cigle će im ujedno poslužiti i kao mjesta za sjedenje. (kta)



foto