Vatikan, 1. svibanj 2020.

Na Misi u Domu Svete Marte, 1. svibnja 2020. na blagdan Svetog Josipa radnika, papa Franjo molio je za sve radnike da budu pravedno plaćeni, mogu imati dostojan posao i uživati u ljepoti odmora, javlja Vatican News.

Papa Franjo predslavio je Misu u domu Svete Marte, na blagdan Svetog Josipa radnika, čiji su kip Kršćanske udruge talijanskih radnika (ACLI) prigodno donijele u kapelu posvećenu Duhu Svetomu, i u misnoj nakani na početku pozvao na molitvu za radnike:

Danas na blagdan Svetog Josipa radnika, koji je ujedno i Praznik rada, molimo za sve radnike. Za sve. Da nijednoj osobi ne uzmanjka posao i da svi budu pravedno plaćeni, da mogu uživati dostojanstvo rada i ljepotu odmora.

Papa je u propovijedi razložio današnji odlomak iz Postanka (Post 1,26-2,3) koji opisuje stvaranje čovjeka na sliku i priliku Božju. "I sedmoga dana Bog dovrši svoje djelo koje učini. I počinu u sedmi dan od svega djela koje učini.".

Bog – ustvrdio je papa Franjo - predaje svoju aktivnost, svoj rad čovjeku da bi surađivao s Njim. Ljudski rad je poziv primljen od Boga i čovjeka čini sličnim Bogu, jer radom čovjek može stvarati. Rad daje dostojanstvo. Dostojanstvo, koje je toliko puta pogaženo u povijesti. I danas postoje mnogi robovi, robovi rada za preživljavanje: prisilni rad, slabo plaćen, s pogaženim dostojanstvom. Ljudima se oduzima dostojanstvo. I ovdje se to događa - napominje Papa - s radnicima na najam s minimalnom plaćom za mnogo sati rada, s kućnom pomoćnicom koja nije pravedno plaćena i nema socijalnu sigurnost i mirovinu. Ovo se događa ovdje: to je gaženje ljudskog dostojanstva. Svaka nepravda koja se učini radniku jest gaženje ljudskog dostojanstva. Danas se pridružujemo mnogim vjernicima i nevjernicima koji slave Praznik rada, koji se bore za pravdu na radnom mjestu. Papa se moli za one dobre poduzetnike koji ne žele otpustiti ljude, koji se brinu o radnicima kao da su njihova djeca, i moli svetog Josipa da nam pomogne u borbi za dostojanstvo rada, da bude posla za sve i da to bude dostojan posao.

Papa je slavlje završio euharistijskim klanjanjem i blagoslovom, pozivajući na duhovnu pričest izgovorivši molitvu:

Pred tvojim nogama, Isuse moj, klanjam se i dajem Ti svoje skrušeno srce koje se kaje i spušta u svojoj ništavnosti i u tvojoj svetoj prisutnosti. Klanjam Ti se u sakramentu tvoje ljubavi, želim Te primiti u siromašnom prebivalištu koje Ti daje moje srce. Iščekujući sreću sakramentalnog zajedništva, želim Te posjedovati u duhu. Isuse dođi k meni, daj da ja dođem k Tebi. Neka Tvoja ljubav zapali cijelo moje biće na život i smrt. Vjerujem u Te, nadam se u Tebi, ljubim Te. Tako neka bude!

Prije nego što je napustio kapelu posvećenu Duhu Svetom, papa Franjo je pred Marijin kipom izmolio Kraljice neba. (kta)