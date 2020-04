Vatikan, 29. travanj 2020.

Na Misi u Domu svete Marte, 28. travnja 2020. papa Franjo je posebno molio da Božji narod bude poslušan odredbama za završetak karantene kako se pandemija ne bi vratila. U propovijedi je pozvao vjernike da ne popuste malom svakodnevnom „linču“ ogovaranja koji uzrokuje krive prosudbe o ljudima.

U ovo vrijeme u kojemu se počinju davati odredbe za izlazak iz izolacije, molimo Gospodina da dade svojemu narodu, svima nama, milost pozornosti i poslušnosti odredbama, kako se pandemija ne bi vratila – rekao je Papa na početku Mise. U propovijedi se osvrnuo na prvo čitanje, uzeto iz Djela apostolskih (Dj 7,51-8,1), o Stjepanu koji hrabro govori narodu, starješinama i pismoznancima. Međutim, oni nisu podnosili jasnoću u nauku te mu sude prema lažnim svjedočanstvima, izbace iz grada i kamenuju.

Isto su učinili s Isusom nastojeći uvjeriti narod da je bogohulnik. To je divljaštvo; krenuti od lažnih svjedočanstva kako bi se „provodila pravda“ – napomenuo je Papa te naveo slične slučajeve o kojima govori Biblija, kao što su Suzana i Nabot. Lažne vijesti, klevete, koje zagriju narod te on traži pravdu, to je pravi linč. Dovode čovjeka sudcu kako bi on to ozakonio; ali on je već osuđen; sudac treba biti vrlo hrabar da bi išao protiv tog, unaprijed pripremljenoga suda naroda. Isti je slučaj bio s Pilatom – primijetio je Papa – Jasno je vidio da je Isus nedužan, ali je vidio i narod te oprao ruke.

I danas to vidimo; događa se to i danas u nekim zemljama, kada se želi spriječiti nekog političara da ide na izbore. Daju se lažne vijesti, klevete. To je društveni linč – istaknuo je Sveti Otac. Tako su učinili sa Stjepanom, iskorištavajući prevareni narod, a to se – prema Papinim riječima – događa i s današnjim mučenicima kao što je, primjerice, Asia Bibi. Bila je deset godina u zatvoru, jer je bila osuđena na temelju klevete i naroda koji je želio njezinu smrt. Pred gomilom lažnih vijesti koje stvaraju mišljenje, često se ne može ništa učiniti.

U tom smislu mislim na holokaust; – rekao je Papa – stvoreno je mišljenje protiv jednoga naroda kako bi ga se uklonilo jer je smetao. Svi znamo da to nije dobro, ali ono što ne znamo jest to da postoji mali svakodnevni linč kojim se nastoji osuditi ljude, proširiti loš glas o njima, odbaciti ih, osuditi; to je mali svakodnevni linč ogovaranja koje stvara mišljenje kako bi osudilo neku osobu. Međutim, istina je drugačija; istina je svjedočanstvo istinitosti, onoga u što se vjeruje; istina je jasna, transparentna.

Mislimo na nas, na naš jezik; svojim komentarima često započinjemo takav linč – primijetio je Papa. I u našim kršćanskim ustanovama vidjeli smo mnogo svakodnevnih linčeva koji su nastali iz ogovaranja. Neka nam Gospodin pomogne da budemo pravedni u svojim sudovima, da ne započinjemo ili ne slijedimo osudu koja proizlazi iz ogovaranja – rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)