Sarajevo, 29. travanj 2020.

Vrhbosanski nadbiskup, kardinal Vinko Puljić, za Laudato TV ispričao je pod kojim uvjetima će se u Vrhbosanskoj nadbiskupiji slaviti Svete mise sa narodom.

„Zalagali smo se da se vrate Mise s narodom, onako kako to stožer zapovijeda da može 20 ljudi biti u crkvi sa distancom. Ako se to može napraviti za banku i poštu onda se može i za Mise. Dao sam uputu svećenicima, tako da vjernici mogu sudjelovati sukladno odredbama stožera. Smatram da je usklađenost vrlo važna, kako bi se sačuvali od širenja zaraze. Ako su takve mogućnosti, onda su razborite odluke da se da ljudima mogućnosti slavljenja svete Mise, da ljudi duhovno ne presuše. Bio je pritisak vjernika, a i svećenika velik da se vrate euharistijska slavlja. Zašto smo bili poslušni? Nije pitanje poslušnosti nego odgovornosti, da ne dođe do zaraze“, istaknuo je kardinal Puljić.

Nadalje se kardinal Puljić osvrnuo na sakrament pomirenja.

„Tko god zatraži sakrament pomirenja, trudio sam se da ih svećenici ne odbiju, ali pod uvjetom da se sačuva distanca, da bude odmak da ne dođe do zaraze“, kazao je kardinal Puljić.

Osvrnuo se i na uputu vezanu uz pobožnost blagoslova po grobljima.

„Blagoslov polja jako puno znači. Redovni blagoslov polja na kojima se inače okuplja veliki broj vjernika neće biti. Imamo puno malih župa, uz poštivanje dopuštenoga broja okupljenih, moglo bi se obaviti uz fizičku distancu prisutnih. Glavni je naglasak, da se ne može javno okupljati, ali želimo ljudima ipak dati mogućnost da obave jednu pobožnost, a da ne dođe do povrede odredbe stožera“, objasnio je kardinal Puljić.

Vrhbosanski nadbiskup najavio je i Svetu misu povodom sjećanja na Žrtve Bleiburga koju će predslaviti 16. svibnja u Sarajevskoj katedrali.

„Biskupi obaju biskupskih konferencija dali su meni mandat da ja predvodim komemoraciju za žrtve bleiburškog križnog puta, kao i svih drugih žrtava rata i poraća, pa sam to rado prihvatio. Jer sam prije 15 godina isto tako predslavio i drago mi je da mogu opet. Sada kada je 75 godišnjica Bleiburga sam isto htio predslaviti. Kako ne mogu ići u Austriju pa smo se dogovorili da učinimo to u katedrali u Sarajevu sa prijenosom, da odavde pošaljem molitvu i poruku iz katedrale. Ove godine ćemo prihvatiti stvarnost kakva jest, ali nećemo zaboraviti žrtve“, kazao je kardinal Puljić, te podijelio svoj pastirski blagoslov. (kta/ltv)