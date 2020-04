Vatikan, 30. travanj 2020.

Tijekom jutrošnje Mise, 30. travnja 2020. u domu Svete Marte, papa Franjo moli za preminule od zaraze Kovida-19, a na osobit način za bezimene preminule pokopane u zajedničkim jamama. U propovijedi je podsjetio da naviještati Isusa ne znači baviti se prozelitizmom, već svjedočiti vjeru svojim životom i moliti Oca da privuče osobe Sinu , prenosi agencija Vatican News.

Papa Franjo je u četvrtak trećeg vazmenog tjedna predslavio Misu u domu Svete Marte. Na početku Svete mise u misnoj nakani molio je za preminule od zaraze: Molimo danas za preminule, za one koji su umrli od pandemije; na osobit način za preminule – recimo tako – bezimene: vidjeli smo slike zajedničkih jama. Mnogih.

Papa je u propovijedi razlagao današnji odlomak iz Djela apostolskih (Dj 8, 26-40) koji prepričava Filipov susret s Etiopljaninom, dvoraninom, visokog dostojanstvenika kandake, kraljice etiopske, željnog razumjeti riječi proroka Izaija: " Ko ovcu na klanje odvedoše ga,. " Nakon što mu je Filip objasnio da se radi o Isusu, Etiopljanin se želi krstiti.

Otac je – ustvrdio je papa Franjo pozivajući se na današnje Evanđelja (Iv 6, 44-51) – taj koji privlači spoznaji Sina: bez te intervencije ne možemo spoznati Kristovo otajstvo. To se je dogodilo etiopskom dužnosniku, čitajući proroka Izaiju . Otac je pobudio nemir u njegovom srcu . To - primjećuje Papa - vrijedi i za misije: mi ne obraćamo nikoga, privlači ih Otac. Mi možemo jednostavno dati svjedočanstvo vjere. Otac privlači preko svjedočanstva vjere. Potrebno je moliti da Otac privlači ljude k Isusu: zato je potrebno svjedočenje i molitva. Bez svjedočenja i molitve može se lijepo propovijedati, činiti dobre stvari, ali Otac neće imati prigodu privući ljude k Isusu. A to je središte našeg apostolata: da Otac privlači Isusu. Naše svjedočanstvo otvara vrata ljudima i naša molitva otvara vrata Očeva srca da privuče ljude. Svjedočenje i molitva. I to ne vrijedi samo za misije, već i za naš rad kao kršćanina. Upitajmo se: svjedočim li svojim načinom života, molim li da Otac privuče ljude k Isusu? Otići u misije nije baviti se prozelitizmom, već svjedočiti. Mi nikoga ne obraćamo, Bog je taj koji dira srca ljudi. Molimo Gospodina – zaključio je Sveti Otac propovijed - za milost da djelujemo svjedočenjem i molitvom kako bi On mogao privući ljude k Isusu.

Na kraju je Papa slavlje završio klanjanjem i euharistijskim blagoslovom, pozvavši na duhovnu pričest, moleći:

Isuse moj, vjerujem da si stvarno prisutan u Presvetom Sakramentu. Ljubim Te više od svih stvari i želim Te u svojoj duši. Budući da Te sada ne mogu primiti u sakramentu, dođi barem u duhu u moje srce. Kao da si već došao, grlim Te i cijeli se ujedinjujem s Tobom. Ne dopusti da se ikada odijelim od Tebe!

Prije nego što je napustio kapelu posvećenu Duhu Svetom, papa Franjo je pred Marijin kipom izmolio Kraljice neba. (kta)