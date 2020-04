Sarajevo, 27. travanj 2020.

U sarajevskoj prvostolnici na treću nedjelju po Uskrsu 26. travnja 2020. u prijepodnevnim satima, nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić predvodio je Svetu misu, koja se izravno mogla pratiti putem portala "Nedjelja.ba".

Na Treću vazmenu nedjelju u koncelebraciji s kardinalom Puljićem bili su i vrhbosanski nadbiskup koadjutor mons. Tomo Vukšić, sarajevski dekan i katedralni župnik preč. Mato Majić i kardinalov tajnik vlč. Štefan Marković, prenosi nedjelja.ba.

Na početku nazočne svećenike i sve one koji su putem medija pratili Svetu misu pozdravio je kardinal Puljić. Napomenuo je kako se ove nedjelje, 26. travnja slavi i Gospa dobrog savjeta. „Na poseban način želimo moliti upravo Mariju u ovim kriznim trenutcima da nam izmoli dobar savjet da ustrajemo i vjerni ostanemo. Zato na početku ove svete mise pozivam da skrušenim srcem i živom vjerom prikažemo ovu Svetu misu“, rekao je kardinal Puljić.

Prva misao u prigodnoj homiliji kardinala Puljića bila je iz poruke Sv. Petra koju je uputio u poslanici, a to je da ljudska vrijednost dolazi od toga što čovjek nije otkupljen srebrom ili zlatom, njegova vrijednost dolazi od Isusove smrti i uskrsnuća.

U nastavku je propovjednik podsjetio na Isusov susret s dvojicom učenika koji su bili na putu za Emaus. Učenici, kako kaže, nisu mogla uteći od događanja i usput su pričali o tome, o Isusu Nazarećaninu. „Mi bismo često puta htjeli pobjeći od neprilika, htjeli bismo pobjeći od onoga što nas pritište, mori kao i ova dvojica učenika. Međutim, kud god pošli nosimo sebe, nosimo ono što je u nama, ono čime smo preokupirani, tako i ova dvojica cijelim putem pričaju o tome što se dogodilo na Veliki petak, što su jutros, na uskrsno jutro žene donijele neku poruku 'nema ga u grobu', (…) Sad Isus prilazi njima, eh tu je zapravo veličina Božje ljubavi – čovjek koji traži, Bogu se približava“, rekao je nadbiskup i pojasnio kako dvojica Isusu tumače kako su Ga ubili, razapeli, a kako su se oni nadali… „Tada Isus uzima riječ. Prvo možemo naučiti da treba znati slušati. Sam Sin Božji pokazuje, sluša ovu dvojicu učenika, želi da se na neki način oni oslobode onoga što ih pritište, što ih mori, da izreknu svoje tjeskobe. A onda Isus tumači, pomalo i prekorava, 'tvrda srca, nerazumnici, zar niste shvatili da je to sve trebalo biti'. I jasno, dok Isus govori, kažu i oni sami, da im je srce gorjelo. Zašto? Jer im je otvarao pisama da spoznaju i upoznaju“, objasnio je propovjednik dodavši kako će Isus dati odgovore onima koji ih traže.

U drugom dijelu homilije kardinal Puljić je pojasnio kako su učenici tek za večerom Isusa prepoznali dok je lomio i blagoslivljao kruh, ali On je onda iščeznuo. „Koliko puta su se znali ljutiti kad ih svećenik poziva na Misu, 'što on nas gnjavi', a zapravo sad tek vidimo što znači Misa na kojoj se možemo naći kao braća i sestre u dostojanstvu djece Božje i prepoznati Isusa Krista u riječi Božjoj i lomljenju kruha, ovog otajstva euharistijskoga. Ali nedostaje nama jedno što su ova dvojica doživjela. U isti čas vraćaju se u mjesto gdje su našli apostole i prenose im iskustvo vjere. Danas tako rijetko imamo sposobnost prenijeti iskustvo vjere, ne nametati, ne prozelitizam, nego svjedočiti. Tako papa Franjo na poseban način ovih dana poziva da znademo to iskustvo vjere ponijeti u zajednicu gdje živimo. Već samim tim što zauzimamo jasan stav uvjerenjem svojim, time naviještamo, time svjedočimo. Nažalost, sve je manje tog stava, tog uvjerenja u životu, zato želimo ovo iskustvo mučenika usvojiti i ostvarivati. Doživjeti Isusa da ga prepoznamo i da to iskustvo ponesemo u naš svagdanji život kao naše osobno uvjerenje koje ćemo svjedočiti“, naglasio je propovjednik.

Na kraju Svete mise kardinal Puljić i mons. Vukšić izmolili su blagoslov. (kta)



